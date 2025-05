News Brevi – 30.04.2025

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO NELLA RISERVA DELLO ZINGARO – Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 aprile, un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per prestare soccorso ad una donna di 63 anni rimasta ferita durante un’escursione all’interno della riserva naturale dello Zingaro. L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza SAR nazionale con elicottero HH-139B, ha ricevuto l’ordine di decollo immediato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Il velivolo si è dapprima diretto a Castellammare del Golfo per imbarcare un team di due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (S.A.S.S.), per poi dirigersi verso l’area di operazione. Arrivato sul luogo in cui si trovava la persona infortunata, l’equipaggio ha calato con il verricello l’aerosoccorritore e i due operatori del S.A.S.S., procedendo all’immobilizzazione e al recupero della donna ferita e al suo immediato trasporto presso lo stesso campo di Castellammare del Golfo, dove ad attenderla si trovava un’ambulanza diretta all’ospedale di Alcamo. Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso. L’82° Centro Search and Rescue è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

INAUGURATO IL VOLO DI GEORGIAN AIRWAYS TRA ROMA E TBILISI – All’aeroporto Leonardo da Vinci si è tenuta questo pomeriggio una cerimonia ufficiale per inaugurare il lancio dei nuovi voli diretti di Georgian Airways sulla rotta Tbilisi-Roma-Tbilisi. La delegazione della compagnia aerea è stata accolta da rappresentanti di Aeroporti di Roma e media italiani. Georgian Airways ha lanciato per l’intera stagione estiva due voli diretti da Tbilisi a Roma, rispettivamente Capitale della Georgia e dell’Italia. I voli, pianificati per i giorni di mercoledì e sabato, vanno ad integrare l’attuale offerta della compagnia, che già prevede collegamenti diretti verso città italiane come Milano e Forlì e che garantisce in questo modo disponibilità giornaliera (tre voli settimanali per Milano, due per Roma e uno per Forlì). Georgian Airways opera le proprie destinazioni europee durante le ore diurne, offrendo ai passeggeri piena comodità di volo. Il bagaglio registrato è incluso nella tariffa standard.

RYANAIR LANCIA L’OFFERTA “PRIME MEMBER” DI MAGGIO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (mercoledì 30 aprile) la sua seconda promozione mensile “Prime member”, offrendo ai membri uno sconto di 50 euro sui voli di andata e ritorno per viaggi tra il 2 e il 19 giugno. Ciò significa che tutti i membri che si sono iscritti a “Prime” prima dell’inizio di aprile hanno già risparmiato € 110 con le prime 2 offerte Ryanair esclusive per i membri, oltre ai sostanziali risparmi annuali come i posti riservati e l’assicurazione di viaggio gratuiti. Con offerte così invitanti, non sorprende che oltre 25.000 membri si siano già iscritti a Ryanair “Prime” solo nei primi 2 mesi”. Dara Brady, CMO di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair ha lanciato oggi la sua seconda promozione “Prime member”, offrendo ai membri uno sconto esclusivo di 50 euro sui voli di andata e ritorno per viaggi tra il 2 e il 19 giugno. Questa fantastica offerta “Prime member” sarà disponibile a mezzanotte di stasera solo per 24 ore; quindi, i nuovi membri dovrebbero registrarsi oggi per accedere a queste offerte esclusive, che faranno risparmiare oltre 5 volte il costo del tuo abbonamento ” Prime”. Con un risparmio così imbattibile, non sorprende che già oltre 25.000 persone si siano iscritte a Ryanair “Prime”. Iscriviti a “Prime” oggi stesso su ryanair.com”.

