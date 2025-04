JetBlue annuncia i risultati del primo trimestre 2025

JetBlue Airways Corporation ha presentato oggi i suoi risultati finanziari per il primo trimestre 2025.

“Durante il primo trimestre abbiamo gestito in modo efficiente i costi. JetForward sta crescendo bene e ci concentriamo sulla gestione efficace di ciò che possiamo controllare”, ha dichiarato Joanna Geraghty, JetBlue’s chief executive officer. Abbiamo anche agito con urgenza per gestire l’incertezza dei ricavi a breve termine. Siamo stati il primo vettore a effettuare significativi aggiustamenti della capacità, muovendoci rapidamente per meglio adattare l’offerta alla domanda. Mentre continuiamo a monitorare l’evoluzione del contesto macroeconomico, stiamo valutando tutte le leve a nostra disposizione per aumentare la redditività e preservare la liquidità, tra cui ulteriori riduzioni della capacità, risparmi sui costi mirati e un’ulteriore valutazione del programma di dismissione della nostra flotta. Data l’incertezza macroeconomica, non stiamo riconfermando le nostre precedenti previsioni per l’intero anno”.

“Abbiamo già adottato diverse misure per costruire una base finanziaria più solida e continuiamo a valutare tutte le strade per migliorare i nostri risultati finanziari”, ha dichiarato Ursula Hurley, JetBlue’s chief financial officer. “Siamo fiduciosi che JetForward guiderà cambiamenti strutturali duraturi nel nostro percorso verso una redditività sostenibile e abbiamo registrato progressi incoraggianti nel primo trimestre”.

Risultati finanziari del primo trimestre 2025

Net loss per il primo trimestre 2025 pari a 208 milioni di dollari, o (0,59) dollari per azione. Non-GAAP adjusted net loss per il primo trimestre 2025 pari a 209 milioni di dollari, o (0,59) dollari per azione.

Ricavi operativi pari a 2,1 miliardi di dollari per il primo trimestre 2025, con un calo del 3,1% su base annua.

Spese operative pari a 2,3 miliardi di dollari per il primo trimestre 2025, con un calo del 21,0% su base annua.

Margine operativo dell’8,2% per il primo trimestre 2025.

“Nel primo trimestre abbiamo visto il trend delle prenotazioni da gennaio deteriorarsi a febbraio e poi peggiorare a marzo”, ha dichiarato Marty St. George, JetBlue’s president. “Prevediamo che il calo della domanda per i viaggi fuori stagione continuerà anche nel secondo trimestre, dove la curva delle prenotazioni è maggiormente esposta all’incertezza macroeconomica e al deterioramento della fiducia dei consumatori. Detto questo, siamo impegnati nel nostro piano JetForward e siamo incoraggiati dalla resilienza dei premium, international and loyalty revenues, componenti chiave della nostra strategia a lungo termine”.

(Ufficio Stampa JetBlue Airways – Photo Credits: JetBlue Airways)