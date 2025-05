Embraer: i risultati del primo trimestre 2025

Embraer ha riportato i risultati finanziari del primo trimestre 2025.

“I ricavi sono pari a US$ 1,103 miliardi nel primo trimestre 2025, il miglior primo trimestre dal 2016, con un +23% su base annua. Da evidenziare la crescita dei ricavi di Defense & Security del +72% su base annua.

L’adjusted EBIT ha raggiunto US$ 62,0 milioni, con un margine del +5,6% nel primo trimestre 2025 (+0,8% nel primo trimestre 2024).

Adjusted free cash flow, senza Eve, pari a US$ (385,8) milioni nel trimestre, in preparazione di un maggior numero di consegne di aeromobili nei trimestri successivi.

La società ha approvato il pagamento di dividendi per 51,4 milioni di R$ (0,07 R$ per azione) relativi al 2024.

L’adjusted EBIT è stato di US$ 62,0 milioni con un margine del +5,6%, esclusi US$ 10,9 milioni da extraordinary items. Reported EBIT pari a US$ 51,2 milioni nel trimestre (+4,6% di margine) rispetto a US$ 3,9 milioni di un anno fa (margine -0,4%).

Net income attribuibile agli azionisti Embraer e net income per ADS pari a US$ 73,4 milioni e US$ 0,3997 nel primo trimestre 2025, rispetto ai US$ 28,7 milioni e US$ 0,1563, rispettivamente, nel primo trimestre 2024.

Firm order backlog pari a US$ 26,4 miliardi nel primo trimestre 2025, che ha superato il massimo storico raggiunto nel trimestre precedente (leggi anche qui)”, afferma Embraer.

“Embraer ha consegnato 30 jets nel primo trimestre 2025, di cui 7 commercial jets (3 E2 e 4 E1) e 23 executive jets (14 light e 9 medium), +20% rispetto ai 25 velivoli consegnati anno su anno. Il numero di consegne per Executive Aviation è aumentato del 28% rispetto al primo trimestre 2024, mentre Commercial Aviation è rimasto invariato. Non ci sono state consegne per Defense & Security.

Il backlog dell’azienda ha raggiunto US$ 26,4 miliardi nel primo trimestre 2025, in crescita del 25% su base annua, superando il massimo storico raggiunto nel trimestre precedente. Rispetto all’anno precedente, il portafoglio ordini totale è aumentato del 25%, con particolare attenzione a Defense & Security e Executive Aviation, i cui portafogli ordini sono aumentati rispettivamente del 73% e del 66%. Nel frattempo, Services & Support è cresciuta del 49%, mentre Commercial Aviation è diminuita del 10% su base annua.

Il fatturato consolidato di US$ 1,103 miliardi nel primo trimestre 2025 ha registrato un aumento del 23% su base annua. Defense & Security è stato il settore di punta del trimestre, con un aumento del 72% rispetto all’anno precedente. Anche Executive Aviation e Services & Support hanno registrato buone performance, con aumenti rispettivamente del 35% e del 16% su base annua. I Commercial Aviation revenues sono rimasti invariati rispetto al primo trimestre 2024″, prosegue Embraer.

“Guidance confermata per il 2025. Embraer conferma Commercial Aviation deliveries tra 77 e 85 velivoli e Executive Aviation deliveries tra 145 e 155. Dal punto di vista finanziario, la società prevede un fatturato compreso tra US$ 7,0 e US$ 7,5 miliardi (+13% su base annua), un adjusted EBIT margin tra +7,5% e +8,3% e un adjusted Free Cash Flow di almeno US$ 200 milioni. L’azienda sottolinea che i risultati del primo trimestre non sono stati influenzati dai dazi statunitensi”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)