ENAC: MESSAGGIO DEL PRESIDENTE IN OCCASIONE DEL VOLO INAUGURALE FREETOWN – LONDRA GATWICK – Enac informa: “Lo scorso 27 aprile, a Londra, si è svolta la cerimonia di inaugurazione del volo diretto Freetown – Londra Gatwick operato da Air Sierra Leone, compagnia di bandiera del Paese, alla presenza delle autorità sierraleonesi e dei principali stakeholder. Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, invitato all’evento, non ha potuto partecipare, impegnato a Roma nelle operazioni di accoglienza delle oltre 120 delegazioni internazionali giunte nella Capitale per le esequie solenni di Papa Francesco. Ha inviato un discorso di saluto e plauso che è stato letto, durante la cena di gala organizzata per l’occasione, dall’Ispettore Enac Stefano Di Lella dell’Ufficio Controllo Operatori Stranieri, membro del team che supporta il percorso di formazione della Sierra Leone Civil Aviation Authority”. Il Presidente Di Palma: “Lunga vita alla Air Sierra Leone. Questo importante progetto assicura il riscatto del vostro Paese, offrendo prospettive di sviluppo economico e sociale. Il trasporto aereo si conferma un ponte immateriale tra diverse culture, in grado di superare i pregiudizi ideologici. A voi va un grande riconoscimento, per l’impegno profuso nel conseguire tale traguardo”. “Nel suo discorso, inoltre, il Presidente Di Palma ha ricordato l’impegno Enac per la realizzazione di questo progetto. L’Ente lo scorso anno ha sottoscritto con la SLCAA un accordo di cooperazione volto a rafforzare le relazioni aeronautiche tra i due Paesi. Anche il viaggio istituzionale del Presidente Di Palma in Sierra Leone e la successiva visita a Roma del Direttore Generale SLCAA Musayeroh Barrie hanno costituito due momenti significativi per il consolidamento dei rapporti istituzionali tra le due Autorità, mettendo in evidenza il ruolo chiave del trasportoaereo, strumento di crescita comune e di connessione tra i popoli”, conclude l’Enac.

ENAC: CONTINUANO GLI INCONTRI ISTITUZIONALI TRA ENAC E L’OMOLOGA AUTORITA’ LIBICA – Enac informa: “Continuano gli incontri tecnico-istituzionali tra l’Enac e l’omologa autorità libica finalizzati al rafforzamento strategico delle relazioni aeronautiche tra i due Paesi. Il Direttore Generale f.f. Fabio Nicolai ha incontrato il 29 aprile il Presidente della Libyan Civil Aviation Authority (LyCAA) Mohamed Shlebik, il Genaral Manager di Afriqiyah Ing. Musbah a Fadel. Hanno partecipato al meeting gli ingegneri Enac Andrea Costantini e Andrea Renzi e gli Ispettori di Volo Stefania Attili e Pietro Tacchinardi. La cooperazione tra Enac e LyCAA fa parte di un percorso volto ad armonizzare l’Autorità Libica ai requisiti aeronautici ICAO, al fine di contribuire a rimuovere il divieto di ingresso di aeromobili e operatori libici nello spazio aereo europeo”.

SAS E SCANDIC INTRODUCONO IL TIER MATCHING E IL TRASFERIMENTO PUNTI – SAS informa: “I vantaggi per i soci EuroBonus vengono potenziati grazie al rafforzamento della partnership tra SAS e Scandic, che potenziano i loro programmi fedeltà SAS EuroBonus e Scandic Friends. Il tier matching è già disponibile e, a partire da giugno, saranno disponibili anche i trasferimenti punti tra i due programmi. Giusto in tempo per la stagione estiva, due leader nel settore dell’aviazione internazionale e dell’ospitalità nordica collaborano per offrire ai clienti fedeli un valore aggiunto. Che volino con SAS o soggiornino in un hotel Scandic, i soci EuroBonus e Scandic Friends possono contare su maggiore flessibilità, premi più ampi e vantaggi esclusivi per entrambi i brand. Nell’ambito di questa iniziativa, i soci EuroBonus di livello Silver e superiore riceveranno sconti esclusivi sulle tariffe delle camere Scandic, un buono omaggio per cibo e bevande e maggiore flessibilità con check-in anticipato e check-out posticipato. I titolari di status Gold godranno di ulteriori vantaggi, tra cui upgrade di camera e colazione per due persone pagandone solo una. I soci Diamond vengono premiati con upgrade di camera e colazione giornaliera gratuita, anche senza pernottamento”. “Questo riflette il nostro continuo impegno nel migliorare l’esperienza dei nostri iscritti EuroBonus, offrendo vantaggi che valorizzano davvero il viaggio. Con oltre 8 milioni di iscritti oggi, siamo lieti di aggiungere ulteriore valore, offrendo ai clienti ulteriori motivi per continuare a scegliere SAS”, afferma Aron Backström, Vice President Product & Loyalty, SAS. “La nostra priorità è migliorare costantemente la nostra partnership, impegnandoci a offrire ai nostri iscritti Scandic Friends ulteriori vantaggi che creeranno un coinvolgimento più forte e una maggiore propensione a scegliere Scandic quando sono in viaggio”, afferma Thérèse Cedercreutz, Chief Commercial Officer, Scandic Hotels Group. “A partire da giugno, tutti gli iscritti potranno trasferire i punti facilmente e rapidamente tra i due programmi. Un punto EuroBonus si converte in due punti Scandic Friends e, viceversa, due punti Scandic Friends equivalgono a un punto EuroBonus. Non si applicano limiti o commissioni di transazione”, conclude SAS.

