Bombardier: risultati molto positivi per il primo trimestre 2025

Bombardier Inc. ha annunciato risultati molto positivi per il primo trimestre 2025, contrassegnati da guadagni a due cifre in molte metriche chiave, tra cui total revenues, earnings and free cash flow. Bombardier ha anche fornito la sua 2025 guidance, fissando obiettivi che si allineano con la sua strategia a lungo termine e la sua traiettoria di crescita continua.

“Il forte inizio dell’anno di Bombardier dimostra la nostra grande flessibilità e i fondamentali solidi su cui abbiamo costruito la nostra attività. Sono orgoglioso del nostro team che è rimasto concentrato sull’esecuzione ai massimi livelli per consegnare double-digit gains year-over-year per revenues, adjusted EBITDA, adjusted EBIT and free cash flow”, afferma Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Negli ultimi cinque anni, abbiamo preso misure proattive e necessarie per affrontare il nostro bilancio, i nostri flussi di entrate e la pressione della supply chain. Le basi che abbiamo posto oggi ci consentono di affrontare l’incertezza con calma e fiducia, ma anche considerare le opportunità che possono derivare da essa. Bombardier oggi è ben posizionata per portare avanti il nostro momento”.

“Bombardier ha registrato ricavi per $1,5 miliardi per il primo trimestre 2025, un notevole aumento del 19% su base annua. Questo salto significativo è stato guidato in parte dalla consegna di 23 aerei, in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso e da un sano mix di consegne. Il Services business dell’azienda ha continuato la sua costante crescita, raggiungendo entrate di $495 milioni, in crescita di $18 milioni dal primo trimestre 2024. Nonostante l’incertezza economica globale, l’attività degli ordini è rimasta stabile, consentendo alla società di mantenere un vantaggio competitivo nel settore. Ciò ha comportato un backlog di $14,2 miliardi al 31 marzo 2025.

Bombardier ha riportato un aumento della redditività attraverso le metriche chiave per il primo trimestre 2025. In linea con l’obiettivo della società di generare una crescita sostenibile e redditizia, l’adjusted net income per il primo trimestre 2025 è arrivato a $68 milioni, in aumento del 55% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Net income pari a $44 milioni. L’adjusted EPS per il trimestre è salito a $0,61, un significativo aumento rispetto a $0,36 registrati il primo trimestre 2024. Diluted EPS pari a $0,37.

La società ha generato un adjusted EBITDA di $248 milioni nei primi tre mesi dell’anno, con una crescita del 21% su base annua e un adjusted EBITDA margin del 16,3%, in aumento di 30 punti base anno su anno. L’adjusted EBIT ha raggiunto $177 milioni, un notevole aumento del 25% su base annua, portando a un adjusted EBIT margin dell’11,6%, in aumento di 50 punti base anno su anno. Reported EBIT pari a $177 milioni.

Il free cash flow usage di $304 milioni ha dimostrato un miglioramento del 21% su base annua, poiché la società stabilizza i suoi tassi di produzione dopo 4 anni di crescita significativa. Il first quarter free cash flow usage riflette la sequenza di produzione pianificata dell’anno”, afferma Bombardier.

“Bombardier ha anche annunciato oggi i suoi obiettivi per il 2025, con la guidance che continua a basarsi su una forte crescita, allineandosi alla strategia a lungo termine”, prosegue Bombardier.

“Mentre il mondo naviga attraverso l’incertezza economica, Bombardier è stata diligente nella sua pianificazione, sviluppando più scenari negli ultimi mesi”, ha aggiunto Martel. “Abbiamo fatto molta strada concentrandoci su ciò che controlliamo e abbiamo tutto in atto per ottenere un anno forte nel 2025, con un aumento di revenues and free cash flow. I nostri obiettivi riflettono un approccio disciplinato all’ambiente economico, posizionando al contempo l’azienda per il successo”.

“Bombardier prevede di consegnare oltre 150 aerei nel 2025. Questa cadenza di consegne, insieme a un miglioramento del mix di entrate, tra cui un contributo da Defense, prezzi più elevati e una crescita continua in Services, contribuirà a ricavi previsti di oltre $9,25 miliardi. Bombardier mira anche a migliorare ulteriormente la redditività, con un adjusted EBITDA superiore a $1,55 miliardi. L’adjusted EBIT dovrebbe superare $1,00 miliardi. In termini di free cash flow, la società prevede di generare tra $500 milioni e $800 milioni”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)