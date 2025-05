News Brevi – 07.05.2025

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO AEREO CON ELICOTTERO DEL 15° STORMO A CEFALU’ – È decollato dopo le 13 di oggi 07 maggio l’elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR (Search And Rescue) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di stanza a Trapani, per effettuare il recupero di una turista straniera infortunata in località Cefalù, provincia di Palermo. L’equipaggio in prontezza d’allarme, che aveva ricevuto poco prima l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) appartenente al Comando della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano, si è dapprima diretto all’Aeroporto di Palermo Boccadifalco per prelevare due 2 tecnici del Soccorso Alpino, per dirigersi successivamente verso la zona del recupero. La donna, una turista olandese di 61 anni, era in escursione con un gruppo di connazionali sulla Rocca che sovrasta la cittadina normanna quando è scivolata sul sentiero nei pressi del tempio di Diana procurandosi un importante trauma all’arto inferiore. Non essendo in grado di proseguire a piedi, i suoi compagni hanno chiamato il 118 tramite in numero unico di Emergenza 112 e trattandosi di un intervento in ambiente impervio è stato allertato il Soccorso Alpino Siciliano che, per velocizzare il recupero dell’infortunata, ha chiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazione a livello nazionale. L’aerosoccorritore dell’Aeronautica e gli specialisti del Soccorso Alpino Speleologico Siciliano (SASS), una volta sul posto, si sono calati con il verricello. Hanno stabilizzato e immobilizzato la donna ferita, per poi imbragarla e issarla a bordo. L’elicottero l’ha quindi trasportata alla piazzola di elisoccorso di Cefalù, dove un’ambulanza del 118 l’ha presa in carico per il trasferimento all’ospedale G. Giglio. Al termine di queste operazioni, ottimamente coordinate tra equipaggio, CNSAS Sicilia e RCC di Poggio Renatico con successo, l’HH-139B dell’Aeronautica Militare è rientrato a Boccadifalco per sbarcare i due tecnici del SASS e successivamente a Trapani. Il 15° Stormo garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse, sia di giorno sia di notte. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita, mentre in estate svolgono anche attività Antincendio Boschivo (AIB) nell’ambito degli assetti forniti dalla Difesa per questa campagna. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre l’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma), l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia (Ravenna). I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI APRILE 2025 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di aprile 2025. Ad aprile 2025 sono state effettuate 56 consegne a 33 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 11 aerei. Consegne nel 2025 ad oggi: 192 aeromobili a 58 clienti nell’anno.

IL DG F.F ENAC AVVIA LA PRIMA EDIZIONE DEL TABLEAU USER GROUP PER LA P.A. – Enac informa: “Il Direttore Generale f.f. Enac Fabio Nicolai ha aperto i lavori della 1a edizione del Tableau User Group per la Pubblica Amministrazione, ospitata il 6 maggio, presso la sede centrale Enac. Il meeting ha rappresentato un momento di confronto strategico e interattivo, durante il quale sono state illustrate le principali novità connesse alla piattaforma digitale Tableau, sviluppata da Salesforce e adottata da varie P.A., tra cui Enac, per agevolare l’analisi di dati e i processi decisionali. La presentazione di casi d’uso e di risultati ottenuti mediante questo strumento ha consentito di condividere soluzioni utili a valorizzare il patrimonio informativo della propria organizzazione. Il DG f.f. Nicolai, nel ribadire l’importanza di un sistema integrato per affiancare l’evoluzione del settore, ha evidenziato il contributo del Tableau nell’efficientamento e nella semplificazione dei processi amministrativi. Per un Ente complesso quale Enac, composto da molteplici professionalità e settori eterogenei, poter contare sull’acquisizione e sull’armonizzazione di dati concreti e intelligibili favorisce analisi e prospettive più accurate, potenziando, al contempo, la capacità di confronto interno. Con questa iniziativa si rinnova l’impegno dell’Ente per una amministrazione attiva, dinamica e resiliente che, attraverso la digitalizzazione e l’AI, continua ad accompagnare l’evoluzione del trasporto aereo con soluzioni innovative, performanti e tecnologicamente avanzate”.

