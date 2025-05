Aeroporto di Bologna: ad aprile un milione di passeggeri

L’Aeroporto di Bologna informa: “Mese in crescita per l’Aeroporto di Bologna: i passeggeri di aprile hanno superato quota un milione (per l’esattezza: 1.024.626), in aumento del 4,5% sullo stesso mese del 2024.

Nel dettaglio, crescono i passeggeri su voli internazionali (780.766, +6,0% su aprile 2024) mentre sono praticamente invariati i passeggeri su voli nazionali (243.860, -0,1% sullo stesso mese del 2024).

Anche i movimenti, a quota 7.294, registrano un incremento sul 2024 (+2,8%), mentre le merci trasportate per via aerea, pari a 3.689 tonnellate, segnano un aumento dell’1,5%.

Le destinazioni “più volate” di aprile 2025 sono state, nell’ordine: Catania, Tirana, Barcellona, Palermo, Parigi De Gaulle, Istanbul, Cagliari, Brindisi, Madrid e Bari”.

“Nei primi quattro mesi dell’anno i passeggeri complessivi sono stati 3.157.763, in aumento del 7,8% sullo stesso periodo del 2024, mentre i movimenti sono stati 23.016, in crescita del 5,0% sui primi quattro mesi del 2024.

Le merci trasportate per via aerea nel primo quadrimestre sono state 14.543 tonnellate, in lieve aumento (+0,3%) sullo stesso periodo del 2024”, conclude l’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)