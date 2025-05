Emirates raggiunge un record di visitatori e stringe quasi 40 partnership strategiche all’Arabian Travel Market 2025

Emirates ha concluso la sua presenza più intensa di sempre all’Arabian Travel Market, stringendo e consolidando quasi 40 partnership che includono organizzazioni turistiche, partner tecnologici, compagnie di crociera, compagnie aeree e operatori ferroviari, tra gli altri.

“Durante i quattro giorni dell’evento, lo stand della compagnia aerea è stato molto attivo, accogliendo oltre 27.000 visitatori che hanno potuto sperimentare l’intera gamma di prodotti Emirates sui suoi tre tipi di aeromobili, inclusi i sedili di Business Class e Premium Economy dell’A350 di ultima generazione, l’esclusiva Onboard Lounge e la Shower Spa, oltre alle iniziative di sostenibilità e per i viaggi accessibili.

La compagnia aerea ha inoltre concluso un intenso programma con oltre 600 meeting di settore, sessioni di networking strategico, briefing con la stampa e la sua prima serie di sette workshop per il settore turistico, tenuti a margine dell’evento.

Emirates ha avuto l’onore di accogliere dignitari reali degli Emirati Arabi Uniti e ospiti VIP presso il suo stand all’ATM, tra cui His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum; His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; His Highness Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, His Excellency Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan”, afferma Emirates.

“Sfruttando ATM come piattaforma strategica per la promozione delle destinazioni, la compagnia aerea ha condotto i suoi primi destination workshops for trade industry partners. Emirates ha condotto i workshop mirati in collaborazione con sette enti del turismo, con oltre 350 partner del settore commerciale provenienti da 15 paesi che hanno partecipato alle sessioni di due giorni.

In linea con il tema di ATM 2025 ‘Global Travel: Developing Tomorrow’s Tourism Through Enhanced Connectivity’, Emirates ha creato un nuovo precedente nella collaborazione turistica internazionale in occasione della fiera, firmando accordi con quasi 40 organizzazioni per supportare la crescente domanda di nuove destinazioni da visitare e l’attenzione dei viaggiatori verso nuove esperienze. Tra questi, enti del turismo e ministeri di 21 paesi, territori e regioni, con l’obiettivo di mettere in risalto le attrazioni uniche di ogni località attraverso una serie di attività congiunte di marketing e commerciali rivolte a consumatori e partner commerciali.

Proseguendo con il suo focus sulle crociere, la compagnia aerea ha rafforzato la sua partnership strategica con la Cruise Lines International Association (CLIA), ha siglato un accordo con Hapag-Lloyd e ha esteso la sua partnership a lungo termine con MSC Cruises. I piani includono il potenziamento dei suoi pacchetti di viaggio per crociere di lusso con i partner, l’approfondimento del suo coinvolgimento con i principali leader del settore crocieristico per migliorare la visibilità nei mercati chiave, il rafforzamento dello status di Dubai come hub for homeporting e l’incremento dei cruise passenger movements lungo la sua rete”, prosegue Emirates.

“La compagnia aerea ha lavorato duramente per stabilire nuove airline partnerships e rafforzare le sue relazioni di lunga data e, in occasione dell’ATM, Emirates ha firmato con due nuovi vettori e ha rafforzato i suoi rapporti con due partner esistenti. Emirates e Kuwait Airways esploreranno il quadro per un interline agreement e la compagnia aerea collaborerà con Philippine Airlines per valutare un reciprocal codesharing. Emirates ha inoltre ufficialmente attivato la sua reciprocal codeshare partnership con Condor e ha stabilito un nuovo codeshare con Air Seychelles.

Rispondendo alle esigenze specifiche dei segmenti di consumatori in forte crescita, Emirates ha siglato nuove partnership per entrare a far parte dell’international meetings and events industry, della vivace student traveller base e delle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di facilitare una connettività più fluida e offrire vantaggi esclusivi. La compagnia aerea ha inoltre rinnovato la sua partnership di lunga data con Huawei per promuovere nuove iniziative di innovazione digitale e creare visibilità nei principali mercati globali”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)