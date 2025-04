Tecnam consegna un nuovo P2006T MKII a Melbourne Flight Training

Tecnam annuncia la consegna di un nuovo P2006T MkII a Melbourne Flight Training (MFT), una delle principali scuole di volo certificate Part 141 con sede a Melbourne, Florida. “Quest’ultima aggiunta amplia la MFT multi-engine fleet a otto velivoli, cinque dei quali sono modelli Tecnam P2006T, e supporta il lancio dell’innovativo Platinum Multi-Engine program della scuola

Il Platinum Multi-Engine program di MFT offre un multi-engine training path accelerato, progettato per rispondere alla crescente domanda del settore per un addestramento efficiente e di alta qualità”, afferma Tecnam.

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri studenti questa accelerated multi-engine training option”, afferma David Cruz, Chief Instructor at Melbourne Flight Training. “La nostra missione è sempre stata quella di fornire un addestramento al volo di alto livello e l’aggiunta di questo nuovo corso porterà i nostri studenti a un livello successivo nella loro carriera”.

“Il Tecnam P2006T MkII continua a essere il velivolo preferito dalle multi-engine training institutions di tutto il mondo. La sua avionica moderna, la comprovata affidabilità, i due motori Rotax 912 a basso consumo di carburante e i bassi costi operativi lo rendono una piattaforma ideale per l’addestramento della prossima generazione di piloti commerciali”, prosegue Tecnam.

“Siamo onorati di supportare la missione di eccellenza di Melbourne Flight Training con il nostro P2006T”, ha dichiarato Giovanni Pascale Langer, Tecnam Managing Director. “Il loro impegno nel fornire un addestramento efficiente e di alta qualità si allinea perfettamente con i nostri valori e siamo orgogliosi che Tecnam svolga un ruolo centrale nella loro flotta in crescita”.

Inoltre, Melbourne Flight Training annuncia la sua nuova self-examining authority per multiple flight training programs, inclusi Instrument, Commercial Multi Add-On and Certified Flight Instructor courses.

“Questa estensione della nostra self-examining authority abbatte le attuali barriere del settore che affliggono gli studenti che attendono in lunghe file per i DPE checkrides”, afferma Derek Fallon, President. “MFT è leader in commercial multi engine training e si impegna a fornire il multi engine flight training più efficiente ed efficace”.

“Melbourne Flight Training continua ad attrarre studenti sia locali che nazionali, rafforzando la sua reputazione di destinazione privilegiata per gli aspiranti piloti. Tecnam è lieta di essere un partner di fiducia nella continua crescita e nel successo di MFT“, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)