Emirates e flydubai stabiliscono un nuovo record, dimostrando la forza della loro partnership

Emirates e flydubai stanno definendo un nuovo standard nelle partnership tra compagnie aeree, raggiungendo il traguardo di 5 milioni di viaggiatori che hanno volato sul loro network congiunto lo scorso anno, con un’eccezionale crescita del 36% dei passeggeri trasportati congiuntamente rispetto all’anno precedente.

“Questo ultimo traguardo rappresenta il culmine di oltre sette anni di stretto coordinamento e di un obiettivo condiviso: semplificare i viaggi e migliorare la connettività di Dubai. Sostenendo la visione D33 di Dubai di diventare un importante polo economico, Emirates e flydubai sono inoltre pronte a rendere Dubai una delle città più connesse al mondo, aggiungendo 400 destinazioni alla sua mappa commerciale e turistica estera”, afferma Emirates.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive of Emirates Group and Chairman of flydubai, ha dichiarato: “La partnership tra Emirates e flydubai ha segnato una svolta per entrambi i vettori. È la dimostrazione di un’eccellenza collaborativa che ha offerto più opzioni di volo e un’esperienza migliore per i viaggiatori, supportata da una vasta rete che collega ogni angolo del globo. Sono immensamente orgoglioso di quanto realizzato finora e non vedo l’ora di assistere alla prossima fase di crescita e all’impatto che Emirates e flydubai avranno sul miglioramento della connettività di Dubai e sulla definizione del futuro dei viaggi aerei in tutte le regioni”.

“Dal 2017 la partnership ha offerto una serie di vantaggi a oltre 22 milioni di clienti che hanno viaggiato attraverso la rete congiunta di entrambi i vettori. Combinando la forza delle loro reti, Emirates e flydubai hanno creato un solido programma che offre una scelta e una praticità senza pari, oltre a un programma fedeltà integrato che continua a offrire fantastici vantaggi.

Partendo da sole 29 città nel 2017, oggi la rete congiunta di Emirates e flydubai si è estesa a ben 240 destinazioni in oltre 100 paesi, a cui si aggiungono esperienze di volo senza intoppi, una procedura di check-in fluida, un efficiente servizio di trasferimento bagagli, orari di volo ottimizzati e una migliore connettività all’aeroporto di Dubai con accesso al Terminal 3.

In media, i clienti possono scegliere tra 295 voli in codeshare al giorno, il che si traduce in orari più ampi e maggiore flessibilità nella scelta degli orari di partenza. Oltre 330 voli settimanali operati da flydubai partono dal Terminal 3 verso destinazioni popolari come Zanzibar, Kathmandu, Krabi, Riyadh e Napoli. I clienti Emirates possono esplorare più di 132 destinazioni flydubai, mentre i passeggeri flydubai possono accedere a più di 142 destinazioni Emirates.

Entrambe le compagnie aeree continuano a offrire esperienze di viaggio di livello mondiale, con una solida domanda di cabine premium da parte dei passeggeri, cresciuta del 31%, a dimostrazione della forza delle proposte di prodotto di Emirates e flydubai.

Nell’ultimo anno, Emirates ha lanciato voli per Bogotà, in Colombia, e Antananarivo, in Madagascar, e prevede di collegare Da Nang, Siem Reap e Shenzhen quest’estate. flydubai ha inoltre annunciato 10 nuove destinazioni, tra cui le popolari Antalya, Basilea e Al Alamein, per la stagione estiva”, prosegue Emirates.

“Il pluripremiato programma fedeltà di Emirates e flydubai, Emirates Skywards, continua a offrire ai soci un’unica valuta fedeltà e premi. Oltre 35 milioni di soci in tutto il mondo continuano ad accumulare e riscattare Miglia su tutti i voli operati da Emirates e flydubai.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com e flydubai.com, tramite l’app Emirates, nei negozi Emirates Retail, nei contact center Emirates e flydubai o tramite agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)