EMIRATES ABBINA I PIATTI DI BORDO ALLO CHAMPAGNE MOET & CHANDON – Emirates informa: “I passeggeri della Business Class di Emirates possono ora godere di un’esperienza di volo ancora più esclusiva, con il debutto a bordo di 18 nuovi piatti abbinati a champagne esclusivi, sulla maggior parte dei voli a medio e lungo raggio a livello globale. I clienti possono consultare il menu prima del volo per scoprire quale piatto è stato sapientemente abbinato a uno champagne esclusivo. I nuovi piatti sono contrassegnati dall’icona di una corona, a indicare che fanno parte del menu di abbinamento. Meticolosamente ideati dallo chef stellato di Moët & Chandon, Jean Michel Bardet, e dal Vice President of Culinary Design di Emirates, Doxis Bekris, ognuno dei nuovi piatti è stato abbinato perfettamente a uno champagne esclusivo, per offrire la migliore collaborazione culinaria in volo. I 18 nuovi starters and main courses permettono ai passeggeri della Business Class di Emirates di gustare, per la prima volta in volo, un abbinamento di champagne e cucina sapientemente curato. Il menu ha richiesto più di un anno di sviluppo da parte dei maestri chef di Emirates e della Maison Moët & Chandon in Francia, con i pluripremiati chef chiamati a creare piatti raffinati di eccellenza culinaria con ingredienti di prima qualità, che possano anche essere adattati alle esigenze della più grande compagnia aerea internazionale del mondo, che serve 149 pasti al minuto, per un totale di oltre 77 milioni di pasti all’anno”. “Durante l’anno di sviluppo, gli chef hanno collaborato e si sono collegati tra Francia e Dubai per creare i piatti insieme. Mentre lo chef Jean Michel ha dovuto affrontare la sfida di abbinare i profili aromatici dei piatti in modo innovativo e far risaltare le note degli esclusivi Champagne a bordo di Emirates, il team Emirates ha gestito abilmente le questioni di scala e si è assicurato che i piatti potessero essere preparati per l’elevato numero di passeggeri a bordo, in viaggio verso una miriade di destinazioni globali. Insieme, gli chef hanno riflettuto su come ricreare la qualità di un ristorante di alta gamma per l’esperienza di volo, tenendo conto dell’impatto dell’altitudine, delle dimensioni e della preparazione del cibo prima del carico a bordo. Gli chef hanno anche dovuto considerare le modalità con cui l’equipaggio di cabina di Emirates, di livello mondiale, avrebbe potuto servire il cibo a bordo, garantendo ai passeggeri di Business Class un’esperienza eccezionale ogni volta”, conclude Emirates.

NORWEGIAN GROUP TRASPORTA 2,3 MILIONI DI PASSEGGERI AD APRILE – Ad aprile Norwegian ha registrato 1.931.550 passeggeri, mentre Widerøe 334.228, per un totale di 2.265.778 passeggeri per il Gruppo. La crescita della capacità si è stabilizzata rispetto ai mesi precedenti e ad aprile il load factor è aumentato di 3,2 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Norwegian continua a registrare ottime performance operative e un solido andamento delle prenotazioni in vista dell’estate. “Siamo molto soddisfatti del mese di aprile, soprattutto in termini di numero di passeggeri e performance operative. La Pasqua ha contribuito a un solido load factor ad aprile, nonostante un aumento della capacità di oltre il 25% rispetto alla settimana di Pasqua dello scorso anno. Inoltre, siamo orgogliosi che Widerøe sia riuscita a stabilire un record nel numero di passeggeri in un singolo giorno, non una, ma ben due volte, ad aprile”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. La capacità di Norwegian (ASK) ad aprile è in aumento dell’1% rispetto allo scorso anno. Il traffico passeggeri (RPK) per Norwegian è in aumento del 5%. il load factor è stato dell’83,6%, in aumento di 3,2 punti percentuali. Norwegian ha operato una media di 82 aeromobili ad aprile. La capacità di Widerøe (ASK) ad aprile è in calo del 2% rispetto allo scorso anno, mentre il load factor è stato del 71,8%, in aumento di 7,7 punti percentuali. La puntualità di Norwegian e Widerøe, definita come la quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata rispettivamente dell’88,1% e dell’85,5%. La regolarità, misurata dalla quota di scheduled flight effettuati, è stata del 99,6% per Norwegian e del 94,5% per Widerøe. Norwegian ha continuato a mantenere un solido andamento operativo per tutto aprile e durante il periodo di punta delle vacanze pasquali. “Sono orgoglioso dei nostri colleghi che lavorano con impegno e che stanno ottenendo ottimi risultati in termini di performance operativa. Questo fa ben sperare per il resto del programma estivo e le vendite di biglietti per l’estate sono superiori quest’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Siamo pronti per un’estate intensa”, ha dichiarato Geir Karlsen. Ad aprile, Norwegian e Strawberry hanno annunciato che Reitan Retail diventerà un nuovo partner e comproprietario della loyalty currency Spenn. Geir Karlsen ha dichiarato: “Questo offrirà a tutti i clienti di Norwegian, Strawberry e Reitan Retail maggiori vantaggi in futuro”.

