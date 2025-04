News Brevi – 26.04.2025

DELTA RENDE PIU’ FACILE ESPLORARE IL GHANA – Delta informa: “Il Ghana, una nazione nota per la sua cultura vibrante, la sua ricca storia e i suoi paesaggi variegati, offre ai visitatori l’opportunità di esplorare un legame più profondo con il suo passato. Prima compagnia aerea statunitense ad aprire un servizio per il Ghana, Delta rimane il principale operatore nel mercato tra Stati Uniti e Ghana, offrendo voli giornalieri da New York-JFK tutto l’anno. Per soddisfare l’aumento della domanda, Delta ha anche aggiunto un servizio giornaliero stagionale per Accra da Atlanta in questa holiday season. Recentemente, Delta ha potenziato i suoi aeromobili che servono queste rotte con l’Airbus A330-900neo da 281 posti, aggiungendo quasi 1.000 posti in più ogni settimana e aumentando del 30% la capacità tra il Ghana e gli Stati Uniti. L’aeromobile offre quattro esperienze differenziate: Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. I soci SkyMiles in tutte le cabine potranno ora usufruire del Wi-Fi veloce e gratuito di Delta a bordo di tutti i voli per il Ghana, l’iscrizione a SkyMiles è gratuita”. “I passeggeri Delta One in viaggio per il Ghana da New York-JFK possono anche usufruire della Delta One Lounge, che offre una varietà di esperienze e servizi per i viaggiatori premium. I passeggeri di Atlanta idonei potranno inoltre beneficiare del nuovo Delta Sky Club nel Concourse D. Il Club, di oltre 2.200 metri quadrati, vanta viste panoramiche sull’aeroporto e servizi per ogni tipo di viaggiatore. Lo spazio è inoltre dotato di un ampio buffet e di due punti ristoro”, conclude Delta.

LA FAA CHIEDE SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL MEDICAL PROCESS – La FAA inizierà immediatamente a valutare i suggerimenti offerti dagli aviation stakeholders durante una sessione di ascolto tenutasi mercoledì, in merito al miglioramento dell’airman medical process. “Mi piace parlare di sicurezza come di uno sport di squadra e questo fa certamente parte di questo processo per migliorare le cose”, ha dichiarato l’Acting FAA Administrator, Chris Rocheleau, nel suo discorso di apertura. “La FAA Federal Air Surgeon Dr. Susan Northrup ha aperto la sessione, spiegando le sfide che l’agenzia deve affrontare nella valutazione delle medical certificate applications e le iniziative che sta portando avanti per accelerare il processo. Le sfide includono un numero record di domande, che hanno raggiunto circa 450.000 nel 2024 rispetto a una media annua recente di circa 385.000; un raddoppio degli Special Issuance medical certificates dal 2019, la cui elaborazione richiede più lavoro; informazioni incomplete sulle airmen’s submissions”. “Le iniziative della FAA includono il miglioramento dell’online MedXPress portal e la creazione di FAA-industry working groups incaricati di modernizzare il medical process, proseguendo il lavoro di un precedente comitato normativo. Un messaggio chiaro da parte dei partecipanti interessati è stato il loro desiderio di contribuire a spiegare come la FAA abbia migliorato il processo finora. I gruppi hanno anche sviluppato in collaborazione una checklist su come prepararsi a una visita medica, che inizieranno a distribuire ai propri membri. Hanno inoltre offerto una serie di idee creative per migliorare il processo”, conclude la FAA.

LA FAA ANNUNCIA UNA SOVVENZIONE PER MODERNIZZARE IL WYOMING AIRPORT – La Federal Aviation Administration informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) ha annunciato uno stanziamento di 8,25 milioni di dollari per il Southwest Wyoming Regional Airport in Rock Springs, per modernizzare il terminal e potenziare l’heating and cooling system. I fondi derivanti da queste sovvenzioni saranno utilizzati per proseguire il terminal rehabilitation project, che ammodernerà l’attuale commercial terminal building, risalente a 46 anni fa, e ne amplierà la superficie. Questi miglioramenti e l’aggiunta di un nuovo gate contribuiranno ad aumentare la capacità nelle ore di punta di quasi tre volte rispetto a quella del terminal building esistente”. “Per il quarto anno consecutivo, la FAA ha messo a disposizione degli aeroporti statunitensi 1 miliardo di dollari attraverso l’Airport Terminal Program. Ad oggi, sono stati stanziati quasi 4 miliardi di dollari in ATP funding per gli aeroporti di tutto il Paese, per ammodernare e modernizzare le terminal infrastructure”, conclude la FAA.