Emirates: gli accordi durante il primo giorno dell’Arabian Travel Market 2025

Emirates e Kuwait Airways siglano un accordo interline per ampliare le opzioni di viaggio

Kuwait Airways ed Emirates hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per sviluppare un accordo interline, offrendo ai passeggeri maggiori opzioni di volo per Dubai e oltre. Il Memorandum è stato firmato presso l’Arabian Travel Market (ATM) di Dubai, rappresentando un passo avanti nel rafforzamento della cooperazione tra i due vettori.

Il Memorandum d’Intesa (MoU) è stato firmato dal Kuwait Airways Chairman, Captain Abdulmohsen Salem Al-Fagaan, e dall’Emirates Deputy President, and Chief Commercial Officer, Adnan Kazim.

Il Kuwait Airways Chairman, Captain Abdulmohsen Salem Al-Fagaan, ha dichiarato: “Kuwait Airways è lieta di firmare un Memorandum d’Intesa con Emirates Airline, una delle compagnie aeree più grandi e leader nel settore dell’aviazione regionale e globale, e di sviluppare accordi commerciali e partnership bilaterali tra le due parti. Accogliamo inoltre Emirates come importante partner strategico per Kuwait Airways, poiché questo accordo supporterà le operazioni commerciali da e per lo Stato del Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti”.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President Chief Commercial Officer Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con Kuwait Airways e speriamo di sviluppare ulteriormente il nostro accordo interlinea per offrire ai clienti di Kuwait Airways una scelta più ampia e orari convenienti per Dubai e per altre città della nostra vasta rete. Non vediamo l’ora di migliorare i vantaggi per i clienti insieme a Kuwait Airways, rafforzando il nostro rapporto nei prossimi mesi”.

Emirates serve il Kuwait dal 1989 e attualmente opera 29 voli settimanali, inclusi il suo A350 e il Boeing 777. Entrambi gli aeromobili sono dotati dell’acclamata cabina Premium Economy e di sedili in Business Class di nuova configurazione.

Emirates ha siglato otto Memorandum of Understandings (MoUs) nel primo giorno dell’Arabian Travel Market (ATM)

Emirates ha firmato otto Memorandum d’Intesa (MoU) il primo giorno dell’Arabian Travel Market (ATM) con gli Enti del Turismo di Sharjah, Filippine, Maldive, Visit Britain, Thailandia, Japan National Tourist Organisation (JNTO), Uganda e Ungheria.

“Questi accordi dimostrano l’impegno della compagnia aerea nell’attrarre più viaggiatori attraverso la sua vasta rete di oltre 140 destinazioni per scoprire le bellezze, la cultura e le attrazioni distintive di ogni luogo, oltre a promuovere il turismo negli Emirati Arabi Uniti attraverso collaborazioni strategiche.

Emirates e Sharjah Commerce & Tourism Authority (SCTDA) collaboreranno per promuovere il turismo e incrementare gli arrivi di visitatori nell’Emirato di Sharjah, Emirati Arabi Uniti.

La nuova partnership, che entra in vigore oggi, vedrà Emirates e SCTDA esplorare e implementare attività promozionali e offrire pacchetti personalizzati per tour operator e il settore turistico in generale nei mercati chiave. Emirates e SCTDA esploreranno anche le opportunità per creare prodotti e pacchetti unici da commercializzare direttamente ai clienti Emirates tramite la piattaforma “Dubai Experience” sul sito web della compagnia aerea.

Emirates e il Dipartimento del Turismo delle Filippine collaboreranno per promuovere la nazione del Sud-Est asiatico e contribuire a incrementare i flussi turistici in entrata, in particolare dal Medio Oriente e dall’Europa. Entrambe le entità esploreranno opportunità di cooperazione in ambito marketing e pubblicità per incrementare ulteriormente il traffico di visitatori nelle Filippine, oltre a organizzare viaggi di familiarizzazione per i media e i principali attori del turismo provenienti dai mercati europei e mediorientali.

Emirates e la Maldives Marketing and PR Corporation per la Repubblica delle Maldive collaboreranno per attrarre più visitatori nell’arcipelago attraverso la rete globale della compagnia aerea. La partnership strategica sottolinea l’impegno di Emirates nella promozione del turismo verso la destinazione, che fa parte della sua rete nell’Asia occidentale e nell’Oceano Indiano dal 1987.

Emirates ha firmato una dichiarazione d’intenti con VisitBritain per promuovere il turismo in entrata nel Regno Unito, inclusi i mercati strategici chiave in Medio Oriente, Estremo Oriente e Australasia. In base all’accordo, Emirates e VisitBritain esploreranno promozioni e iniziative strategiche congiunte, viaggi di familiarizzazione nel Regno Unito per media e agenti di viaggio”, afferma Emirates.

