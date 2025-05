Bell annuncia un Purchase Agreement per il primo Bell 505 nei Paesi Bassi

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato la prima vendita di un Bell 505 nei Paesi Bassi a Gerrit Verwijs, proprietario di Verdegro Group, Dutch public safety infrastructure manufacturer.

“Bell è orgogliosa di lavorare a fianco di Verdegro Group mentre accolgono il loro primo aeromobile Bell”, ha dichiarato Robin Wendling, managing director of Europe, Bell. “Con l’espansione del Bell 505 ai Paesi Bassi, siamo entusiasti di entrare in una nuova era di supporto ai clienti nella regione, con le capacità multi-missione di questa piattaforma avanzata”.

“Verdegro Group è uno dei principali produttori di public safety infrastructure nei Paesi Bassi, specializzati in mobile lighting, crash and traffic safety systems. Dal 2003 Verdegro Group ha aumentato la sua presenza in sedi in tutto il mondo e ha ulteriormente sviluppato il suo portafoglio, con prodotti innovativi che aiutano il progresso della sicurezza pubblica.

Con il suo Bell 505 di recente acquisizione, Verdegro Group prevede di utilizzare l’elicottero per i suoi viaggi aziendali, compresi gli incontri con la loro base di clienti internazionali e la rappresentanza delle loro strutture vicino a Breda“, afferma Bell Textron.

“Il Bell 505 ridefinirà i nostri company travels in tutta Europa. Saremo molto più efficienti nel incontrare più clienti in un breve periodo. L’elicottero ci consente di portare i nostri clienti in diversi project sites e presentare facilmente la nostra footprint vicino a Breda”, ha affermato Gerrit Verwijs, owner of Verdegro Group.

“Combinando il suo motore Safran Arrius 2R con Dual Channel FADEC e la Garmin G1000H NXI all-glass avionics suite con moving map display, il Bell 505 è una delle piattaforme più tecnologicamente avanzate della sua classe. Il vantaggio aggiuntivo degli ampi panoramic windows, dell’open cabin design e della Synthetic Vision technology ha classificato il Bell 505 come aeromobile ideale per coloro che operano nella public safety industry”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)