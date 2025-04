Lufthansa Group: i risultati di Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings nel primo trimestre 2025

SWISS registra un risultato operativo di 3 milioni di CHF per il primo trimestre

Swiss International Air Lines (SWISS) ha realizzato adjusted earnings before interest and taxes di 3 milioni di CHF per i primi tre mesi del 2025, un periodo stagionalmente debole in termini di attività. Il risultato si confronta con un adjusted EBIT di 31 milioni di CHF per lo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato totale del primo trimestre è stato di 1,22 miliardi di CHF, con un aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (1° trimestre 2024: 1,19 miliardi di CHF).

“I nostri utili del primo trimestre sono stati in linea con le nostre aspettative”, afferma Dennis Weber, Chief Financial Officer, SWISS. “Il calo rispetto al livello dell’anno precedente è attribuibile in gran parte a fattori di calendario. La Pasqua, con la sua elevata domanda di viaggi, era nel primo trimestre lo scorso anno, il lungo weekend di Pasqua 2025 è caduto ad aprile, quindi tutto questo volume di viaggi è stato registrato nel secondo trimestre. Questo ha un effetto tangibile sui corrispondenti risultati trimestrali”.

“La domanda è rimasta forte nel primo trimestre, sebbene un programma di voli ampliato abbia ridotto i coefficienti di riempimento medio. L’aumento dei costi ha ulteriormente eroso gli utili del periodo, con le spese per il personale superiori ai livelli dell’anno precedente a seguito di nuove assunzioni e aumenti salariali. Anche tariffe e commissioni hanno registrato aumenti sproporzionatamente elevati, superiori alla crescita della capacità. Un aspetto positivo è che gli utili sono stati sostenuti dalla solida attività cargo e dai prezzi del carburante inferiori ai livelli dell’anno precedente”, afferma SWISS.

“Prevediamo un andamento positivo dell’attività nei prossimi mesi”, sostiene il CFO Weber. “I nostri utili del secondo trimestre saranno sostanzialmente superiori ai livelli del primo trimestre. Ma anche i rischi sono chiaramente aumentati. L’impatto economico degli attuali conflitti tariffari, soprattutto sulla domanda, è ancora impossibile da quantificare. Sulla base dell’attuale andamento delle prenotazioni, prevediamo che le nostre attività negli Stati Uniti rimarranno solide nei prossimi mesi, sebbene, con ulteriori sviluppi politici ed economici quasi impossibili da prevedere, osserviamo anche notevoli incertezze. Di conseguenza, dovremo essere flessibili e lungimiranti, per sfruttare le opportunità e reagire tempestivamente ed efficacemente a tutti i possibili sviluppi del mercato”.

“SWISS ha trasportato circa 3,7 milioni di passeggeri nei primi tre mesi del 2025, un volume sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente (primo trimestre 2024: 3,7 milioni di passeggeri). Nel periodo sono stati operati poco meno di 32.000 voli, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Il load factor per il periodo è stato del 78,1%, in calo di 2,6 punti percentuali rispetto al 2024.

SWISS ha migliorato le sue prestazioni nel primo trimestre del 2025 sia in termini di puntualità che di stabilità degli orari. Circa il 79% di tutti i voli è partito in orario (ovvero entro 15 minuti dall’orario di partenza previsto), un miglioramento tangibile di quasi quattro punti percentuali rispetto ai primi tre mesi del 2024. Di conseguenza, la compagnia rimane sulla buona strada per raggiungere una puntualità del 70% per l’intero anno.

SWISS sta ora preparando la prossima stagione estiva di punta, con particolare attenzione alla stabilità del sistema, alla puntualità e alla soddisfazione del cliente”, prosegue SWISS.

“Anche quest’anno puntiamo a distinguerci per la nostra stabilità e affidabilità”, conferma il CEO Jens Fehlinger. “La nostra affidabilità è particolarmente importante nella stagione estiva, quando abbiamo così tante persone che viaggiano con noi da e per le loro vacanze. Per questo motivo, da mesi concentriamo le nostre energie su investimenti consistenti nella nostra stabilità operativa e nell’esperienza di viaggio dei nostri ospiti”.

“SWISS investe circa 1 miliardo di franchi svizzeri all’anno per migliorare concretamente l’esperienza di viaggio dei propri clienti. Tra i recenti sviluppi figurano innovazioni in tutte le classi, in settori quali gli interni di cabina e i concetti di servizio a bordo. Un’altra pietra miliare in questo ambito sarà raggiunta nella seconda metà di quest’anno con la consegna e l’entrata in servizio del primo Airbus A350-900 di SWISS, dotato del nuovo concetto di cabina SWISS Senses, che stabilirà ulteriori standard in termini di comfort, qualità e innovazione”, conclude SWISS.

