Lufthansa Group migliora i risultati nel primo trimestre e conferma le prospettive positive per l’intero anno

Lufthansa Group ha comunicato i risultati del primo trimestre 2025.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG: “La domanda globale di viaggi aerei continua a crescere. Nonostante tutte le incertezze geopolitiche, rimaniamo quindi sulla buona strada della crescita, siamo ottimisti per l’estate e manteniamo le nostre previsioni positive per il 2025. Nel primo trimestre, le nostre compagnie aeree sono riuscite a vendere la loro capacità ampliata a rendimenti più elevati sul mercato. Il nostro fatturato è migliorato del 10% rispetto all’anno precedente, con il contributo positivo anche di Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik. Sul Nord Atlantico, il numero di passeggeri è aumentato di oltre il 7% nel primo trimestre, con load factor più elevati e rendimenti migliori. La domanda continua a essere robusta anche nel secondo trimestre. Sono lieto che i nostri ospiti stiano beneficiando di una puntualità e una stabilità significativamente migliorate, in particolare con il nostro brand principale Lufthansa. Dal punto di vista operativo abbiamo avuto il nostro miglior inizio d’anno degli ultimi dieci anni. Desidero quindi esprimere il mio ringraziamento speciale a tutti i membri dell’equipaggio, ai tecnici e al personale degli aeroporti e dei centri operativi delle nostre compagnie aeree, che hanno contribuito a questo successo con il loro grande impegno”.

Lufthansa Group ha aumentato il proprio fatturato nel primo trimestre 2025 del 10% rispetto all’anno precedente, raggiungendo gli 8,1 miliardi di euro (anno precedente: 7,4 miliardi di euro). La compagnia ha registrato una operating loss (adjusted EBIT) di 722 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto all’anno precedente (anno precedente: -849 milioni di euro).

L’adjusted EBIT margin è migliorato, attestandosi all’-8,9% (anno precedente: -11,5%). Il risultato del Gruppo è sceso a -885 milioni di euro (anno precedente: -734 milioni di euro).

Le compagnie aeree del Gruppo hanno ampliato la propria capacità di quasi il 5% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente. I load factor sono leggermente diminuiti, attestandosi al 78,7%. Grazie a una crescita moderata rispetto agli anni precedenti, la stabilità operativa e la puntualità delle passenger airlines sono migliorate significativamente, nonostante l’aumento del numero di voli. In termini operativi, il brand principale Lufthansa ha avuto il suo miglior inizio d’anno degli ultimi dieci anni.

I ricavi delle passenger airlines sono aumentati del 6% nel primo trimestre, raggiungendo i 5,9 miliardi di euro (anno precedente: 5,6 miliardi di euro). Il risultato operativo delle Lufthansa Group Passenger Airlines è leggermente diminuito, con un adjusted EBIT di -934 milioni di euro (anno precedente: adjusted EBIT: -918 milioni di euro).

I rendimenti sono aumentati in media dello 0,4% su base annua, trainati da una domanda costantemente elevata.

La stagionalità della solitamente forte stagione di viaggi pasquali, che si posizionava nel primo trimestre lo scorso anno, ha avuto un impatto anche sull’andamento degli utili. Senza questa stagionalità, le compagnie aeree passeggeri avrebbero migliorato significativamente i propri utili rispetto all’anno precedente.

La domanda di volida e per il Nord America è rimasta sostenuta nel primo trimestre. Il numero di passeggeri è aumentato del 7,1% rispetto all’anno precedente. Anche i load factors sono stati superiori rispetto all’anno precedente, con un load factor di 0,7 punti percentuali superiore al dato del 2024. Anche i ricavi medi per i voli da e per il Nord America hanno registrato un andamento positivo nel primo trimestre, con un aumento del 6,7% rispetto ai primi tre mesi dell’anno precedente.

