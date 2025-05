Bell annuncia la consegna di due Bell 407GXi al Chicago Police Department

Bell Textron Inc., una Textron Inc. company, ha annunciato che il Chicago Police Department ha accettato la consegna di due Bell 407GXi, ampliando la propria all-Bell fleet con ulteriori capacità.

“Bell è orgogliosa di consolidare il nostro rapporto ultraventennale con il Chicago Police Department, che modernizzerà le proprie aerial public safety capabilities con una all-Bell fleet”, afferma Lane Evans, managing director of North America, Bell. “Il Bell 407GXi è un incredibile multi-mission aircraft, con centinaia di public safety agencies in tutto il mondo che utilizzano la piattaforma per migliorare le proprie operazioni”.

“La Chicago Police Department Helicopter Operations Unit funge da aerial command-and-control center per i soccorritori a terra, al servizio degli oltre 2,6 milioni di residenti di Chicago. La coppia di Bell 407GXi appena acquisita si unisce al Bell 429 del Dipartimento per migliorare la sicurezza attraverso la ricognizione aerea e la sorveglianza”, afferma Bell Textron.

“Questa nuova flotta ha segnato una nuova era per la nostra Helicopter Unit”, ha dichiarato il Superintendent Larry Snelling, Chicago Police Department. “Questi elicotteri sono i nostri occhi nel cielo”.

“Dotato di single-pilot Instrument Flight Rules (IFR) capability e di un adjustable cabin space che può ospitare fino a cinque membri dell’equipaggio, il Bell 407GXi consente agli operatori di operare in ambienti difficili trasportando attrezzature essenziali per la sicurezza pubblica. Oltre alle sue capacità tattiche, il Bell 407GXi sarà dotato di un cargo hook in grado di sostenere fino a 1.450 kg di essential public safety equipment”, prosegue Bell Textron.

“Grazie all’integrazione della tecnologia del XXI secolo e alle avanzate mission-readiness capabilities, il Bell 407GXi migliorerà le operazioni del Dipartimento per i decenni a venire”, ha affermato Ben Lassiter, regional sales manager, Bell.

“Bell rimane un partner affidabile per i public safety operators in tutto il mondo”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)