Qatar Airways espande i servizi in Nord e Sud America, aumentando i voli per Toronto e San Paolo

Qatar Airways sta ampliando gli orizzonti per i viaggiatori da e verso le Americhe con il suo imminente aumento dei voli per Toronto e San Paolo. “Riaffermando la sua attenzione alla crecente domanda, la compagnia aerea servirà Toronto Pearson Airport (YYZ) con cinque voli settimanali dal 19 giugno 2025 e São Paulo/Guarulhos International Airport (GRU) con 17 voli settimanali dal 25 giugno 2025″, afferma Qatar Airways.

Il Chief Commercial Officer di Qatar Airways, Thierry Antinori, ha dichiarato: “Abbiamo lanciato i nostri servizi a Toronto Pearson Airport meno di sei mesi fa e abbiamo visto una forte risposta sul mercato. Siamo orgogliosi di annunciare l’aumento dei voli per soddisfare la crescente domanda per la nostra esperienza di viaggio.

Allo stesso tempo, ci stiamo espandendo in Sud America con voli aggiuntivi per San Paolo, una porta chiave e un centro strategico per business and leisure travel. Queste espansioni sottolineano il nostro impegno a fornire connettività globale senza soluzione di continuità attraverso l’Hamad International Airport”.

“La compagnia aerea ha inaugurato i suoi voli per Toronto nel dicembre 2024 in vista della stagione festiva e sta pianificando di offrire voli giornalieri per la città il prossimo inverno, per fornire ai passeggeri in tutto il Canada una connettività migliorata verso Doha e oltre.

Summer schedule

In partenza ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica:

Da Doha (Doh) a Toronto (YYZ) – Flight QR767: partenza 08:10, arrivo 15:00.

Da Toronto (YYZ) a Doha (DOH) – Flight QR768: partenza 21:00, arrivo 16:40.

Winter schedule

I voli saranno giornalieri:

Da Doha (Doh) a Toronto (YYZ) – Flight QR767: partenza 08:25, arrivo 14:40.

Da Toronto (YYZ) a Doha (DOH) – Flight QR768: partenza 20:10, arrivo 16:55.

Qatar Airways sta inoltre i voli per San Paolo da 14 a 17 voli settimanali. I viaggiatori potranno presto godersi la rilassante stagione invernale nella vivace metropoli con una maggiore scelta e comodità.

In partenza ogni mercoledì, venerdì e domenica:

Da Doha (DOH) a São Paulo (Gru) – Flight QR785: partenza 00:10, arrivo 09:00.

Da São Paulo (Gru) a Doha (Doh) – Flight QR786: partenza 10:30, arrivo 06:45.

I passeggeri continueranno a beneficiare delle connessioni senza soluzione di continuità di Qatar Airways verso 55 destinazioni in America Latina attraverso LATAM Airlines, tra cui Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima e Santiago del Cile“, prosegue Qatar Airways.

“Qatar Airways rimane un leader di spicco nella connettività globale, con oltre 170 destinazioni in tutto il mondo. Le prenotazioni possono essere effettuate su qatarairways.com o tramite l’applicazione mobile della compagnia aerea”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)