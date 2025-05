Fast, Free Wi-Fi per gli Aeroplan members sui voli Air Canada, Air Canada Rouge e Air Canada Express in Nord America, Messico e Caraibi

Il fast, free Wi-Fi for Aeroplan members è decollato oggi a bordo dei voli Air Canada in Nord America e da e per le Sun destinations in Messico e nei Caraibi. Sponsorizzato da Bell, il nuovo servizio consente ai clienti di usufruire di servizi di streaming video e giochi sui propri dispositivi personali, rendendo Air Canada leader nella connettività.

“Una connettività di qualità è diventata indispensabile per tutti i viaggiatori. A partire da oggi, siamo entusiasti di offrire il Wi-Fi gratuito sui voli per Nord America, Messico e Caraibi ai soci Aeroplan, grazie alla partnership con Bell”, ha dichiarato Mark Nasr, Executive Vice President & Chief Operations Officer at Air Canada. “Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Air Canada nel migliorare l’esperienza del cliente, con la leadership nell’offerta di connettività di qualità streaming, a un ritmo ineguagliato da altre compagnie aeree, in patria e in tutto il mondo. Ora offriamo il Wi-Fi sull’88% della nostra flotta e le installazioni rimanenti saranno completate entro l’inizio del 2026. Ciò includerà una novità nel settore con il prossimo lancio del Wi-Fi sugli aerei Air Canada Express Q400 in servizio presso il Billy Bishop Airport di Toronto”.

“In Bell, ci impegniamo a offrire esperienze eccezionali che aiutino i canadesi a rimanere connessi ovunque si trovino”, ha affermato Blaik Kirby, Group President, Consumer and Small Business at Bell. “Siamo orgogliosi di sponsorizzare il Wi-Fi in volo per i soci Aeroplan dal 2023, a partire dagli SMS gratuiti. Ora siamo entusiasti di contribuire a portare questa esperienza a un livello superiore, consentendo streaming, giochi e altro ancora da un gate all’altro. Che sia in volo o in giro per il mondo, con i nostri popolari piani roaming in oltre 230 destinazioni, Bell aiuta i clienti a rimanere connessi”.

“Gli Aeroplan members possono ora usufruire della comodità del complimentary, streaming-quality Wi-Fi from gate-to-gate sui voli Air Canada, Air Canada Rouge e Air Canada Express operati con aeromobili CRJ900.

Previo completamento della certificazione, si prevede che le installazioni Wi-Fi inizieranno sulla flotta Embraer E175 e De Havilland Q400 che operano presso il Billy Bishop Airport entro la fine dell’anno. Queste installazioni rappresenteranno la prima offerta Wi-Fi su qualsiasi aeromobile Q400 al mondo e Air Canada sarà anche la prima compagnia aerea a offrire il Wi-Fi sui voli da e per Billy Bishop.

Nel 2026 il fast, free streaming-quality Wi-Fi for Aeroplan Members sarà esteso alle rotte internazionali. Nel frattempo, la messaggistica gratuita rimane disponibile per i soci Aeroplan sui voli internazionali”, afferma Air Canada.

“Connettersi al Wi-Fi gratuito a bordo è semplice. I clienti possono assicurarsi che il proprio numero Aeroplan venga acquisito al momento della prenotazione oppure aggiungerlo prima di completare il check-in. Una volta a bordo, è sufficiente connettersi alla rete Wi-Fi di bordo e seguire le istruzioni per accedere al Wi-Fi. Per cambiare dispositivo, è sufficiente ripetere i passaggi precedenti sul nuovo dispositivo e la sessione verrà trasferita e disconnessa dall’altro dispositivo.

I clienti che non sono ancora soci Aeroplan possono iscriversi gratuitamente su aircanada.com/aeroplan. I clienti che non sono soci Aeroplan potranno acquistare il Wi-Fi per il loro volo a una tariffa fissa.

Da maggio 2023 Bell sponsorizza i servizi Wi-Fi a bordo, offrendo ai soci Aeroplan la possibilità di inviare messaggi di testo gratuiti a bordo, disponibili su oltre il 90% degli aeromobili di Air Canada, Air Canada Rouge e Air Canada Express“, prosegue Air Canada

“Oltre al Wi-Fi veloce e gratuito sponsorizzato da Bell, Air Canada continua a offrire upgrade dell’esperienza cliente, tra cui snack premium, birra e vino gratuiti su voli selezionati, ore di intrattenimento a bordo gratuito, inclusa la TV in diretta dove disponibile, e un’app mobile leader del settore con tracciamento bagagli in tempo reale, identificazione digitale e altro ancora. La compagnia aerea sta inoltre modernizzando ed espandendo la sua rete di lounge, con l’aggiunta di oltre 500 posti lounge aggiuntivi in tutto il mondo nel 2025″, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada)