Emirates espande i servizi con A380 e Boeing 777 retrofittati ad altre 8 città e pianifica l’impiego del primo A350 a lungo raggio in Australia

Emirates introdurrà una serie di Boeing 777 e Airbus A380 con cabine rinnovate in altre 8 città della sua rete nei prossimi mesi. “La compagnia aerea lancerà i suoi A380 rinnovati verso Bangkok, Hong Kong, Nizza e Perth e i suoi Boeing 777 aggiornati verso Madrid, Kuala Lumpur, Phuket e Francoforte, oltre a un altro servizio con Boeing 777 rinnovato verso Dublino.

Queste ultime introduzioni pianificate offriranno ai clienti maggiori opportunità di vivere un’esperienza Emirates impeccabile, coerente e leader del settore, sia che viaggino verso o attraverso Dubai, poiché il numero totale di città servite dai Boeing 777, dagli Airbus A380 ricondizionati e dagli A350 di nuova consegna supera le 70.

Il programma di ammodernamento della compagnia aerea continua a procedere a un ritmo notevole, con i team dell’Emirates Engineering Centre che lavorano 24 ore su 24 per completare il restyling completo, con una media di un aeromobile wide-body ogni tre settimane.

La compagnia aerea riceverà anche il suo primo A350 a lungo raggio entro la fine dell’anno, che debutterà in Australia con l’introduzione dei voli per Adelaide dal 1° dicembre”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “L’ultimo lancio degli Airbus A380 e Boeing 777 ricondizionati, nonché dei nuovi A350, offre maggiori opportunità ai clienti di oltre 70 città dinamiche e economie in crescita di godere della nostra esperienza di bordo premium di ultima generazione, unita al nostro servizio pluripremiato. Il raddoppio degli sforzi nel nostro programma di ristrutturazione significa che entro la fine dell’anno Emirates si affermerà come uno dei principali leader del settore nell’offerta di posti in Premium Economy. Nei prossimi due anni, consolideremo definitivamente la nostra posizione di leader del settore nell’implementazione della Premium Economy. L’ampliamento della nostra offerta in Premium Economy rafforza la nostra proposta competitiva nei confronti dei viaggiatori e la rende il nostro elemento di differenziazione strategica, offrendo loro una scelta più ampia, in quanto sempre più alla ricerca di esperienze di viaggio premium. L’invio del nostro primo A350 a lungo raggio ad Adelaide è un’iniziativa entusiasmante e sottolinea l’importanza dell’Australia come importante punto di riferimento verso est nella nostra rete. Rappresenta inoltre il nostro impegno a offrire la migliore esperienza di lungo raggio possibile sui nostri aeromobili di ultima generazione”.

“Emirates prevede di impiegare i suoi ultimi Boeing 777 e Airbus A380 su queste destinazioni chiave:

I voli Emirates EK372/373 per Bangkok saranno operati con l’A380 rinnovato a partire dal 1° luglio 2025.

Hong Kong riceverà il suo primo A380 dotato di quattro classi e degli interni più recenti sui voli EK380/381 a partire dal 1° ottobre. Questa operazione integrerà le operazioni con i Boeing 777 recentemente rinnovati, che inizieranno quest’estate.

Emirates debutterà con le sue nuove cabine Premium Economy verso Nizza sui voli EK077/078 a partire dal 15 ottobre.

Riaffermando l’importanza strategica dell’Australia nella rete Emirates, Perth diventerà la quarta città australiana a ricevere l’A380 di ultima generazione a partire dal 26 ottobre sui voli EK420/421.

I clienti in viaggio da e per Madrid potranno godere di un’esperienza di bordo migliorata sul Boeing 777 con interni rinnovati sui voli EK143/144 a partire dal 15 ottobre. Madrid diventa la prima destinazione in Spagna ad operare con gli interni di nuova generazione della compagnia aerea.

I voli EK346/347 per Kuala Lumpur saranno operati con un Boeing 777 ristrutturato a partire dal 15 ottobre.

Emirates introdurrà per la prima volta le sue cabine di ultima generazione in Germania, con Francoforte pronta ad accogliere il Boeing 777 Emirates sul suo volo giornaliero EK043/044 a partire dal 15 dicembre.

Il Boeing 777 rimodernato di Emirates opererà verso Phuket a partire dal 1° dicembre sul volo giornaliero EK396/397.

Inoltre, Dublino riceverà il suo secondo Boeing 777 rimodernato il 1° dicembre.

Adelaide sarà la prima città della rete della compagnia aerea ad accogliere l’Airbus A350 a lungo raggio con l’introduzione dei voli EK440/441 a partire dal 1° dicembre. L’Airbus A350-900ULR di Emirates può volare senza scalo per oltre 15 ore, con un’autonomia superiore a 14.000 km.

Entro la fine del 2025, Emirates prevede di ricevere 5 aeromobili A350 destinati a missioni a lungo raggio, dotati di 32 poltrone reclinabili in Business Class con configurazione 1-2-1, 28 poltrone in Premium Economy e 238 poltrone con ampia inclinazione in Economy Class”, prosegue Emirates.

“Dall’inizio del programma di ristrutturazione nel novembre 2022, Emirates ha rinnovato gli interni di 51 Airbus A380 e Boeing 777, che ora volano verso 38 destinazioni. I piani della compagnia aerea includono la ristrutturazione completa delle cabine di 219 aeromobili, di cui 110 Airbus A380 e 109 Boeing 777.

Una volta completato questo monumentale progetto, Emirates avrà installato 8.512 sedili Premium Economy di nuova generazione, 2.034 suite di First Class rinnovate, 12.720 sedili di Business Class aggiornati con configurazioni completamente nuove e 68.364 sedili di Economy Class completamente rinnovati”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)