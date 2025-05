News Brevi – 02.05.2025

AEROPORTO DI PALERMO: CRESCITA DEL TRAFFICO AD APRILE – Gesap – Aeroporto di Palermo informa: “Continua il trend di crescita del traffico passeggeri all’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. Secondo i dati diffusi da Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, ad aprile sono transitati 815.545 viaggiatori, +3,06% rispetto ad aprile 2024 (791.308). Incremento dell’1,36% di voli (5.526 contro 5.452 di aprile 2024). Cresce anche la media dei passeggeri per volo: 148 rispetto a 145 dello scorso anno. Inoltre, sono stati 277 mila i viaggiatori dei voli internazionali, cioé il 26% del totale dei passeggeri. Nei primi quattro mesi del 2025, l’Aeroporto di Palermo totalizza 2.373.960 viaggiatori, +6,30% su gennaio-aprile 2024 (2.233.306) e +2,45% di voli (16.330 contro 15.940 del 2024). Media passeggeri per volo 145 contro 140 del 2024. Infine, le stime di traffico indicano che a maggio sono attesi circa 900 mila passeggeri”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR AD APRILE 2025 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di aprile 2025. Ad aprile Ryanair Group ha trasportato 18,3 milioni di passeggeri (aprile 2024: 17,3 milioni, +6%), con un load factor del 93% (92% ad aprile 2024). Ryanair ha operato oltre 103.000 voli ad aprile 2025. Il dato rolling sui 12 mesi ad aprile 2025 si attesta a 201,3 milioni di passeggeri (+9%), con un load factor del 94% (93%, +1%).

SAS REPORT: 1,2 MILIONI DI POSTI IN MENO DALLA SCANDINAVIA DOPO LA CHIUSURA DELL’AIRSPACE – SAS informa: “Un nuovo report di SAS mostra che la Scandinavia ha perso oltre 1,2 milioni di posti in partenza nel 2024 rispetto ai livelli pre-crisi. Questa è una conseguenza diretta della chiusura dello spazio aereo su Bielorussia, Russia e Ucraina. Anche la più ampia instabilità geopolitica in Asia e Medio Oriente ha contribuito. Il report – la prima edizione di una nuova serie di pubblicazioni chiamata SAS Aviation Insight – illustra come queste restrizioni stiano avendo un impatto sproporzionato sulle compagnie aeree europee, con le compagnie aeree occidentali che stanno affrontando un calo dei passeggeri più marcato rispetto a quelle ancora in grado di sorvolare la Russia. Le rotte che un tempo collegavano efficacemente la Scandinavia all’Asia sono diventate significativamente più lunghe e costose da operare. A seguito della chiusura dello spazio aereo russo, rotte come Copenhagen-Shanghai richiederebbero ora fino a due ore di volo in più per tratta. Ciò comporterebbe un maggiore consumo di carburante, una riduzione dell’efficienza di aeromobili ed equipaggi, un aumento dei costi operativi e una riduzione del cargo payload, compromettendo ulteriormente la competitività delle compagnie aeree europee”. “Finché lo spazio aereo russo rimarrà chiuso, questo squilibrio persisterà. Pur mantenendo il nostro impegno a collegare la Scandinavia all’Asia, il settore ha bisogno di condizioni di parità per garantire sostenibilità a lungo termine, concorrenza leale e connettività affidabile per i nostri clienti”, afferma Mads Brandstrup Nielsen, Senior Vice President Public Affairs, SAS. “Gli effetti sono visibili sia sui route networks che sui flussi di passeggeri. SAS ha confermato che non opererà voli diretti per la Cina nel 2025, mentre i vettori cinesi hanno aumentato la capacità sulle stesse rotte. Le compagnie aeree occidentali interessate dagli airspace bans hanno visto il numero di passeggeri diminuire significativamente rispetto a quelle che ancora volano attraverso regioni soggette a restrizioni. Nonostante queste sfide, SAS prevede di aprire una nuova rotta per Seoul a settembre 2025, un servizio che dovrebbe rimanere competitivo anche con le attuali restrizioni sui sorvoli, poiché tutte le compagnie aeree si trovano ad affrontare condizioni operative simili su questa rotta”, prosegue SAS. “Oltre all’impatto sui voli passeggeri, il report di SAS evidenzia interruzioni nelle air cargo operations. Le rotte aeree più lunghe hanno ridotto la cargo capacity e l’efficienza, influendo sugli scambi commerciali tra Europa e Asia, con ritardi e maggiori costi di spedizione. Il report esamina anche le implicazioni economiche più ampie per la Scandinavian region. La riduzione dei voli diretti ha avuto un impatto sul turismo e sui viaggi d’affari, portando a un calo delle entrate per le economie locali e a un passaggio alle riunioni virtuali. SAS sta esplorando rotte alternative e partnership per mitigare l’impatto della chiusura dell’airspace. Allo stesso tempo, la compagnia aerea sta investendo in aeromobili a basso consumo di carburante e in tecnologie aeronautiche innovative per ridurre i costi operativi, garantendo resilienza e competitività a lungo termine”, conclude SAS.

