ANA è la prima compagnia aerea al mondo a utilizzare la fuel-saving riblet technology su cargo and passenger Boeing 777

All Nippon Airways (ANA) sarà la prima compagnia in Asia a utilizzare AeroSHARK, un fuel-saving riblet film sviluppato da Lufthansa Technik e BASF, sui suoi Boeing 777 passenger aircraft. ANA sarà inoltre la prima compagnia aerea al mondo a utilizzare il Boeing 777 con questa tecnologia sia su cargo che passenger aircraft. Un Boeing 777-300ER dotato di questa innovazione inizierà oggi le operazioni commerciali con ANA.

“Questo è il secondo aereo di ANA (JA796A) dotato di questa tecnologia. ANA utilizza un Boeing 777 Freighter (JA771F) con la riblet technology da settembre 2024.

L’AeroSHARK film, ispiratao alla struttura della shark skin, riduce la resistenza all’attrito, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. ANA ha verificato questo effetto sin dall’entrata in servizio del primo aereo e ha confermato che la tecnologia riduce consumi ed emissioni di circa l’1%”, affermano Lufthansa Technik e ANA.

“L’implementazione della AeroSHARK technology su un maggior numero di aeromobili ANA rappresenta il nostro impegno costante per ridurre le emissioni di carbonio e migliorare l’efficienza operativa”, ha dichiarato Kohei Tsuji, executive vice president, engineering and maintenance center at ANA. “Questa tecnologia innovativa sta costruendo un futuro più sostenibile per ANA e per l’industria aeronautica”.

“L’implementazione di AeroSHARK da parte di ANA sia sugli aerei cargo che su quelli passeggeri evidenzia il potenziale del retrofitting delle flotte esistenti per migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale”, ha dichiarato Joern Dahmen, senior director special engineering services at Lufthansa Technik. “Siamo orgogliosi di supportare ANA nei suoi sforzi per migliorare l’efficienza operativa e contribuire a un’aviazione più sostenibile”.

“Poiché la riblet technology verrà utilizzata su passenger aircraft, verranno applicate promotional decals nella door area e sample products verranno installati a bordo, in modo che i clienti possano toccare direttamente la riblet technology.

ANA continuerà a estendere questa tecnologia ad altri aeromobili dello stesso tipo, per raggiungere i medium- to long-term environmental goals di ANA Group. ANA continuerà a promuovere il sustainability management attraverso diverse misure nell’ambito dell’iniziativa “ANA Future Promise”, che mira a realizzare una società sostenibile”, prosegue il comunicato di Lufthansa Technik e ANA.

“Lufthansa Technik detiene attualmente i Supplemental Type Certificates (STCs) per la AeroSHARK modification di vari tipi di aeromobili Boeing 777, che viene ora adottata da diverse compagnie aeree in tutto il mondo. Circa 28 aeromobili a lungo raggio operano già con questa tecnologia in servizio in tutto il mondo, e questo numero è in costante crescita.

BASF e Lufthansa Technik continuano inoltre a impegnarsi per l’ulteriore sviluppo di AeroSHARK per aiutare un maggior numero di compagnie aeree a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità. Gli sforzi attuali includono l’estensione delle certificazioni ad altri tipi di aeromobili e la copertura di superfici più ampie”, concludono Lufthansa Technik e ANA.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – ANA – Photo Credits: ANA)