Emirates: gli accordi durante il quarto giorno dell’Arabian Travel Market 2025

Emirates e MSC Cruises estendono la partnership a lungo termine

Emirates e MSC Cruises hanno esteso la loro partnership strategica a lungo termine volta a migliorare l’esperienza del viaggiatore, a sostegno delle ambizioni di Dubai per diventare un importante cruise hub ed esplorare le opportunità future per la crescita congiunta attraverso la vasta rete della compagnia aerea.

Annunciata all’Arabian Travel Market (ATM) a Dubai, la partnership si basa su una relazione di un decennio e sfrutterà i punti di forza della compagnia aerea e di MSC Cruises per migliorare l’esperienza degli ospiti e sostenere la crescita del Dubai cruise tourism eco-system.

Il protocollo d’intesa è stato firmato presso l’Arabian Travel Market (ATM) da Nabil Sultan, Emirates Executive Vice President for Passenger Sales and Country Management e Eudes-Philippe Le Guelinel, Head of Fly & Cruise for MSC Cruises.

Nabil Sultan, Emirates Executive Vice President for Passenger Sales and Country Management, ha dichiarato: “La nostra partnership con MSC Cruises è un testamento di come due brands possono lavorare insieme per supportare il cruise tourism ecosystem di Dubai, migliorando l’esperienza del cliente. Il segmento dei viaggiatori da crociera sta vivendo una crescita robusta e lavoreremo a stretto contatto con MSC Cruises su iniziative di co-marketing per comunicare la diversità delle destinazioni nel nostro network combinato, con una attraente air-sea proposition”.

Gianni Onorato, CEO of MSC Cruises, afferma: “La nostra partnership con Emirates è fondata su una dedizione condivisa per offrire agli ospiti esperienze indimenticabili e un servizio di alta qualità, con Emirates e MSC Cruises riconosciute come leader nei loro campi. Siamo lieti di estendere questa partnership di successo e continuare a offrire il servizio di fama mondiale di Emirates insieme alla memorabile esperienza a bordo della nostra nave, attraverso i nostri pacchetti Fly & Cruise”.

I vantaggi dei pacchetti Fly & Cruise includono un trasferimento dedicato in autobus alla nave. Al ritorno, gli ospiti possono lasciare i loro bagagli al cruise terminal e raccoglierli direttamente una volta arrivati a destinazione.

La partnership tra Emirates e MSC Cruises si concentrerà sulla collaborazione attraverso la flotta di navi da crociera, nonché la sua luxury cruise line, Explora Journeys, per offrire un’esperienza sofisticata per i viaggiatori esigenti. Emirates e MSC Cruises esploreranno anche strategie di crescita che aiuteranno ad espandere i movimenti del cruise traffic oltre Dubai.

La compagnia aerea e MSC Cruises esploreranno strategie promozionali congiunte e campagne di marketing nei mercati chiave, per aumentare il fascino di Dubai come destinazione di crociera e guidare gli interessi e le prenotazioni per Explora Journeys, nonché uno stretto coordinamento dei voli e dei programmi di crociera per ottimizzare gli itinerari dei passeggeri. Emirates identificherà anche iniziative attraverso la sua rete per supportare MSC Cruises oltre gli Emirati Arabi Uniti.

Entrambi i brands cercheranno di condividere dati operativi e approfondimenti pertinenti per migliorare il servizio, facilitando un processo di check-in regolare presso il Port Rashid Cruise Terminal.

I 16 Emirates check-in counters dedicati a Port Rashid consentono ai passeggeri appena sbarcati di elaborare i loro bagagli ed effettuare le formalità di sicurezza fino a quattro ore prima della partenza, consentendo loro di procedere direttamente ai gate di partenza in aeroporto.

Emirates stringe partnership strategiche con quattro organizzazioni turistiche per migliorare il turismo in entrata

Emirates ha firmato altri quattro Memorandum d’Intesa (MoU) a margine dell’Arabian Travel Market (ATM) con il Ministry of Tourism and Handicraft in Madagascar, il Vietnam-based, multi-sector conglomerate Sun Group, il Greek Ministry of Tourism e Fjord Norway. I nuovi accordi supportano ulteriormente i flussi turistici verso questi mercati provenienti dall’intera rete globale della compagnia aerea.

La nuova partnership strategica tra Emirates e il Ministry of Tourism and Handicraft in Madagascar sottolinea l’impegno della compagnia aerea nella promozione del turismo verso una delle sue destinazioni più recenti, iniziata a settembre 2024. In collaborazione con il Ministero del Turismo e dell’Artigianato, Emirates promuoverà il Madagascar nei mercati chiave della sua rete globale attraverso campagne pubblicitarie congiunte e stimolerà il traffico di visitatori in entrata attivando la sua rete di tour operator e agenzie di viaggio. Emirates e il Ministero del Turismo e dell’Artigianato organizzeranno inoltre congiuntamente viaggi di familiarizzazione nella destinazione per mostrarne l’attrattiva turistica al pubblico dei mercati chiave a livello globale, supportando al contempo lo sviluppo di opportunità commerciali e di business in Madagascar, grazie alle sue capacità di movimentazione merci.

Emirates e il Vietnam-based, multi-sector conglomerate Sun Group hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per rafforzare il turismo in entrata in Vietnam e stimolare la crescita del traffico passeggeri attraverso iniziative collaborative.

Nell’ambito dell’accordo, Emirates e Sun Group coordineranno campagne di marketing e promozionali congiunte per promuovere il Vietnam come destinazione turistica di prim’ordine all’interno della rete globale della compagnia aerea. Le due entità esploreranno inoltre la possibilità di organizzare viaggi di familiarizzazione per media e agenti di viaggio provenienti dai mercati chiave, supportando al contempo i tour operator in questi mercati con incentivi promozionali e omaggi.

Emirates serve attualmente il Vietnam con 21 voli settimanali per Hanoi e Ho Chi Minh City operati da un Boeing 777. La compagnia aerea ha recentemente annunciato che aggiungerà Da Nang al suo network vietnamita a partire dal 2 giugno 2025.

Emirates ha firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) con il Greek Ministry of Tourism, riaffermando il suo impegno di lunga data nel promuovere la Grecia come meta turistica per tutto l’anno attraverso la sua rete globale.

La partnership si concentrerà sull’incentivazione del turismo in entrata in Grecia dai mercati strategici chiave della rete globale di Emirates attraverso campagne di marketing congiunte e iniziative promozionali. Il MoU sosterrà anche la più ampia visione turistica della Grecia per il 2025, con particolare attenzione all’espansione dell’attrattiva stagionale e alla valorizzazione delle regioni meno conosciute.

Emirates e Fjord Norway, l’ente turistico ufficiale della Norvegia Occidentale, collaboreranno a stretto contatto per promuovere il turismo in entrata nella regione. L’accordo sottolinea l’impegno della compagnia aerea a svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere la crescita del turismo in Norvegia, attraverso la fornitura di connettività alla sua rete globale e di esperienze di viaggio di livello mondiale.

In base all’accordo, Emirates e Fjord Norway esploreranno opportunità di marketing congiunte e organizzeranno viaggi di familiarizzazione per media e agenti di viaggio. I due partner sosterranno inoltre altre campagne promozionali per incentivare il turismo nella regione dei fiordi norvegesi, offrendo ai visitatori esperienze indimenticabili.

La Norvegia ha accolto 5,6 milioni di turisti nel 2024 e si prevede che il numero di visitatori crescerà. I voli giornalieri di Emirates e il potenziamento della connettività continueranno a stimolare il turismo in entrata nel Paese.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)