NORWEGIAN REWARDS RICEVE QUATTRO PREMI AI FREDDIE AWARDS – Il Norwegian loyalty program, Norwegian Reward, ha vinto quattro premi ai Freddie Awards. I premi sono tra i più riconosciuti a livello internazionale nel settore dei viaggi e quest’anno Norwegian Reward si è aggiudicato le categorie “Program of the Year”, “Best Customer Service”, “Best Loyalty Credit Card” e “Best promotion”. “Ricevere i Freddie Awards è un grandissimo onore e una significativa conferma del nostro programma fedeltà, soprattutto perché si basa esclusivamente sui voti dei nostri soci. Ci siamo impegnati a fondo per offrire un valore aggiunto ai nostri viaggiatori più fedeli ed è incredibilmente gratificante vederli riconosciuti. Questo premio è particolarmente significativo perché arriva subito dopo il lancio, lo scorso anno, di Spenn, la nostra nuova Nordic loyalty currency, che offre ai nostri soci un valore aggiunto e maggiori opportunità di guadagnare e spendere punti. Un sentito ringraziamento va a tutto il nostro equipaggio e ai colleghi della compagnia: questi premi riflettono la loro dedizione e l’esperienza che contribuiscono a creare ogni giorno”, ha dichiarato Cecilie Nybø Carlsen, VP of Products and Customer Experience in Norwegian, durante la cerimonia di premiazione a Chicago. “Norwegian Reward è stato candidato in sei categorie nella Europe and Africa category for airlines e, durante il periodo di votazione, sono stati raccolti oltre quattro milioni di voti da viaggiatori abituali di tutto il mondo. Il Norwegian Reward loyalty program esiste dal 2007. Fin dal suo inizio, il programma si è costantemente adattato per soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti. Nel 2023 Norwegian Reward ha rinnovato il suo programma fedeltà. I clienti hanno ottenuto maggiore flessibilità nella scelta dei benefit e il programma è diventato più attraente per i viaggiatori d’affari. L’anno scorso, Norwegian e Strawberry hanno lanciato la loyalty currency Spenn. Spenn consente ai soci di utilizzare i punti accumulati sia per i voli che per i soggiorni in hotel. Recentemente, è stato annunciato che Reitan Retail diventerà comproprietaria di Spenn, estendendo la collaborazione ai settori alimentari, carburante e altri ancora”, afferma Norwegian. “Norwegian Reward ha già vinto quattro volte il premio “Program of the Year” ai Freddie Awards, il principale premio nella Europe & Africa category for airlines. Nel 2020 Norwegian Reward ha vinto nelle categorie “Best Promotion” per l’advent calendar, “Best Customer Service” e “Best Loyalty Credit Card”. Nel 2023, ha vinto il premio “Best Loyalty Program”. Nel corso degli anni, Norwegian Reward ha ricevuto anche diversi altri premi”, conclude Norwegian.

