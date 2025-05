Airbus riporta i risultati del primo trimestre 2025

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per il primo trimestre (Q1), concluso il 31 marzo 2025.

“I nostri risultati del Q1 dimostrano i progressi che stiamo compiendo sulle nostre priorità in tutta l’azienda. Stiamo aumentando la produzione in linea con il nostro piano, ma il profilo di consegna verrà posticipato, riflettendo le specifiche sfide della supply chain che stiamo affrontando quest’anno”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Sosteniamo la guidance che esclude le tariffe, che stanno aggiungendo complessità e rimangono incerte in termini di attuazione, ambito e durata. Stiamo monitorando e valutando attentamente la situazione, ma è troppo presto per quantificare l’impatto oggi. Quando si tratta delle nostre attività di difesa, sosteniamo il recente approccio per rafforzare la European defence industry e ci stiamo preparando con il nostro ampio portafoglio di prodotti e le soluzioni per la risposta ai nostri clienti”.

I gross commercial aircraft orders sono pari a 280 (Q1 2024: 170 aeromobili) con ordini netti per 204 aeromobili dopo le cancellazioni (Q1 2024: 170 aerei). L’order backlog ammonta a 8.726 aeromobili commerciali alla fine di marzo 2025. Airbus Helicopters ha registrato 100 ordini netti (Q1 2024: 63 unità), ben distribuiti in tutta la gamma di prodotti. L’assunzione di ordini in base al valore di Airbus Defense e Space è aumentata a 2,6 miliardi di euro (trimestre 2024: 2,0 miliardi di euro), riflettendo un buon slancio attraverso le sue linee di business sia per le piattaforme che per i servizi.

Consolidated revenues in aumento del 6% su base annua, a 13,5 miliardi di euro (Q1 2024: 12,8 miliardi di euro). Sono stati consegnati un totale di 136 aeromobili commerciali (Q1 2024: 142 aeromobili), comprendente 17 A220, 106 320 Family, 4 A330 e 9 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono aumentati del 4% a 9,5 miliardi di euro, riflettendo principalmente un ambiente di cambio più favorevole che è stato parzialmente compensato dal numero inferiore di consegne. I ricavi di Airbus Helicopters sono aumentati del 10%, a 1,6 miliardi di euro, riflettendo una solida prestazione dai programmi e una crescita dei servizi. Le consegne di elicotteri hanno totalizzato 51 unità (Q1 2024: 50 unità). I ricavi di Airbus Defense and Space sono aumentati dell’11% su base annua, a 2,7 miliardi di euro, guidati da volumi più elevati attraverso le sue linee di business.

Consolidated EBIT Adjusted pari a 624 milioni di euro (Q1 2024: 57 milioni di euro).

EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities stabile a 494 milioni di euro (Q1 2024: 507 milioni di euro).

L’A320 Family programme continua il ramp up fino a un rateo di 75 aeromobili al mese nel 2027. La società sta stabilizzando l’A330 monthly production a circa 4 aerei. Specifiche sfide della supply chain, in particolare con Spirit Aerosystems, stanno attualmente mettendo pressioni sul ramp up dell’A350 e dell’A220. La società continua a mantenere il target rate di 12 aerei per l‘A350 nel 2028 e un monthly A220 production rate di 14 aeromobili nel 2026.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a 78 milioni di euro (Q1 2024: 71 milioni di euro), riflettendo le solide prestazioni nella crescita dei programmi e dei servizi. A marzo è stato introdotto il nuovo elicottero multi-missione H140, che ha ricevuto i suoi primi ordini e impegni.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space ammonta a 77 milioni di euro (Q1 2024: € -9 milioni), riflettendo volumi più elevati e una migliore redditività. Sul programma A400M, la società rimane in discussioni costruttive con le nazioni di lancio e OCCAR sul piano di produzione.

Consolidated self-financed R&D expenses pari a 673 milioni di euro (Q1 2024: 743 milioni di euro).

Consolidated EBIT (reported) pari a 473 milioni di euro (Q1 2024: 609 milioni di euro), compresi gli aggiustamenti netti di -151 milioni di euro.

Il risultato finanziario è stato di 621 milioni di euro (Q1 2024: 229 milioni di euro). Consolidated net income pari a 793 milioni di euro (Q1 2024: 595 milioni di euro) con consolidated reported earnings per share di €1,01 (Q1 2024: €0,76).

Il consolidated free cash flow before customer financing si attesta a -310 milioni di euro (Q1 2024: -1,791 miliardi di euro). Il consolidated free cash flow ammonta a -296 milioni di euro (Q1 2024: -1,799 miliardi di euro).

Come base per la sua 2025 guidance, la società esclude l’impatto delle tariffe sulla sua attività. La 2025 guidance della società include l’impatto dell’integrazione di alcuni Spirit AeroSystems work packages basati su stime preliminari e una presunta chiusura nel terzo trimestre del 2025. La società non assume ulteriori interruzioni per il commercio globale o l’economia mondiale, il traffico aereo, la supply chain, le sue operazioni interne e la capacità di fornire prodotti e servizi.

Su tale base, la socletà prevede di raggiungere nel 2025: circa 820 consegne di aeromobili commerciali; EBIT Adjusted di circa 7,0 miliardi di euro; Free Cash Flow before Customer Financing di circa 4,5 miliardi di euro.

L’impatto anticipato dell’integrazione di alcuni Spirit AeroSystems work packages sulla guidance dell’azienda rimane in linea con le stime precedenti.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)