DELTA SOSPENDERA’ I VOLI TRA NEW YORK-JFK E TEL AVIV FINO AL 19 MAGGIO – Delta informa: “Delta ha sospeso il servizio giornaliero diretto per Tel Aviv (TLV) da New York-JFK fino al 19 maggio, con ripresa prevista per il 20 maggio. I clienti interessati dalla cancellazione del volo riceveranno notifiche tramite l’app Fly Delta e le informazioni di contatto indicate nella loro prenotazione, man mano che queste cancellazioni vengono elaborate nel sistema Delta, e potranno contattare Delta o il proprio agente di viaggio per le opzioni di riprenotazione. I posti sui voli delle Delta global partner airlines rimangono prenotabili, se disponibili. Delta monitora costantemente l’evoluzione della sicurezza e valuta le proprie operazioni sulla base delle linee guida sulla sicurezza e dei rapporti di intelligence, comunicando eventuali aggiornamenti ove necessario. Un travel waiver è stato emesso per tutti i clienti che hanno prenotato un viaggio da/per TLV prima del 25 maggio 2025”.

DELTA OFFRE UN COMODO ACCESSO ALL’ARGENTINA – Delta informa: “Mentre Delta celebra 100 anni di collegamento tra persone e luoghi in tutto il mondo, 25 anni di servizio continuo verso l’Argentina sottolineano l’impegno della compagnia aerea nei confronti dell’America Latina e il suo ruolo nell’avvicinare i viaggiatori a esperienze indimenticabili nell’emisfero australe. Delta Air Lines opera un servizio giornaliero diretto da Atlanta (ATL) a Buenos Aires (EZE), offrendo ai clienti un comodo accesso alla vivace capitale argentina, Buenos Aires. Da lì, i viaggiatori possono facilmente raggiungere tramite voli domestici alcune delle destinazioni più meridionali del paese, tra cui Bariloche, El Calafate e Ushuaia, aprendo le porte al cuore delle meraviglie invernali della Patagonia. Nell’emisfero australe, l’inverno va da giugno ad agosto, il che lo rende il periodo perfetto per una fuga al fresco durante l’estate statunitense. Delta opera il suo Airbus A330-900neo all’avanguardia sulla tratta Atlanta-Buenos Aires. L’aeromobile offre tutte e quattro le esperienze di prodotto Delta: Delta One® Suite, Delta Premium Select, Delta Comfort+® e Main Cabin. Inoltre, si prevede che il Wi-Fi veloce e gratuito sarà disponibile per i soci SkyMiles sui voli per l’Argentina entro la fine della primavera, in tempo per la prossima stagione turistica, nell’ambito del più ampio lancio di connettività Delta in Sud America. Delta Air Lines e LATAM hanno ampliato la portata della loro joint venture (JV) per includere l’Argentina, consolidando due anni di partnership di successo. L’espansione offrirà ai clienti l’accesso a una rete più ampia di oltre 300 destinazioni negli Stati Uniti, in Canada e in Sud America, offrendo opzioni di viaggio migliorate e un’esperienza cliente più coerente. Delta e LATAM stanno aumentando la capacità per la prossima stagione estiva in Argentina. LATAM lancerà un nuovo servizio diretto giornaliero tra Miami e Buenos Aires, mentre Delta riprenderà la sua rotta diretta stagionale tra New York-JFK e Buenos Aires. Inoltre, Delta aggiungerà un secondo volo diretto giornaliero tra Atlanta e Buenos Aires, offrendo ai viaggiatori ancora più flessibilità e comodità”.

DELTA RICONOSCIUTA NEL J.D. POWER PREMIUM ECONOMY SEGMENT PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO – Delta informa: “Per il terzo anno consecutivo, Delta si è classificata al primo posto nel Premium Economy segment nel J.D. Power 2025 North America Airline Satisfaction Study, grazie all’eccezionale servizio e all’attenzione del suo personale, nonché alle esperienze premium che offre ai clienti in ogni fase del loro viaggio. Lo studio misura la soddisfazione dei viaggiatori d’affari e di piacere delle principali compagnie aeree in Nord America in merito all’intera esperienza di viaggio aereo. Delta ha ottenuto il punteggio più alto nel segmento grazie alle sue prestazioni di punta in sei delle sette study dimensions che J.D. Power valuta nelle classifiche annuali. Delta è costantemente riconosciuta per l’eccellenza nella customer experience, nelle prestazioni operative e nella cultura aziendale, grazie alla dedizione e alla passione dei suoi dipendenti”.

CIRRUS ANNUNCIA LA SR SERIES G7+ CON SAFE RETURN™ EMERGENCY AUTOLAND – Cirrus ha annunciato la nuova SR Series G7+ con Safe Return™ Emergency Autoland by Garmin® di serie, il primo FAA-approved autonomous emergency landing system in un single-engine piston aircraft. “Grazie all’integrazione di questa tecnologia, chiunque in cabina può attivare Safe Return™ Emergency Autoland con il semplice tocco di un pulsante in caso di emergenza, comandando al velivolo di dirigersi verso un aeroporto vicino idoneo e di atterrare autonomamente. Questo progresso nella sicurezza aerea offre ai piloti e ai passeggeri del best-selling high-performance single-engine piston aircraft una automated emergency landing option in caso di inabilità del pilota o di un’emergenza simile in volo. Cirrus sta attualmente consegnando la SR Series G7+ con Safe Return™ Emergency Autoland. La SR Series G7+ introduce ulteriori nuove funzionalità, tra cui gli aggiornamenti automatici del database abilitati da Cirrus IQ PRO™, il Runway Occupancy Awareness e lo Smart Pitot Heat gestiti dal Perspective Touch+™ flight deck, per ridurre il carico di lavoro del pilota. Insieme, queste funzionalità, combinate con Safe Return™ Emergency Autoland e il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®), esclusivo dell’azienda, rendono la SR Series G7+ un velivolo robusto dotato di tecnologia avanzata, automazione e innovazioni in materia di sicurezza”, afferma Cirrus. “Siamo entusiasti di presentare la SR Series G7+, l’aereo che chiunque può far atterrare in caso di emergenza con il semplice tocco di un pulsante”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “L’aggiunta del Safe Return™ Emergency Autoland su un single-engine piston aircraft offre una tecnologia precedentemente disponibile solo su turbine and turboprop aircraft di maggiori dimensioni a un numero maggiore di piloti, per una maggiore tranquillità. Il lancio della SR Series G7+, insieme al nostro ecosistema in espansione e alla piattaforma Cirrus IQ™, sottolinea il nostro impegno per la sicurezza e la nostra incessante ricerca dell’innovazione”.

AMERICAN AIRLINES DIVENTA OFFICIAL AIRLINES OF U.S. SOCCER – American informa: “American Airlines collabora con U.S. Soccer in una partnership pluriennale pensata per migliorare l’esperienza di viaggio degli U.S. Soccer fans e delle organizzazioni affiliate in tutto il paese. In qualità di compagnia aerea ufficiale di U.S. Soccer, American offre un nuovo livello di accessibilità e connessione per i tifosi, le organizzazioni affiliate a U.S. Soccer e i membri AAdvantage®“. “I numeri parlano da soli: vediamo la partecipazione e il tifo per il calcio negli Stati Uniti in continua crescita. Diventando Official Airline of U.S. Soccer, American Airlines è ansiosa di portare quell’energia a nuovi livelli per i nostri clienti in tutto il paese”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer, American Airlines. “Non vediamo l’ora di creare ricordi che durino una vita per i tifosi attuali e futuri, così come per i giocatori di ogni livello”.

DELTA MIGLIORA LA SUA FLY DELTA APP – Delta informa: “Disponibile a partire da oggi e con nuove funzionalità in arrivo per tutta l’estate, l’ultimo aggiornamento dell’app, Fly Delta 7.0, include una serie di nuove funzionalità progettate per semplificare e potenziare ulteriormente il tuo viaggio, che tu stia cercando voli, selezionando i tuoi vantaggi o rimanendo informato durante la tua giornata di viaggio. Con l’ultimo aggiornamento dell’app, i soci Platinum e Diamond Medallion con certificati di upgrade idonei possono ora vedere quando un upgrade è disponibile e riscattarlo durante il checkout direttamente dall’app, la stessa funzionalità attualmente disponibile su Delta.com. I clienti con l’app Fly Delta possono prendere il controllo dei loro piani di viaggio in caso di imprevisti, a partire da giugno”. “Conoscendo la destinazione dei nostri Soci, come interagiscono con noi e cosa apprezzano di più, siamo in grado di offrire scelte ed esperienze che contano davvero per loro”, ha dichiarato Eric Phillips, Senior Vice President and Chief Digital Officer, Delta Air Lines. “Stiamo costantemente migliorando l’app Fly Delta per renderla la compagna di viaggio definitiva, ottimizzando ogni fase del percorso del cliente per garantire un viaggio fluido e connesso con Delta. Come annunciato al CES 2025, il prossimo passo in questo percorso sarà sfruttare l’intelligenza artificiale incentrata su Delta – Delta Concierge – per un tocco umano ancora più profondo che migliorerà l’esperienza del cliente, a partire dalla fine dell’anno”.

EASYJET: I GIOVANI BRITANNICI ABBRACCIANO L’EUROVISION – easyJet informa: “Una ricerca commissionata in Gran Bretagna in vista della competizione di quest’anno a Basilea da easyJet, la compagnia aerea ufficiale dell’Eurovision Song Contest, rivela che la febbre dell’Eurovision è ben viva nella Generazione Z e anche tra i più giovani, e sta ispirando una nuova generazione di amanti dei viaggi. La ricerca rileva che sei su dieci affermano che il concorso, con la sua ampia gamma di stili e la celebrazione delle culture europee, ha insegnato loro di più sulla geografia europea e li ha persino portati a scoprire nazioni prima sconosciute (60%). Oltre la metà (55%) dei giovani ha desiderato visitare nuovi paesi dopo l’Eurovision Song Contest, mentre il 43% afferma di essersi persino immerso nell’apprendimento di nuove lingue. I paesi più gettonati dai ragazzi, in base alla partecipazione all’Eurovision Song Contest, sono l’Italia (36%), la Spagna (27%) e la Svizzera, nazione ospitante, (26%), con Norvegia (21%) e Croazia (17%) a chiudere le prime cinque posizioni”. Michael Brown, easyJet’s Director of Cabin Services, ha dichiarato: “I giovani di tutto il paese sono totalmente sintonizzati sull’Eurovision ed è fantastico vedere come stia ispirando la prossima generazione a scoprire di più sulle culture e i luoghi vibranti e variegati di tutta Europa. Come compagnia aerea più grande a Basilea, siamo incredibilmente orgogliosi di trasportare più visitatori in città durante il concorso rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea, collegando fan da tutto il Regno Unito e dall’Europa e celebrando ciò che rende l’Eurovision un evento così unico e unificante”.