COLLABORAZIONE E AUTOMAZIONE POTENZIANO LE F-35 SOFTWARE DELIVERIES – Lockheed Martin e F-35 informano: “Il Lockheed Martin’s F-35 Engineering and Technology team sta utilizzando nuovi software quality gates per individuare e risolvere i problemi più rapidamente, risparmiando tempo e denaro. Il processo integra e testa automaticamente software e hardware in anticipo, in più fasi, garantendo consegne puntuali e di alta qualità ai clienti. Utilizzando l’automated “smoke detector” infrastructure introdotta dal Build Integrity Team, il team è stato in grado di identificare automaticamente due major issues durante una parte dell’Operation Flight Program release. In computer programming and software testing, lo smoke testing o “confidence testing” convalida le interfacce in una fase iniziale del development lifecycle, quando il software viene assemblato per la prima volta. Questo garantisce che tutto sia al posto giusto, con le dipendenze appropriate, fin dall’inizio. In entrambi i casi, i problemi si sarebbero altrimenti propagati lungo tutto il development cycle, richiedendo nuove build e il doppio della manodopera”. “Questo è un ottimo esempio di come i team dell’F-35 collaborino e sfruttino l’automazione per offrire performance eccellenti ai nostri clienti”, ha dichiarato Mike Delprincipe, F-35 Software Engineering director. “Miglioramenti apparentemente piccoli come questo portano a grandi risparmi sui costi e sui tempi di produzione nel lungo periodo”.

AMERICAN AIRLINES RINNOVA L’ESPERIENZA DI VOLO – American Airlines informa: “American Airlines porta il suo rinnovamento a bordo a nuovi livelli questo maggio, con una nuova serie di miglioramenti pensati per sorprendere tutti i passeggeri. Dagli snack preferiti alle modifiche al servizio, questi aggiornamenti fanno parte di un più ampio sforzo per rinvigorire l’esperienza del cliente a ogni altitudine. Oltre alle novità per gli snack, American sta testando una nuova esperienza di tè pomeridiano sui voli in arrivo da Londra e Parigi. Disponibile in tutte le classi, i clienti potranno godersi questo classico rituale europeo rivisitato, completo di servizio da tè e accompagnamenti accuratamente selezionati. I clienti possono ora usufruire di intrattenimento in volo senza interruzioni su tutti gli U.S. inbound Flagship® service flights, gli Hawaii Flagship® service flights e i transcontinental Flagship® service flights. I clienti di First e Business possono semplicemente lasciare le Bang & Olufsen headsets al proprio posto al momento dello sbarco. American inoltre sta aggiungendo contenuti streaming originali di QVC+ e HSN+ al suo programma di intrattenimento in volo”. “Questo aggiornamento estivo è solo l’inizio. American si impegna a far evolvere l’esperienza del cliente con tocchi di attenzione che risultano più personali, più fluidi e più soddisfacenti. Inoltre, viaggiare d’estate è ancora più piacevole grazie al programma AAdvantage®. I clienti possono iscriversi gratuitamente e iniziare a migliorare la loro esperienza di viaggio, dall’accesso alle lounge Admirals Club® e ai gruppi di imbarco anticipati a molto altro”, conclude American.

