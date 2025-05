In occasione del World Pilots Day Emirates, Emirates si impegna ad assumere 1.500 piloti

In occasione del World Pilots Day, Emirates ha celebrato la resilienza e la dedizione dei suoi piloti e della comunità mondiale. “Mentre la compagnia aerea intraprende una nuova fase di crescita ed espansione globale, ha ribadito il suo impegno ad accogliere oltre 1.500 nuovi piloti entro i prossimi due anni.

La compagnia aerea sta cavalcando l’onda del successo del suo Accelerated Command programme, che accelera il passaggio dei First Officers al ruolo di Comandante, con oltre 80 piloti sulla buona strada per raggiungere questo livello.

I piloti che desiderano entrare a far parte della comunità di livello mondiale possono contare su una serie di benefit attentamente selezionati e valutati.

I piloti Emirates volano la flotta più giovane e moderna al mondo, composta da 261 velivoli wide body tra Airbus A380, Boeing 777 e la sua ultima novità: l’A350. Volando verso oltre 148 destinazioni in sei continenti, i piloti Emirates collegano città vivaci, da San Francisco a Sydney, a luoghi tranquilli e rinomati come le Maldive e Mauritius. Possono godere del miglior ufficio del mondo, con una magnifica vista a 12.000 metri di quota”, afferma Emirates.

“I piloti Emirates godono di uno stipendio competitivo esentasse con benefit di partecipazione agli utili, che garantiscono sicurezza e stabilità. Hanno accesso a un fondo previdenziale di livello mondiale e a benefit pensionistici, oltre a un’assicurazione sulla vita, medica e odontoiatrica.

I piloti vengono accompagnati da e per il lavoro a bordo di auto di lusso e vivono in spaziose ville in complessi residenziali recintati. I piloti hanno ogni opportunità di esplorare il mondo con familiari e amici: questo include 42 giorni di ferie annuali e biglietti per tutta la famiglia in First o Business Class, oltre a biglietti fortemente scontati per sé, i familiari più stretti e allargati, e gli amici. L’avanzato sistema di prenotazione della compagnia aerea permette di fare offerte e di scambiare biglietti per voli e destinazioni preferiti, garantendo loro la possibilità di trascorrere momenti speciali con i propri cari.

I piloti fanno parte di una vivace comunità a Dubai, dove vivono insieme a colleghi provenienti da oltre 112 paesi. Con infrastrutture eccellenti, un’ospitalità di prima classe, una vivace vita notturna, comunità adatte alle famiglie, scuole e servizi internazionali, Dubai è una città scelta da milioni di espatriati”, prosegue Emirates.

“La Emirates Platinum Card è progettata per offrire ai piloti e ai loro familiari vantaggi esclusivi e accesso a sconti su migliaia di marchi leader e negozi al dettaglio, club, cliniche e rinomati punti di ristoro, sia a livello locale che globale. A completamento di ciò, l’iscrizione al Premium Club offre ai dipendenti e alle loro famiglie l’accesso a strutture fitness e ricreative premium presso club selezionati a Dubai“, continua Emirates.

“Con la sua strategia di crescita, Emirates si concentra sull’assunzione di piloti esperti per ruoli in uno dei suoi quattro programmi: Direct Entry Captains, Accelerated Command, First Officers Type Rated e First Officers Non-Type Rated. I nuovi assunti saranno inseriti in una solida comunità di 4.600 membri della flight crew community. Per saperne di più sui criteri di ammissibilità, visitare www.emiratesgroupcareers.com/pilots.

Dall’inizio del 2022 la compagnia aerea ha accolto quasi 2.000 nuovi piloti. Quest’anno, il team di reclutamento di Emirates organizzerà roadshow in oltre 40 città in tutto il mondo con l’obiettivo di assumere più di 550 piloti. Dopo il successo delle sessioni in Italia di questo mese, a maggio visiterà Norvegia, Finlandia e Svezia.

Chi è interessato a entrare a far parte della rinomata comunità di piloti di Emirates può visitare: https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/“.