IATA: CNS SVOLGERA’ A MIAMI LA SUA ANNUAL PARTNERSHIP CONFERENCE 2025 – IATA informa: “Cargo Network Services Corporation (CNS) si prepara a ospitare la sua annual Partnership Conference in Miami dal 13 al 15 maggio 2025, presso il JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa. Con il tema ‘Evolution and Resilience: Keys to the Future of US Air Cargo’, la conferenza si conferma il principale evento di networking per l’US air cargo industry. Riunisce circa 700 stakeholder e rappresentanti dell’intera filiera dell’air cargo. La CNS Partnership Conference combina sessioni plenarie informative e presentazioni incentrate sull’innovazione e i cambiamenti nel cargo business, con una varietà di attività di networking e socializzazione. Il Miami-Dade County Mayor, Daniella Levine Cava, aprirà l’evento, dato l’importante ruolo dell’air cargo per la contea. Sarà affiancata dalla CNS President, Alicia Lines, e da numerosi leader riconosciuti della cargo and aviation community, tra cui: Patrick Moebel, President, FedEx Logistics; Andrés Bianchi, CEO, LATAM Cargo; Peter Penseel, President of Delta Cargo. Le successive sessioni plenarie si concentreranno su argomenti quali: lo stato del settore; alimentare il futuro sostenibile dell’air cargo; digitalization and Facilitation; nuovi Security Requirements dell’U.S. Government”. “Il tradizionale torneo di golf di networking darà il via alla conferenza il 13 maggio 2025. Una nuova opzione per i non golfisti è un tour di networking in catamarano, che offre una prospettiva unica di Miami. Per migliorare ulteriormente le opportunità di networking, è stata aggiunta una nuova sessione Meet & Greet, durante la quale compagnie aeree e i freight foirwarders possono pianificare in anticipo incontri, scambiare contatti, esplorare partnership e discutere opportunità di business. La città ospitante di quest’anno, Miami, ospita l’aeroporto numero uno per l’international air cargo negli Stati Uniti. Miami è il principale hub merci globale per la distribuzione di prodotti deperibili, prodotti ad alta tecnologia, apparecchiature per le telecomunicazioni, prodotti tessili, prodotti farmaceutici e macchinari industriali. Oltre 90 compagnie aeree collegano Miami a una rete globale di 210 città in cinque continenti”, conclude IATA.