“Emirates e l’Autorità per il Turismo Thailandese (TAT) hanno stretto una nuova partnership strategica volta a indirizzare il turismo in entrata dalla rete globale della compagnia aerea verso la Thailandia.

Emirates e TAT collaboreranno a una serie di iniziative di marketing e promozione per valorizzare l’attrattiva della Thailandia come destinazione di prim’ordine. La partnership includerà campagne pubblicitarie congiunte, viaggi di familiarizzazione per i principali rappresentanti dei media e iniziative congiunte con agenzie di viaggio e tour operator per offrire pacchetti promozionali, omaggi e incentivi nei mercati chiave di Emirates.

Emirates si è impegnata a sostenere la crescita della domanda turistica con la Japan National Tourism Organization (JNTO) tra Giappone e Medio Oriente. La partnership includerà una serie di condivisione di dati, analisi congiunte e potenziali campagne promozionali per promuovere la conoscenza del Paese e il turismo in Giappone.

Forte di un anno di proficua collaborazione, Emirates e l’Uganda Tourism Board hanno rinnovato il loro Memorandum d’Intesa (MoU) per il 2025. Con l’obiettivo di promuovere il turismo in entrata in Uganda, la partnership sottolinea l’impegno costante della compagnia aerea nel promuovere l’Uganda come destinazione turistica di prim’ordine. Dalla firma del MoU nel 2024, Emirates e l’Uganda Tourism Board hanno organizzato viaggi di familiarizzazione per i principali partner commerciali, albergatori, agenzie di viaggio partner e tour operator, che svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza della destinazione in tutto il mondo. Emirates ha inoltre registrato un aumento del 16% dei passeggeri sulla rotta Dubai-Entebbe da gennaio 2025.

Emirates e Visit Hungary collaboreranno per promuovere il turismo in entrata nel Paese. In base all’accordo, Emirates e Visit Hungary realizzeranno campagne di marketing e pubblicità congiunte per valorizzare l’attrattiva turistica dell’Ungheria. I due partner collaboreranno inoltre a stretto contatto per organizzare viaggi di familiarizzazione per media e agenzie di viaggio, oltre a supportare altre campagne promozionali volte ad aumentare la domanda di viaggi a Budapest“, conclude Emirates.

Emirates collabora con Hapag-Lloyd Cruises per esperienze di viaggio combinate di lusso tra crociera e volo su tutta la sua rete

Emirates e Hapag-Lloyd Cruises hanno annunciato oggi una partnership per offrire ai viaggiatori esperienze combinate di crociera di lusso e viaggio aereo sotto forma di pacchetti speciali. Emirates e Hapag-Lloyd Cruises mirano a creare una connettività senza interruzioni per i crocieristi, supportata da un’offerta di lusso per viaggi aerei e marittimi.

A partire dalla stagione 2026/2027, Emirates e Hapag-Lloyd Cruises inizieranno a collaborare per sviluppare e commercializzare congiuntamente pacchetti e campagne di lusso tra volo e mare nei mercati chiave, rivolgendosi a segmenti di clientela premium e partner commerciali di alto livello. Entrambi i marchi lavoreranno anche per stabilire tariffe e capacità dedicate sotto forma di ‘cruise blocks’ in linea con la stagionalità delle crociere e i profili della domanda, e allineare gli itinerari delle crociere globali alla rete di rotte e agli orari dei voli di Emirates.

A livello operativo, la compagnia aerea e Hapag-Lloyd Cruises si concentreranno anche sulla condivisione di dati e approfondimenti rilevanti per migliorare l’eccellenza del servizio, esplorare opportunità di integrare servizi di lusso per gli ospiti nelle destinazioni servite congiuntamente, nonché servizi di supporto premium dedicati presso porti e aeroporti chiave.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Offices, ha dichiarato: “Siamo ansiosi di avviare la nostra partnership con Hapag-Lloyd Cruises e siamo certi di aver adottato l’approccio giusto per offrire ai nostri clienti un’esperienza di alta qualità, coerente e impeccabile. In Hapag-Lloyd Cruises, abbiamo anche un partner che condivide il nostro impegno nel creare esperienze di viaggio uniche e personalizzate per i viaggiatori più esigenti, in linea con i nostri sforzi per offrire ai nostri clienti un servizio di alta qualità, pluripremiato e prodotti di prima classe”.

Corinna Fritsch, Director Flight & Ground Operation Services Hapag-Lloyd Cruises: “Siamo davvero lieti della prossima e ancora più stretta collaborazione con Emirates, poiché le nostre cinque navi, nominate le migliori al mondo da Insight Guides 2025, combinano il massimo comfort con uno spirito di esplorazione”.

Emirates e Hapag-Lloyd Cruises collaboreranno a pacchetti speciali per MV EUROPA 2, HANSEATIC inspiration e HANSEATIC spirit.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)