BRITISH AIRWAYS CELEBRA LA SUA PARTNERSHIP CON ENGLAND RUGBY – British Airways informa: “British Airways celebra la sua partnership con England Rugby lanciando un nuovo sports fund, il British Airways Spaces for All Fund, dedicato al supporto dei club di rugby di base nei prossimi tre anni. In qualità di Official Airline Partner for the England Rugby teams, la compagnia di bandiera promuove la crescita di questo sport fin dalle sue origini, con particolare attenzione all’aumento della partecipazione di donne e ragazze. Questo è il primo investimento della compagnia aerea nello sport e nel rugby di base. Un’iniziativa congiunta con England Rugby, il British Airways Spaces For All Fund aiuterà i club di rugby locali a migliorare le loro strutture sociali, per eventi e all’aperto per accogliere più persone nel rugby e creare un ambiente accogliente, più accessibile e inclusivo per donne e ragazze. Il numero di giocatrici iscritte è aumentato del 38% dalla stagione 2021/22, con l’obiettivo di raggiungere quota 100.000 tra donne e ragazze entro il 2027. Oltre 30 club beneficeranno dell’investimento della compagnia aerea nei prossimi tre anni”. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi della nostra partnership di lunga data con England Rugby, che dura da sette anni, e il lancio del nostro nuovo fondo sportivo segna un nuovo entusiasmante capitolo. Attraverso il British Airways Spaces For All Fund, siamo orgogliosi di supportare i club locali nel cuore delle comunità e di promuovere un cambiamento positivo per giocatori, volontari e tifosi. Come “British Original”, ci impegniamo a promuovere l’unicità e l’originalità in tutte le sue forme e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva quest’anno”. British Airways continua a far volare gli England Men’s and Red Roses teams in tutto il mondo e le supporta sia dentro che fuori dal campo, in qualità di Official Airline Partner.

JETBLUE RICONOSCIUTA DA J.D. POWER – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato di essere stata classificata come top airline for first/business class customer satisfaction nel J.D. Power 2025 North America Airline Satisfaction Study. JetBlue si è inoltre classificata al primo posto in cinque delle sette dimensioni valutate da J.D. Power per first/business class, tra cui l’esperienza di bordo, il personale di bordo, la facilità di viaggio, il rapporto qualità-prezzo e il livello di fiducia con la compagnia aerea, a dimostrazione dell’eccellenza dell’esperienza Mint e dell’impegno della compagnia aerea per un servizio affidabile e attento”. “Questo riconoscimento riflette l’incredibile lavoro dei membri dell’equipaggio di JetBlue, che si impegnano a offrire un’esperienza Mint eccezionale dal momento in cui prenotano le nostre tariffe di alto valore fino a quando raggiungono la destinazione senza intoppi”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue.

AIR CANADA RINNOVA L’ACCORDO CON THE LANDLINE COMPANY – Air Canada ha annunciato oggi che, dopo un anno di attività di successo, ha esteso il suo accordo con The Landline Company per continuare a fornire luxury motorcoach land-air connections tra Toronto Pearson e il John C. Munro Hamilton International Airport, nonché il Region of Waterloo International Airport. “Air Canada è stata molto soddisfatta della risposta a questa iniziativa innovativa, che abbiamo lanciato come programma pilota un anno fa. I risultati dimostrano che la nostra strategia multimodale è un mezzo diffuso ed efficace per aumentare la connettività all’interno della nostra rete, offrendo al contempo ai clienti ulteriori e comode opzioni di viaggio. Grazie alla nostra partnership estesa, stiamo collaborando con Landline per sviluppare ulteriormente questo programma sia a livello operativo, con l’obiettivo di passare a un servizio diretto airside-to-airside, soggetto all’approvazione governativa, sia a livello geografico, introducendolo altrove in Canada”, ha dichiarato Ranbir Singh, Director, Regional Airlines and Markets at Air Canada.