AMERICAN AIRLINES AMPLIA I VOLI DA CHICAGO – American informa: “American Airlines offre ai viaggiatori un vantaggio nella pianificazione delle vacanze invernali dal Chicago O’Hare International Airport (ORD), con una crescita significativa verso le destinazioni con clima caldo. La compagnia aggiungerà sette nuove destinazioni da ORD, tra cui cinque nuove destinazioni internazionali verso Messico, Caraibi e America Centrale, più che raddoppiando i suoi servizi verso la regione, con più voli da Chicago di qualsiasi altra compagnia. Mentre la stagione estiva inizia ad avvicinarsi, American offre ai cittadini di Chicago una rete per tutte le stagioni con nuove rotte verso destinazioni popolari. Quest’inverno American aggiungerà nuovi servizi da Chicago a Curacao (CUR); St. Croix (STX); St. Maarten (SXM); Guatemala City (GUA); San Jose, Costa Rica (SJO). La compagnia serve già 11 destinazioni nella regione da ORD, quasi tutte con una frequenza maggiore quest’inverno rispetto allo scorso anno. Inoltre, American aggiungerà un nuovo servizio da Chicago a Roanoke, Virginia (ROA) e Akron/Canton, Ohio (CAK), offrendo ulteriori collegamenti domestici attraverso l’hub di American nel Midwest”. “Mentre a Chicago assaporiamo la primavera, non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti una tregua dal rigido inverno del Midwest con più del doppio dei voli verso le mete di vacanza più gettonate”, ha dichiarato Ben Humphrey, American’s Vice President of ORD Operations. “Sulla base della nostra importante espansione a Chicago, continuiamo a rafforzare la nostra rete e a riaffermare il nostro impegno nei confronti delle comunità di Chicago che serviamo”. “Con questa espansione American sarà la compagnia aerea leader da ORD, con più voli di qualsiasi altra compagnia da Chicago verso Messico, Caraibi e America Centrale, rendendo più comodo per i clienti raggiungere destinazioni turistiche ambite come St. Thomas (STT); Grand Cayman, Cayman Islands (GCM); Aruba (AUA); Liberia, Costa Rica (LIR), che aumenteranno da un volo a settimana a un servizio giornaliero. Forte del suo status di principale compagnia aerea verso il Messico con voli verso 30 destinazioni nel paese, American aggiungerà altri voli da ORD a Cancún (CUN), Los Cabos (SJD) e Puerto Vallarta (PVR)”, prosegue American. “American ha recentemente annunciato che quest’estate offrirà una capacità di volo più ampia che mai, con il 25% di posti in più da ORD rispetto all’estate scorsa. Solo quest’anno, American ha aggiunto 17 nuove destinazioni per i passeggeri di Chicago, tra cui Honolulu (HNL); Madrid (MAD); Halifax, Nuova Scozia (YHZ). Tra queste, cinque nuove destinazioni sono servite esclusivamente da American da ORD, tra cui St. Croix (STX); Curaçao (CUR); Idaho Falls, Idaho (IDA); Hyannis, Massachusetts (HYA); Napoli (NAP). Inoltre, quest’estate American sarà l’unica compagnia aerea a offrire opzioni premium ai clienti su ogni volo da Chicago. A partire dal 5 giugno, la compagnia aerea opererà tutti i voli da ORD con dual-class regional jets, offrendo ai clienti maggiori opportunità di vivere un’esperienza premium. La compagnia aerea sta rendendo l’esperienza di viaggio senza stress per i passeggeri di Chicago grazie ai recenti miglioramenti apportati alle procedure di imbarco e check-in presso ORD”, conclude American.

FAA: NUOVO PACCHETTO PER POTENZIARE LA AIR TRAFFIC CONTROLLER WORKFORCE – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy ha presentato un nuovo pacchetto di misure per potenziare ulteriormente la air traffic controller workforce. Il pacchetto consentirà a un maggior numero di candidati, tra i più qualificati e brillanti, di accedere alle air traffic facilities e di iniziare a lavorare più rapidamente, oltre a incrementare la fidelizzazione dei controllori esperti. Il Segretario Duffy ha lanciato il programma di potenziamento a febbraio”. “Nei nostri primi 100 giorni, questa amministrazione ha compiuto più progressi nell’affrontare la carenza di controllori del traffico aereo rispetto all’ultima amministrazione negli ultimi quattro anni”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “Ma c’è ancora molto lavoro da fare per garantire la sicurezza dei nostri cieli. Le azioni intraprese oggi daranno una spinta decisiva alla air traffic controller workforce, sia dal punto di vista del mantenimento che delle assunzioni, portandoci un passo più vicini all’inversione di decenni di calo del personale”. “Questo nuovo programma di incentivi per il reclutamento e la fidelizzazione rappresenta un passo significativo verso la soluzione della continua carenza di personale nell’air traffic control, nell’intero National Airspace System”, afferma il National Air Traffic Controllers Association (NATCA) President, Nick Daniels. “Ringraziamo il Segretario Duffy per il suo impegno nel reclutare e trattenere i migliori e più brillanti professionisti dell’air traffic control e non vediamo l’ora di collaborare con il Dipartimento dei Trasporti e la FAA per quanto riguarda il personale, i miglioramenti della sicurezza, la modernizzazione degli air traffic control systems e il miglioramento delle infrastrutture”.

