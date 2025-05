Il Beechcraft King Air 360C rafforza gli air ambulance services in Grecia

Textron Aviation ha annunciato la consegna di un Beechcraft King Air 360C, destinato a rafforzare le air ambulance capabilities in Grecia. Il nuovo King Air 360C si unirà ai due Beechcraft King Air 350C già in servizio e sarà operativo dalla base aerea di Elefsis, in Grecia.

“Il King Air 360C aumenterà significativamente la capacità della Grecia di fornire assistenza medica di emergenza, garantendo ai pazienti un trasporto aereo immediato e affidabile dalle aree remote alle località centrali in Grecia e in Europa”, ha dichiarato Bob Gibbs, vice president, Special Mission Sales. “L’aereo è equipaggiato con le più moderne attrezzature mediche ed è pronto a operare in località diverse e remote”.

La air ambulance conversion è stata completata dal Fargo Jet Center presso il suo special mission aircraft modification center, situato all’Hector International Airport in Fargo, North Dakota.

“Al Fargo Jet Center, siamo orgogliosi di fornire mission-ready aircraft, personalizzati in base alle esigenze specifiche di ciascun operatore”, ha dichiarato Darren Hall, vice president, Business Development, Fargo Jet Center. “Per questo King Air 360C, il nostro team ha lavorato a stretto contatto con il cliente e Spectrum Aeromed per integrare sistemi medici avanzati e sviluppare interni personalizzati che migliorano l’assistenza ai pazienti e la crew efficiency. Questo aereo rappresenta i più alti standard di affidabilità e innovazione nell’air medical transport”.

“Quando clienti governativi, militari e commerciali desiderano airborne solutions for critical missions, si rivolgono a Textron Aviation. Le soluzioni aeronautiche dell’azienda offrono le elevate performance e le caratteristiche di volo necessarie per affrontare le sfide specifiche delle special missions operations. Con qualità, versatilità e bassi costi operativi, i prodotti Textron Aviation sono ideali per air ambulance, intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR); utility transport, aerial survey, flight inspection; training e molte altre special operations”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)