Attualmente, la domanda nella regione di vendita statunitense continua a crescere. A marzo, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno trasportato circa il 25% di passeggeri in più dagli Stati Uniti all’Europa rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

La domanda di servizi di manutenzione, revisione e riparazione e di altri prodotti offerti da Lufthansa Technik rimane elevata. I ricavi sono aumentati del 18% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2,0 miliardi di euro (anno precedente: 1,7 miliardi di euro). L’adjusted EBIT è aumentato del 49%, raggiungendo un nuovo livello record di 161 milioni di euro (anno precedente: 108 milioni di euro).

Nel segmento logistico, la capacità è aumentata del 7% grazie all’espansione della capacità di trasporto merci negli aerei passeggeri, grazie a un ulteriore aumento del volume di traffico e all’aggiunta di un altro Boeing 777 Freighter, mentre anche le vendite sono aumentate del 9%. Il fatturato medio è aumentato di circa il 12% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. I costi unitari sono stati leggermente ridotti grazie a una gestione efficace dei costi. Di conseguenza, Lufthansa Cargo ha generato un adjusted EBIT significativamente migliorato, attestandosi a 62 milioni di euro nel primo trimestre (anno precedente: -22 milioni di euro).

L’operating cash flow è salito a circa 1,8 miliardi di euro nel primo trimestre (anno precedente: 1,3 miliardi di euro). La variazione è dovuta principalmente al miglioramento del capitale circolante in relazione a un aumento stagionale della vendita dei biglietti. Considerando una riduzione degli investimenti netti, l’adjusted free cash è migliorato a 835 milioni di euro (anno precedente: 305 milioni di euro).

Il Gruppo ha ulteriormente rafforzato il proprio bilancio nel primo trimestre del 2025. L’indebitamento netto è sceso a 5,3 miliardi di euro rispetto alla fine del 2024 (31 dicembre 2024: 5,7 miliardi di euro).

Till Streichert, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG: “Stiamo attraversando un periodo di elevata volatilità. In questo contesto, è una buona notizia che stiamo procedendo come previsto su questioni sotto il nostro controllo, come il nostro programma di turnaround presso Lufthansa Airlines. Allo stesso tempo, stiamo monitorando i rischi di mercato. Siamo ben preparati a reagire qualora questi si materializzassero. Tuttavia, non si tratta solo di rischi, ma anche di fattori positivi che già oggi supportano la nostra performance reddituale, come i prezzi favorevoli del carburante e i tassi di cambio. Questi possono contribuire a compensare gli effetti finanziari di eventuali variazioni della domanda. Nel complesso, quindi, restiamo fiduciosi di poter raggiungere un risultato annuale significativamente superiore a quello dell’anno precedente”.

La domanda globale di viaggi aerei rimane forte. Lufthansa Group prevede quindi un’altra stagione estiva positiva nel complesso.

Le destinazioni turistiche più gettonate sono le destinazioni del Mediterraneo, in particolare Spagna, Italia e Grecia. Anche la domanda di viaggi a lungo raggio rimane stabile. Ciò vale anche per i voli da e per il Nord America, dove le vendite di biglietti per il secondo trimestre sono in aumento rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, le incertezze macroeconomiche, in particolare le tensioni commerciali tra Stati Uniti, UE e altre regioni, rendono difficile prevedere con precisione i prossimi trimestri. La visibilità sul terzo trimestre rimane limitata.

Lufthansa Group ha istituito una task force per monitorare attentamente gli sviluppi attuali e, se necessario, rispondere rapidamente e in modo flessibile a qualsiasi indebolimento della domanda, ad esempio adeguando la capacità. La compagnia ritiene inoltre che i potenziali cambiamenti del mercato offrano opportunità. Ad esempio, un ulteriore calo dei prezzi del cherosene potrebbe contrastare le fluttuazioni temporanee della domanda.

Nonostante le incertezze, Lufthansa Group conferma le sue previsioni per l’intero anno con un operating result (adjusted EBIT) significativamente superiore all’anno precedente (1,645 miliardi di euro).

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)