TEXTRON AVIATION INVITA I CESSNA, BEECHCRAFT AND HAWKER OWNERS A UNIRSI ALLO SPECIAL OLYMPICS AIRLIFT – Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato il coordinamento del nono Special Olympics Airlift, un evento monumentale che mira a trasportare centinaia di atleti e allenatori da tutto il paese ai 2026 Special Olympics USA Games in Twin Cities, Minnesota. “L’azienda invita i proprietari e gli operatori di velivoli Cessna, Beechcraft e Hawker a riunirsi venerdì 19 giugno 2026 e sabato 27 giugno 2026 per consentire ai campioni provenienti da ogni angolo del paese di viaggiare da e per la città ospitante, indipendentemente da difficoltà finanziarie o logistiche. Lo Special Olympics Airlift, organizzato da Textron Aviation, mobilita centinaia di piloti volontari e velivoli Cessna, Beechcraft e Hawker da tutto il paese, per creare il più grande ponte aereo in tempo di pace al mondo e offrire un’esperienza irripetibile agli atleti Special Olympics”, afferma Textron Aviation. “L’Airlift è più di un semplice volo. Si tratta di dare a questi campioni la possibilità di brillare e realizzare i loro sogni su un palcoscenico nazionale”, ha dichiarato Ron Draper, presidente e CEO di Textron Aviation. Vedere l’entusiasmo e l’attesa sui volti degli atleti mentre intraprendono il loro viaggio da e per i Giochi è incredibilmente commovente. Abbiamo bisogno che i clienti Cessna, Beechcraft e Hawker si uniscano a noi in questa missione sentita, offrendo volontariamente i loro aerei e il loro tempo per avere un impatto profondo e duraturo sulla vita di questi atleti e delle loro famiglie”. “Dall’inizio dello Special Olympics Airlift nel 1987, i proprietari di aerei Cessna, Beechcraft e Hawker hanno trasportato oltre 10.000 atleti e allenatori a vari Special Olympics World and USA Games. Proprietari e operatori di ogni stato sono tenuti a donare l’uso dei seguenti velivoli: Cessna Citation jets; Beechcraft King Air turboprops; Beechcraft Beechjet and Premier jets; Hawker jets. Ogni Airlift event si basa sul successo degli anni precedenti, crescendo costantemente in termini di portata e impatto. Durante l’evento del 2026, si prevede che gli aerei partecipanti, denominati “Doves”, atterrino o decollino dal St. Paul Downtown Airport Holman Field (KSTP) ogni tre minuti per un periodo di 10 ore”, prosegue Textron Aviation. “Lo Special Olympics Airlift è reso possibile dalla collaborazione di influenti gruppi industriali come la Federal Aviation Administration (FAA), Minneapolis Saint Paul Metropolitan Airports Commission/KSTP, Signature Aviation, Special Olympics USA Games Local Organizing Committee and Special Olympics North America”, conclude Textron Aviation.

BRITISH AIRWAYS ANNUNCIA “THE ORIGINAL SALE” – British Airways informa: “British Airways e British Airways Holidays hanno lanciato oggi “The Original Sale”, offrendo sconti su vacanze e voli per viaggi nel 2025 e nel 2026 prenotando entro il 20 maggio. L’offerta prevede sconti su viaggi verso le dieci destinazioni più ricercate del momento, con New York, Dubai e Barbados in testa. Che desideriate esplorare la vivace Las Vegas, godervi il sole di Tenerife o concedervi una fuga di lusso a Mauritius, l’offerta offre una soluzione adatta a tutti. British Airways Holidays offre una selezione di pacchetti vacanza per i clienti che prenotano volo e hotel o volo e auto insieme. I clienti di British Airways Holidays possono anche accumulare tier points sui pacchetti vacanza, per accedere a vantaggi aggiuntivi, tra cui il check-in prioritario e l’accesso alle lounge, man mano che avanzano nei livelli di The British Airways Club”. Andrew Flintham, Managing Director of British Airways Holidays, ha dichiarato: “The Original Sale is back, con alcune delle destinazioni più ambite dai nostri clienti. Dalle luci scintillanti di New York alla tranquillità di Mauritius, la nostra offerta esclusiva ha reso più facile che mai pianificare la tua vacanza ideale, che tu sia alla ricerca di avventura, relax o qualcosa di intermedio”.

