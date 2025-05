Il Diamond Flying Club prende il volo in tutto il mondo con il lancio dell’Official Website

Diamond Aircraft annuncia l’istituzione dell’official Diamond Flying Club (DFC) e il lancio simultaneo del portale online del club, www.diamondflyingclub.com. Attraverso il DFC, Diamond Aircraft mira a favorire una comunità mondiale di Diamond enthusiasts, migliorando al contempo la comunicazione e l’interattività con e tra Diamond owners, operators, specialists, fans e Diamond Aircraft Company.

“Come dice il nostro motto: ‘One World, One Diamond, One Family’. Che tu sia un titano dell’industria o un sognatore dell’aviazione, un pioniere con una flotta privata o un nuovo arrivato che fa i primi passi in volo, DFC ti collegherà con persone affini”, ha dichiarato il Diamond Group Chairman, Bin Chen. “Con DFC, ci impegniamo a offrirti esperienze straordinarie che si alzano oltre le aspettative. Insieme, sbloccheremo gli orizzonti di possibilità”.

“Concepito e gestito dal Wanfeng Diamond Aircraft headquarters, il DFC adotta un modello con un global headquarters più tre regional hubs in Europa, Nord America e Asia-Pacific region. Spinto da una visione per migliorare continuamente l’aviation experience complessiva, DFC fungerà da principale piattaforma per collegare i proprietari di aeromobili e gli appassionati di aviazione con Diamond Aircraft Company; per collegare i membri con altri membri; coordinare suppliers, flight schools, dealers and service providers.

La piattaforma online ufficiale del club presenterà sei funzioni principali: una panoramica del club, con informazioni complete sul DFC; un sistema di iscrizione rapido e semplice per l’adesione al club; un portale per condividere le ultime notizie di Diamond Aircraft e aggiornamenti sul nostro global event schedule; la e-commerce “Pilot Shop” platform for Diamond-branded General Aviation products; un member center che includerà la registrazione semplificata ai Diamond events; un forum online con funzionalità multilingue per consentire ai membri di rimanere in contatto ovunque si trovino”, afferma Diamond Aircraft.

“Il DFC non sarà solo aperto agli utenti degli aerei Diamond, ma anche agli aspiranti aviatori e ai fan più ampi di Diamond Aircraft and General Aviation. Costruendo una comunità globale incrociata e interattiva in cui i proprietari di aeromobili, le élite aeronautiche, i migliori esperti aerospaziali e gli appassionati di volo possono scambiare le loro esperienze, Diamond migliorerà anche la sua capacità di condividere risorse, informazioni sulla ricerca e gli sviluppi, fornendo ulteriori mezzi per migliorare l’esperienza del cliente.

Come produttore e innovatore leader mondiale in General Aviation, Diamond Aircraft gode di una reputazione per performance, efficienza e sicurezza. Con cinque modelli di aeromobili, che vanno dal two-seater, single engine DA20 al seven-seater, twin-engine “SUV of the skies” DA62, i Diamond Aircraft servono clienti in oltre 90 paesi”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)