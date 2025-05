La Grecia ordina otto elicotteri Airbus H215 per combattere gli incendi boschivi

Airbus Helicopters ha firmato un contratto con l’Hellenic Ministry of Climate Crisis and Civil Protection per l’acquisto di otto elicotteri H215 (con un’opzione per altri due velivoli) a supporto della lotta agli incendi boschivi nel Paese, a seguito di una gara d’appalto indetta dal Project Preparation Facility of Growthfund (il Fondo nazionale greco) per conto del Ministero. Questo contratto è finanziato da due fondi europei ed è in linea con il programma Aegis del Ministero, volto a potenziare le capacità delle forze di protezione civile. Il contratto si baserà su un “government owned contractor operated” (GO-CO) model, per il quale Airbus Helicopters collaborerà con operatori antincendio H215 esperti, Airtelis e SAF Hélicoptères, per il supporto tecnico e operativo.

“La firma del contratto per l’acquisto di nuovi elicotteri H215 rappresenta un passo importante nei nostri sforzi per mitigare le devastanti conseguenze della crisi climatica nel nostro Paese”, ha dichiarato Panagiotis Stampoulidis, Deputy CEO of Growthfund, in merito all’importanza del progetto. “Questo è il più grande contratto firmato nell’ambito del Programma Nazionale ‘Aegis’ per rafforzare il meccanismo di Protezione Civile in Grecia con attrezzature moderne e siamo lieti che il Project Preparation Facility of Growthfund abbia concluso questa gara d’appalto in modo rapido, trasparente ed efficiente”.

“Negli ultimi anni, gli incendi boschivi hanno bruciato in media dai tre ai cinque milioni di chilometri quadrati a livello globale, con significative conseguenze ambientali. È un onore essere stati scelti per supportare, con i nostri elicotteri H215, la lotta che le comunità greche affrontano ogni anno”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H215 viene utilizzato in tutto il mondo per missioni antincendio grazie alla sua capacità di sganciare più di quattro tonnellate d’acqua alla volta. Affidarsi a operatori esperti, come Airtelis e SAF Aerogroup, è esattamente ciò che fa la Securité Civile francese. Airbus Helicopters è un fornitore di elicotteri di lunga data per missioni essenziali nel Paese e, insieme ai nostri GO-CO partners, siamo certi che l’H215 sarà una risorsa vitale e affidabile”.

“SAF Aerogroup è specializzata in operazioni elicotteristiche complesse come il soccorso alpino, i servizi medici aerei, la lotta antincendio e le missioni umanitarie/logistiche, come dimostrato dal dispiegamento dell’elicottero H215 RescEU del 2024 in Grecia. Il gruppo gestisce anche operazioni di sollevamento ad alta precisione, manutenzione e addestramento di piloti e tecnici, offrendo servizi aerei completi e di alto valore a organizzazioni governative e internazionali. Analogamente, Airtelis, un operatore francese con sede nel sud della Francia con oltre 60 anni di esperienza derivanti dalla sua società madre RTE, ha ampliato la sua attenzione oltre il supporto alla rete elettrica per includere la risposta alle emergenze, in particolare la lotta antincendio, per una più ampia gamma di clienti nazionali e internazionali.

Airbus Helicopters è un partner di lunga data in Grecia dall’inizio degli anni 2000, sia nel settore civile che in quello parastatale e militare. I Vigili del Fuoco Greci operano due Super Puma e l’Aeronautica Militare Greca ne opera 12. L’ecosistema dei Super Puma nel Paese beneficerà delle attività di supporto e della formazione di tecnici e piloti previste dal contratto”, afferma Airbus.

“L’H215 è un elicottero multiruolo appartenente alla famiglia Super Puma, con oltre 1.100 esemplari consegnati e più di 6 milioni di ore di volo all’attivo. L’H215 è equipaggiato con il rinomato 4-axis autopilot dell’H225, che consente di svolgere attività antincendio sia di notte che di giorno. Viene impiegato in tutto il mondo per missioni antincendio grazie al range di circa 540 miglia nautiche, all’autonomia di oltre due ore e alla capacità di trasportare 19 vigili del fuoco. Essendo uno dei pochi elicotteri pesanti in produzione ad avere la certificazione civile e alla possibilità di essere equipaggiato con un water bucket o un belly tank, è il complemento ideale per le risorse antincendio di qualsiasi Paese”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Anthony Pecchi / Airbus Helicopters)