Austrian Airlines rimane ben preparata per i prossimi mesi di viaggi intensi

Austrian Airlines informa: “Come previsto, il primo trimestre di quest’anno è stato negativo per Austrian Airlines, con un adjusted EBIT di -111 milioni di euro. Ciononostante, le persone sono attratte dai viaggi, come dimostrano le previsioni per i prossimi mesi. L’attuale situazione geopolitica nei mercati chiave della compagnia aerea rappresenta un fattore di incertezza per i prossimi mesi, ma Austrian Airlines rimane determinata a superare significativamente il risultato dell’anno precedente”.

Il CEO, Annette Mann, afferma: “Nel primo trimestre siamo riusciti a migliorare significativamente la soddisfazione dei clienti e la puntualità rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il primo trimestre, tradizionalmente debole, è stato negativo, come previsto. Tutti i nostri sforzi sono ora concentrati sulla prossima estate. In ogni caso, la voglia di viaggiare rimane intatta. Siamo ben preparati per i prossimi mesi di viaggi intensi”.

“Con 458 milioni di euro, il fatturato di Austrian Airlines è aumentato del 14% quest’anno rispetto al primo trimestre del 2024 (primo trimestre 2024: 403 milioni di euro). Anche l’adjusted EBIT, pari a -111 milioni di euro, è aumentato del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (primo trimestre 2024: -122 milioni di euro), che era stato influenzato negativamente dai costi degli scioperi. Le spese totali sono aumentate del 9%, raggiungendo i 588 milioni di euro nel primo trimestre del 2025 (primo trimestre del 2024: 538 milioni di euro). Il fatturato totale è aumentato del 15%, raggiungendo i 477 milioni di euro (primo trimestre del 2024: 415 milioni di euro). Il numero di dipendenti è rimasto pressoché costante, poco più di 6.200.

La cosiddetta pellicola Sharkskin è stata installata su quattro aerei a lungo raggio di Austrian Airlines, in particolare quattro Boeing 777-200, durante il primo trimestre del 2025. Questa pellicola riduce significativamente la resistenza all’attrito, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante per la flotta a lungo raggio di Austrian Airlines.

Dopo 350 giorni, l’Airbus A320neo gravemente danneggiato lo scorso anno in un unintentional aircraft movement senza passeggeri, è nuovamente in grado di decollare con passeggeri a bordo alla fine di marzo 2025″, prosegue Austrian Airlines.

“Ciò è stato reso possibile dall’eccellente lavoro di riparazione svolto dal produttore Airbus insieme ai nostri colleghi di Austrian Technik”, sottolinea Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines.

“L’apertura del nuovo long-haul simulator di Lufthansa Aviation Training presso la sede di Vienna rappresenta una pietra miliare per Austrian Airlines, poiché in futuro l’addestramento dei piloti di lungo raggio potrà essere organizzato e svolto con una flessibilità significativamente maggiore e una minore complessità.

Austrian Airlines è convinta di essere ben preparata per la prossima estate, che sarà un’estate impegnativa per i viaggiatori”, conclude Austrian Airlines.

“Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo essere anche quest’anno una delle compagnie aeree più puntuali d’Europa”, afferma Sciortino. Con Edimburgo in Scozia, l’isola turistica tedesca di Sylt, le isole Lofoten norvegesi e la città bulgara di Burgas, la compagnia aerea ha in serbo quattro nuove ed entusiasmanti destinazioni per i suoi passeggeri nel summer schedule 2025″.

Brussels Airlines migliora i risultati nel primo trimestre del 2025, nonostante le difficoltà

Nel primo trimestre 2025 Brussels Airlines registra un adjusted EBIT di -53 milioni di euro, con un miglioramento del 9% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. Sebbene un risultato negativo nel primo trimestre sia comune nel settore dell’aviazione, Brussels Airlines rimane fiduciosa di raggiungere la redditività per l’intero anno 2025.

“Brussels Airlines è riuscita a migliorare le sue prestazioni nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2024. La compagnia aerea ha anche registrato un significativo aumento della capacità, con oltre 450 voli extra rispetto al primo trimestre 2024.

Tre fattori importanti hanno influenzato i risultati di Brussels Airlines nel primo trimestre del 2025: i disordini sociali in Belgio, con tre manifestazioni nazionali, hanno avuto un impatto di 5 milioni di euro sulla compagnia aerea belga. Un ulteriore peso sui risultati è rappresentato dai disordini politici in Africa centrale. La situazione ha conseguenze significative su diversi mercati dell’Africa subsahariana serviti da Brussels Airlines. Inoltre, la flotta a lungo raggio della compagnia aerea ha dovuto sottoporsi ad alcuni interventi di manutenzione programmata e non programmata. Un contratto temporaneo di wet lease ha mantenuto la stabilità operativa, ma ha comportato costi aggiuntivi. Nonostante queste difficoltà, Brussels Airlines ha migliorato le sue performance nello stesso periodo del 2024″, afferma Brussels Airlines.

“Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo che i risultati di Brussels Airlines migliorino ogni anno. Sebbene il primo trimestre sia negativo, registriamo un miglioramento rispetto all’anno scorso. Continuiamo il nostro percorso verso una redditività sostenibile anche nel 2025. Stiamo aumentando la capacità, mantenendo i costi sotto controllo. Ora speriamo che sia il governo che le parti sociali in Belgio possano trovare soluzioni per porre fine al conflitto sociale, poiché gli scioperi rappresentano un onere elevato per i nostri clienti, interrompendo i loro piani di viaggio. Ulteriori scioperi in alta stagione avrebbero anche gravi conseguenze finanziarie per Brussels Airlines”, afferma Nina Öwerdieck, Chief Financial Officer, Brussels Airlines.

“Brussels Airlines ha già aumentato significativamente la capacità nel primo trimestre e prevede di continuare a espandersi per tutto il 2025. Dal 30 marzo quattro Airbus A220 sono operativi sulla rete di Brussels Airlines nell’ambito di un accordo di wet lease con airBaltic. Questi aeromobili opereranno per conto di Brussels Airlines fino alla fine di ottobre, consentendo alla compagnia aerea di aumentare la propria capacità durante i mesi estivi di punta e di ridurla durante la stagione invernale, più tranquilla. Si prevede che questo adeguamento strategico migliorerà la performance finanziaria grazie a una migliore gestione della stagionalità.

La compagnia aerea sta inoltre espandendo la propria flotta. A giugno, Brussels Airlines accoglierà il suo undicesimo aereo a lungo raggio, un Airbus 330. Ogni aeromobile aggiuntivo non solo aumenta la capacità, ma crea anche opportunità di lavoro.

Brussels Airlines è ben posizionata per avere successo nel 2025, grazie a un’ambiziosa strategia di crescita. La compagnia aerea continuerà a monitorare i fattori esterni che potrebbero influire sui suoi risultati finanziari”, conclude Brussels Airlines.

Eurowings inizia il 2025 con ottimi indici di affidabilità

Eurowings ha iniziato il 2025 con ottime performance e un’elevata soddisfazione dei clienti. “Dei 27.000 voli operati nel primo trimestre, oltre l’85% ha raggiunto la destinazione in orario. Eurowings ha raggiunto un tasso di regolarità superiore al 98%. Senza la serie di scioperi nel settore pubblico, che hanno visto il sindacato Verdi paralizzare gli aeroporti tedeschi per giorni, Eurowings avrebbe addirittura raggiunto la cifra record del 99,5%. La soddisfazione dei clienti, misurata tramite il Net Promoter Score (NPS), è salita a 55, un livello elevato riconosciuto nel settore. Un totale di circa 3,4 milioni di passeggeri ha scelto la più grande compagnia aerea leisure tedesca”, afferma Eurowings.

“Siamo lieti di poter offrire ai nostri ospiti prestazioni così eccellenti”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Solo durante le vacanze di Pasqua, abbiamo trasportato oltre un milione di passeggeri verso le loro destinazioni in tutta Europa, con una regolarità di quasi il 100%. Il fatto che, secondo i sondaggi, oltre l’80% dei nostri clienti sceglierebbe di nuovo Eurowings è il risultato di uno straordinario lavoro di squadra. Ci sprona a proseguire con questa solida performance anche nel 2025, che si preannuncia ancora una volta un anno di forte crescita per le prenotazioni”.

“Eurowings ha inoltre registrato una forte domanda di voli turistici nel primo trimestre del 2025 e ha ampliato la sua offerta del 12%, includendo ulteriori collegamenti diretti per la regione del Golfo, che Eurowings ha gradualmente aumentato in risposta al feedback positivo.

Nel complesso, il segmento di business point-to-point di Lufthansa Group, composto da Eurowings e dalla partecipazione in SunExpress, ha registrato una perdita di 201 milioni di euro (adjusted EBIT) nel primo trimestre 2025. Oltre al tradizionale calo delle attività invernali, ciò riflette il continuo aumento di tasse e imposte presso gli hub tedeschi. Il numero di dipendenti è salito a poco meno di 5.400″, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Austrian Airlines – Brussels Airlines – Eurowings – Photo Credits: Lufthansa Group)