AMERICAN AIRLINES CELEBRA IL FREQUENT FLYER DAY – American Airlines informa: “American Airlines celebra il Frequent Flyer Day con un regalo unico, offrendo 100.000 miglia AAdvantage® al primo bambino nato il 1° maggio 2025. Il Frequent Flyer Day del 1° maggio celebra i viaggiatori più fedeli che volano in tutto il mondo. In occasione del compleanno del programma AAdvantage®, il 1° maggio si celebra il 44° anno in cui i clienti American hanno potuto accumulare e riscattare miglia nel primo programma frequent flyer al mondo lanciato da una compagnia aerea tradizionale”. “Prima ancora di muovere il primo passo, il primo bambino nato il Frequent Flyer Day è pronto a viaggiare per il mondo con il dono di 100.000 miglia AAdvantage®“, ha dichiarato Scott Long, American’s SVP of AAdvantage. “Siamo entusiasti di ampliare la nostra famiglia AAdvantage® con l’aggiunta di questo piccolo al nostro programma, mentre celebriamo i milioni di membri che creano ricordi di famiglia indimenticabili con American in tutto il mondo”. “Iscrivendo i bambini al programma AAdvantage®, inizieranno ad accumulare miglia per ogni vacanza in famiglia, che potranno utilizzare per viaggi futuri. Genitori e tutori legali possono facilmente iscrivere i propri figli online. Dal lancio del nuovo anno di qualificazione 2025, avvenuto il 1° marzo, milioni di soci stanno usufruendo di ulteriori vantaggi sbloccando i propri premi prima, durante e oltre il livello di status. American Airlines, il programma fedeltà di compagnie aeree più longevo, continua a sviluppare il programma AAdvantage® per migliorare l’intero viaggio dei soci”, dconclude American Airlines.

IBERIA: GIFT CARD DEDICATA ALLA FESTA DELLA MAMMA – Iberia informa: “Iberia ha appena lanciato la sua carta regalo per la Festa della Mamma, consentendo agli acquirenti di fare un regalo originale e unico e di ricevere anche uno sconto del 10%. Non è necessario selezionare né la destinazione né la data al momento dell’acquisto, poiché il destinatario di questa carta regalo ha un anno dalla data di acquisto per riscattarla. E non è necessario spenderlo in un unico acquisto, si può utilizzarlo tutte le volte che si vuole, fino ad esaurimento del credito. Per acquistare la Gift Card: https://www.iberia.com/es/gift-card/. Oltre a essere personalizzata con un messaggio speciale, la cartolina può essere stampata e consegnata di persona oppure inviata direttamente via email al destinatario. Le carte possono essere selezionate da oggi fino al 4 maggio e sono valide per i voli operati da Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum”.

CHIUDE I BATTENTI L’ESPACIO IBERIA DI BUENOS AIRES, DOPO AVER ACCOLTO OLTE 28.000 VISITATORI – Iberia informa: “Espacio Iberia, il pop-up store della compagnia aerea nel centro di Buenos Aires, ha chiuso i battenti venerdì scorso, 25 aprile. Dopo circa un mese di attività, oltre 28.000 persone hanno potuto godere dell’esperienza Iberia, senza lasciare la città. Dopo il successo riscosso in Messico e Colombia nel 2023 e nel 2024, Espacio Iberia ha visitato questa volta la capitale argentina, registrando la più alta affluenza di qualsiasi iniziativa al di fuori della Spagna, grazie ai quasi 1.000 metri quadrati dell’iconico spazio. Nello specifico, nel periodo circa 1.830 visitatori hanno potuto provare i menu di bordo dai sedili di un Iberia A350 e circa 1.500 persone hanno preso il controllo di un simulatore di volo per decollare e atterrare in diverse città del mondo. Inoltre, circa 1.900 visitatori hanno intrapreso un viaggio davvero speciale nella storia di Iberia attraverso le sue uniformi e hanno visitato lo showroom del brand, dove hanno avuto l’opportunità di provare gli abiti del brand dal 1946 a oggi, sempre disegnati da icone della moda spagnola. La gastronomia è da sempre parte integrante dell’Espacio Iberia di Buenos Aires. Così, circa 800 persone hanno partecipato alle degustazioni di vini spagnoli, 618 non hanno voluto perdersi le degustazioni di prosciutto, circa 500 visitatori hanno gustato autentiche tapas come se fossero stati a Madrid e circa 600 hanno assistito ai vari show culinari organizzati. In totale, durante il mese di apertura, circa 2.500 persone hanno preso parte a questo tipo di eventi. Durante Espacio Iberia hanno partecipato anche a un evento culinario di altissimo livello guidato dagli chef Hugo Muñoz e Dolli Irigoyen, che hanno deliziato i presenti con la preparazione dal vivo delle empanadas argentine. Molti visitatori hanno anche preso parte in qualità di pubblico agli 11 programmi radiofonici trasmessi in diretta da Espacio Iberia”. “I visitatori di Espacio Iberia hanno potuto partecipare anche ad altre attività. Ad esempio, più di 1.000 persone si sono recate all’angolo del Club Iberia Plus, sia per registrarsi sia per giocare al programma fedeltà della compagnia aerea. Oltre 3.000 persone si sono dimostrate interessate all’offerta Hola Madrid Stopover, con la quale i clienti possono effettuare gratuitamente uno scalo fino a 9 notti a Madrid, sia all’andata che al ritorno verso un’altra città, il tutto con notevoli vantaggi e sconti. Infine, vale la pena ricordare che migliaia di persone si sono recate all’Iberia Space per acquistare biglietti per viaggiare verso una delle 143 destinazioni in 48 paesi serviti dal network Iberia”, conclude Iberia.