AIRJAPAN OFFRE LA “TASTE JAPAN SALE” SU TUTTE LE ROTTE – A partire dal 2 maggio 2025 AirJapan offrirà la promozione “TASTE JAPAN SALE” su tutte le rotte fino al 19 maggio 2025. “AirJapan offrirà le tariffe scontate sulle rotte Bangkok-Tokyo (Narita), Singapore-Tokyo (Narita) e Seul (Incheon)-Tokyo (Narita). L’eligible boarding period per le Bangkok and Singapore routes è stato prolungato fino alla fine di settembre, così i clienti potranno viaggiare in Giappone sia in estate che in autunno usufruendo delle tariffe scontate. Per maggiori informazioni visitare il sito di AirJapan: https://www.flyairjapan.com/en”, afferma ANA Group.

ANA HOLDINGS INVESTE IN OTETSUTABI – ANA Group informa: “ANA HOLDINGS INC. (ANA HD), attraverso il suo corporate venture capital (CVC) fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato il suo investimento in Otetsutabi, Inc (Otetsutabi), una short-term job matching platform for rural area travelers. Otetsutabi è un servizio di abbinamento di risorse umane unico nel suo genere che combina opportunità di lavoro part-time a breve termine con esperienze di viaggio. La piattaforma mette in contatto le aziende locali che soffrono di carenza di manodopera con i viaggiatori che desiderano esplorare nuovi luoghi, guadagnando al contempo. L’investimento di ANA HD in Otetsutabi riflette la sua ferma convinzione nel potenziale della piattaforma di guidare lo sviluppo regionale e creare nuove opportunità di business. Attraverso questo investimento, ANA HD sosterrà attivamente la continua crescita ed espansione aziendale di Otetsutabi”.

L’ICAO COUNCIL CONDANNA LE RADIO FREQUENCY INTERFERENCE CHE COMPROMETTONO L’AVIATION SAFETY – L’ICAO informa: “Con la sua decisione pubblicata il 17 aprile 2025, il Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) ha preso atto con grave preoccupazione dei continui episodi di GNSS (Global Navigation Satellite System) radio frequency interference nella Incheon Flight Information Region (FIR), in corso dal 2 ottobre 2024. Il Council ha rilevato che questi interference incidents, provenienti dalla Democratic People’s Republic of Korea (DPRK), persistono nonostante le precedenti decisioni del Council. Questi episodi mettono a repentaglio la sicurezza della navigazione aerea internazionale e contraddicono i principi sanciti dalla Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) e dai suoi allegati. Il Council ha esortato fermamente la DPRK ad attuare pienamente tali precedenti decisioni e a rispettare rigorosamente i propri obblighi ai sensi della Convenzione di Chicago. Il Council ha inoltre ribadito il suo invito alla DPRK a garantire che eventi simili non si ripetano in futuro”. “Dato il grave e continuo rischio per l’aviazione civile internazionale, il Council valuterà a breve la possibilità di segnalare la questione alla 42a sessione dell’Assemblea dell’ICAO che si terrà a settembre 2025, in conformità con l’articolo 54(k) della Chicago Convention. Il Council continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi riguardanti questa situazione”, conclude l’ICAO.

RTX INCREMENTA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – RTX informa: “RTX ha annunciato che il suo Board of Directors ha deliberato un dividendo di 68 centesimi per azione ordinaria RTX in circolazione, con un aumento del 7,9% rispetto al dividendo del trimestre precedente. Il dividendo sarà pagabile il 12 giugno 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 23 maggio 2025. RTX ha pagato cash dividends sulle sue azioni ordinarie ogni anno dal 1936”. “L’aumento del dividendo odierno riflette la nostra fiducia nell’esecuzione del solido portafoglio ordini di RTX, nella long-term cash generation della nostra azienda e nel nostro continuo impegno a restituire il capitale agli azionisti”, ha dichiarato Chris Calio, Presidente e CEO di RTX.

BOMBARDIER ANNUNCIA L’ELEZIONE DEL SUO BOARD OF DIRECTORS – Bombardier informa: “Bombardier annuncia che tutti i candidati indicati nella management proxy circular del 7 marzo 2025 sono stati eletti directors of Bombardier Inc. durante l’annual general meeting of shareholders di ieri”.