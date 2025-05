Rolls-Royce: forte inizio dell’anno in tutte le divisioni, invariata la guidance per il 2025

Rolls-Royce Holdings PLC sta tenendo oggi il suo Annual General Meeting. Nel suo discorso agli azionisti, il Chief Executive, Tufan Erginbilgic, ha commentato: “La nostra trasformazione in Rolls-Royce sta procedendo fortemente e continuiamo ad espandere i guadagni e il potenziale dell’azienda. Stiamo creando una Roll-Royce più resiliente e agile, meglio equipaggiata per rispondere ai cambiamenti nell’ambiente esterno. Di conseguenza, abbiamo avuto un forte inizio dell’anno.

Gli aumenti tariffari globali recentemente annunciati hanno creato un certo grado di incertezza per l’industria. Ci aspettiamo di compensare l’impatto delle tariffe annunciate sulla nostra attività attraverso le azioni attenuanti che stiamo intraprendendo. Stiamo monitorando attentamente il potenziale impatto indiretto sulla crescita economica e sull’inflazione e continueremo a intraprendere le azioni necessarie. I buoni progressi sulla nostra trasformazione e le azioni che stiamo intraprendendo ci danno fiducia nella nostra guidance per il 2025 di £2,7 miliardi – £2,9 miliardi di underlying operating profit e £2,7 miliardi – £2,9 miliardi di free cash flow”.

“Abbiamo avuto un forte inizio dell’anno, con tutte le divisioni che si comportano bene. Nonostante le incertezze associate alle tariffe e alle continue sfide della supply chain, la nostra 2025 guidance di £2,7 miliardi – £2,9 miliardi di underlying operating profit e £2,7 miliardi – £2,9 miliardi di free cash flow rimane invariata. I miglioramenti di anno in anno del profitto e del cash flow sono in gran parte guidati dalle nostre azioni e iniziative strategiche. Anche la domanda di prodotti e servizi rimane forte in tutto il gruppo.

In Civil Aerospace, le LTSA large engine flying hours (EFH) sono cresciute fino al 110% dei livelli del 2019 nei tre mesi, al 31 marzo, con una forte crescita degli aftermarket revenue guidata da shop visit volumes più elevati. Le time on wing initiatives stanno procedendo secondo i piani. La certificazione della nuova HPT blade per il Trent 1000, che raddoppierà il time on wing di questo motore, è prevista nelle prossime settimane e rimariamo sulla buona strada per offrire un ulteriore 30% time on wing improvement per i Trent 1000 e i Trent 7000 entro la fine dell’anno. L’Airbus A350-900 con la nuova Rolls-Royce Trent XWB-84 EP engine variant, che migliorerà il consumo di carburante di oltre l’1%, è stato certificato ad aprile. In Business Aviation, l’assemblaggio del primo Pearl 10X powered Dassault Falcon 10X è continuata nel periodo e, inoltre, il Pearl 700 powered Gulfstream G800 è stato certificato ad aprile”, afferma Rolls-Royce.

“In Defence, la domanda rimane robusta in tutto il nostro portafoglio di prodotti con una forte assunzione di ordini. Inoltre, ad aprile, abbiamo consegnato il primo AE 3007N engine a Boeing per il MQ-25 program, l’U.S. Navy first aircraft carrier-based unmanned air vehicle che sarà utilizzato per refuelling, intelligence and surveillance.

In Power Systems, una forte crescita dei ricavi è stata supportata da un aumento dell’assunzione di ordini. La crescita dei ricavi è stata guidata da power generation, con una continua domanda di back-up power generators for data centres, e governmental, con una crescita in OE and services in entrambi i segmenti. Lo sviluppo del nostro next generation engine, che dovrebbe entrare in servizio nel 2028, sta procedendo bene. È iniziato il test del primo prototype engine e il motore è sulla buona strada per fornire un miglioramento del 20% nella potenza rispetto al Series 4000 engine, con una power density più elevata.

In Rolls-Royce SMR, la Czech Republic state utility, CEZ Group, ha fatto un investimento strategico nel settore a marzo. Abbiamo presentato la nostra offerta finale per il Great British Nuclear ad aprile e non vediamo l’ora di una decisione a giugno”, prosegue Rolls-Royce.

“Stiamo continuando a rafforzare il nostro bilancio. I nostri sforzi sono stati ulteriormente riconosciuti dalle credit rating agencies, che ci considerano tutte investment grade con positive outlook, con upgrades a BBB+ da Fitch e a BAA2 da Moody. Stiamo facendo buoni progressi con il nostro share buyback da 1 miliardo di sterline, avendo completato £138 milioni entro la fine di marzo.

I nostri 2025 Half Year results saranno annunciati il 31 luglio 2025”, conclude Rolls-Royce.