ANA HOLDINGS PRESENTA I RISULTATI FINAZIARI DELL’ANNO FISCALE CHIUSO IL 31 MARZO 2025 – ANA HOLDINGS INC. ha annunciato i risultati finanziari per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2025. “I ricavi per l’anno fiscale 2024 (1° aprile 2024 – 31 marzo 2025) hanno raggiunto i 2.261,8 miliardi di yen, un livello record che ha superato di 205,9 miliardi di yen l’anno fiscale precedente. L’utile operativo è stato di 196,6 miliardi di yen, 16,6 miliardi di yen in più rispetto alle previsioni per l’intero anno riviste e riviste al rialzo a febbraio. I ricavi internazionali, con una forte domanda verso il Giappone, hanno raggiunto il livello record di 805,5 miliardi di yen, grazie alle tre nuove rotte, Haneda-Milano, Stoccolma e Istanbul, lanciate lo scorso dicembre. Il dividendo sarà aumentato a 60 yen per azione”, afferma ANA. Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer, ha dichiarato: “Apprezziamo profondamente l’impegno costante del nostro team nel migliorare costantemente l’esperienza del cliente in tutti i segmenti della nostra compagnia. La fiducia che i nostri passeggeri ripongono in noi è altrettanto importante ed entrambe hanno contribuito in modo significativo ai nostri risultati finanziari di quest’anno fiscale. Questi risultati sottolineano gli sforzi che abbiamo intrapreso negli ultimi anni e ora costituiscono parte integrante della nostra strategia di metà anno per posizionare strategicamente ANA Group per una crescita sostenibile negli anni a venire”. “Prevediamo un fatturato operativo di 2.370 miliardi di yen per l’anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2026, il più alto degli ultimi anni. L’utile operativo previsto è di 185 miliardi di yen. Nel frattempo, la capacità effettiva di generare profitti dell’azienda è in costante crescita, escludendo l’impatto di esenzioni e sussidi per tasse aeroportuali, carburante e risarcimenti per i motori. Prevediamo inoltre un utile netto di 122 miliardi di yen, lo stesso importo previsto dal piano a medio termine, e continueremo a impegnarci per tornare a crescere e migliorare ulteriormente la redditività”, conclude ANA.

UNITED APRE LA LOUNGE UNITED POLARIS® RIVISITATA A CHICAGO – United informa: “United ha inaugurato la sua lounge United Polaris, recentemente rinnovata e ampliata, presso il Chicago O’Hare International Airport, offrendo ai viaggiatori più spazio, un design moderno e servizi di qualità superiore. La lounge United Polaris di Chicago è ora più grande del 50% e si estende su quasi 2350 metri quadrati di spazio lounge, inclusi oltre 350 posti a sedere per i viaggiatori, 50 posti in una sala da pranzo più ampia, un secondo bar, sei bagni aggiuntivi, spazi privati per il relax o il lavoro e una gamma di prodotti curata insieme a Crate & Barrel, la prima e unica collaborazione tra compagnie aeree per il retailer di articoli per la casa. United è stata la prima compagnia aerea statunitense a lanciare una lounge premium esclusivamente per i viaggiatori internazionali di business class con il lancio della lounge United Polaris nel 2016 e attualmente ne conta sei negli Stati Uniti, più di qualsiasi altra compagnia aerea statunitense”. “La nostra vasta rete internazionale è uno dei punti di forza di United e le nostre lounge United Polaris contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente per i viaggiatori di business class prima o dopo i loro voli a lungo raggio”, ha dichiarato Aaron McMillan, United’s Managing Director of Hospitality Programs. “I clienti adoreranno la nostra nuova lounge di Chicago perché offre loro tutto ciò che desiderano di più: più spazio, più comfort e più opzioni di ristorazione. Continueremo a portare questo nuovo design di alto livello nelle future aperture e ristrutturazioni di lounge del nostro portfolio United Polaris”. “La riapertura della lounge United Polaris a Chicago segna l’ultimo investimento della compagnia aerea nel suo network di club e lounge. Dal 2022 United ha aperto o ristrutturato un totale di nove United ClubSM in tutto il suo network, inclusa la recente apertura di United Club Fly a Houston. Nel 2025 la compagnia aerea inaugurerà una nuova dining room nella lounge United Polaris a Newark e un United Club ristrutturato e ampliato nel Terminal B Ovest di Denver, completando così il suo piano di riprogettazione di tutti gli United Club a Denver. A livello internazionale, United prevede di riaprire l’United Club a Hong Kong. Nel 2026, United aprirà un nuovo United Club a San Francisco e il suo United Club più grande di sempre a Houston. Con l’aggiunta di un secondo bar nella lounge United Polaris, recentemente rinnovata, United è la prima e unica compagnia aerea statunitense a offrire due bar a servizio completo in una lounge di business class”, conclude United

ENAC: COMUNICATO SU VELIVOLO ATTERRATO E RIPARTITO DAL MONTE ROSA – Enac in un comunicato informa: “In merito all’episodio accaduto il 26 aprile scorso, relativo a un aeromobile che è atterrato e subito dopo decollato sul Monte Rosa, nei pressi di un rifugio alpino, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha acquisto informazioni per determinare eventuali azioni di competenza. L’Enac precisa, pertanto, che, dalla ricostruzione ricevuta dalle autorità di Pubblica Sicurezza locali, l’episodio è avvenuto in territorio svizzero, più precisamente in corrispondenza del tracciato per il rifugio alpino “Capanna Osservatorio Regina Margherita”, sul massiccio del Monte Rosa (tra la punta Parrot e la punta Gnifetti), con il coinvolgimento di un aeromobile immatricolato in Svizzera, con marche HB-OKB, condotto da un pilota di nazionalità elvetica. La competenza, pertanto, per eventuali provvedimenti sanzionatori sul proprietario dell’aeromobile e sulla licenza del pilota, è in capo all’Autorità svizzera, la Federal Office of Civil Aviation (FOCA) a cui l’Enac ha immediatamente segnalato l’evento. L’Autorità elvetica ha comunicato di aver avviato un procedimento nei confronti del pilota, che nel frattempo si è autodenunciato, e che l’Aeroclub di Ginevra, proprietario dell’aeromobile, sta collaborando con le Autorità competenti”.

GE AEROSPACE FORNIRA’ ALTRI OTTO LM500 GS TURBINE ENGINES ALLA ROKN – GE Aerospace informa: “GE Aerospace fornirà altri otto LM500 marine gas turbine engines per il Republic of Korea Navy (ROKN) PKX-B Batch-II patrol boat program, per le navi dalla nona alla dodicesima, consolidando il suo ruolo di fornitore chiave di propulsione per queste imbarcazioni avanzate. Questo ordine, che segue la selezione avvenuta a marzo 2023 per le navi dalla prima alla quarta e a marzo 2024 per le navi dalla quinta all’ottava, riafferma l’affidabilità e le prestazioni dell’LM500 nelle applicazioni navali più impegnative. GE Aerospace è un fornitore leader a livello mondiale di jet engines, components and systems for commercial and military aircraft, oltre a aeroderivative marine propulsion systems. Il Marine Engines & Systems business offre sistemi di propulsione navale per marine militari che necessitano di soluzioni ad alta potenza e pronte all’uso”.

ROLLS-ROYCE INTRODUCE IL BATTERY ANALYTICS SOFTWARE – Rolls-Royce lancia il suo nuovo Battery Analytics software per le sue mtu EnergyPack battery solutions. Battery Analytics è un’estensione della intelligent control platform mtu EnergetIQ. Fornisce informazioni in tempo reale, manutenzione predittiva e sicurezza informatica avanzata per i battery energy storage systems, massimizzando così le prestazioni, la disponibilità e la durata dei sistemi.

AEROPORTO DI BOLOGNA: L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 – L’Aeroporto di Bologna informa: “L’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., riunitasi sotto la presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il Bilancio d’Esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e preso atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione di sostenibilità redatta ai sensi del D.Lgs. 125/2024. Come già comunicato al mercato, nel 2024 l’andamento economico-finanziario è stato positivo con ricavi consolidati pari a 166,1 milioni di euro e in crescita del 14,5% rispetto al 2023, un’EBITDA di 55,1 milioni di euro, in crescita del 25%, ed un utile consolidato di 24,4 milioni di euro, in crescita del 46,3% rispetto al 2023. Sulla base del risultato di utile netto di esercizio del bilancio separato della Capogruppo AdB S.p.A. pari a circa 22,7 milioni di euro, tenendo conto del quadro di piena ripresa del traffico e della solida struttura finanziaria del Gruppo, l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione dei dividendi pur in una misura che tenga altresì conto della ormai strutturale incertezza dello scenario macroeconomico e dello sfidante piano investimenti pluriennale dell’Aeroporto di Bologna. L’Assemblea degli Azionisti, quindi, su proposta dell’organo amministrativo ha deliberato la distribuzione agli azionisti di circa 17 milioni di euro corrispondenti ad un dividendo ordinario lordo di euro 0,471 per ognuna delle azioni ordinarie e ad un pay out del 75% dell’utile di esercizio della Capogruppo. Con il Bilancio al 31 dicembre 2024 si chiude un triennio durante il quale la Società ha realizzato complessivamente quasi 100 milioni di euro di investimenti, prevalentemente di tipo infrastrutturale, a supporto dello sviluppo del traffico e della qualità del servizio. Sul fronte della sostenibilità la Società nel 2024 ha ottenuto il livello 4+ (livello transition) del framework internazionale Airport Carbon Accreditation di ACI Europe e ha definito un proprio Piano di Decarbonizzazione con l’obiettivo di raggiungere il Net Zero entro il 2030”.

ETHIOPIAN AIRLINES ANNUNCIA LA NUOVA AREA MANAGER ITALY AND SOUTHERN EUROPE – Ethiopian Airlines annuncia la nomina della Sig.ra Meron Hassen come nuova Area Manager per l’Italia e Sud Europa. La Sig.ra Meron Hassen ha ricoperto diversi ruoli all’interno dell’azienda e in varie sedi internazionali, portando con sé un bagaglio di esperienza che contribuirà a promuovere l’innovazione e a rafforzare la presenza di Ethiopian Airlines nel mercato italiano e oltre. “È un onore per me assumere il ruolo di Area Manager per l’Italia e Sud Europa e sono entusiasta di costruire sui solidi risultati raggiunti dai miei predecessori”, ha dichiarato Meron Hassen. “Insieme al qualificato team in Italia, continueremo a fornire un valore eccezionale ai nostri clienti e stakeholder”. Questo cambio di leadership conferma l’impegno di Ethiopian Airlines verso una crescita strategica e l’eccellenza nel settore dell’aviazione.