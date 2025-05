Rolls-Royce e Turkish Technic inaugurano una aero engine maintenance facility

Rolls-Royce e Turkish Technic istituiranno uno state-of-the-art independent centre presso Istanbul Airport. Come nuovo membro del Rolls-Royce MRO network, il centro rafforzerà la posizione di Turkish Technic all’avanguardia nel settore della manutenzione, integrando al contempo l’attuale MRO footprint di Rolls-Royce e rispondendo alla crescente domanda a lungo termine di nuovi civil large engines.

“La nuova struttura, la cui operatività è prevista entro la fine del 2027, consentirà a Turkish Technic di fornire servizi di manutenzione completi per i motori Trent XWB-97, Trent XWB-84 e Trent 7000, che equipaggiano rispettivamente gli Airbus A350 e Airbus A330neo. Ciò migliorerà e amplierà notevolmente le attività di manutenzione e revisione motori di Turkish Technic. Con una capacità prevista di circa 200 shop visits all’anno, si prevede che la struttura diventerà una delle più grandi della regione, consolidando ulteriormente la posizione di Turkish Technic come fornitore leader di engine maintenance services. La struttura fornirà servizi a third party Rolls-Royce TotalCare customers, nonché alla flotta di Turkish Airlines“, afferma Rolls-Royce.

Rob Watson, President – Civil Aerospace, Rolls-Royce, ha dichiarato: “Stiamo aumentando significativamente la nostra global MRO capacity entro il 2030 e l’annuncio di oggi segna un’importante pietra miliare in questo percorso, poiché aggiungiamo Turkish Technic al nostro global network di MRO providers competenti, flessibili e resilienti per supportare i nostri clienti TotalCare in tutto il mondo. Questo rafforza la nostra solida partnership con Turkish Airlines, la cui flotta di Airbus A350 sarà supportata da questa struttura, e dimostra la fiducia nella capacità di Turkish Technic di realizzare la propria ambizione di diventare un world-class provider of civil large aero engine MRO. Nell’aprile 2024, abbiamo ribadito il nostro impegno nei confronti della Turchia, annunciando l’intenzione di valutare l’implementazione di diverse iniziative industriali. L’accordo odierno è una dimostrazione di tale impegno. Siamo lieti di dare il benvenuto a Turkish Technic nella nostra rete in espansione di Trent engine maintenance centres”.

Ahmet Bolat, Chairman of the Board, Turkish Technic, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con uno dei principali produttori di motori al mondo. L’esperienza di Rolls-Royce sarà fondamentale per migliorare le nostre engine maintenance operations. Con l’ampliamento della nostra nuova struttura, saremo in grado di fornire servizi di manutenzione completi su un’ampia gamma di modelli di motori Trent, consentendoci di soddisfare le esigenze in continua evoluzione del settore. Consolidando la nostra posizione nel settore MRO, questa partnership amplia significativamente le nostre capacità di manutenzione e ci consente di continuare a fornire un servizio di livello mondiale ai nostri clienti in tutto il mondo”.

“Alla fine del 2023, Turkish Airlines ha effettuato un ordine storico per l’Airbus A350, diventando il più grande operatore al mondo del motore Trent XWB. L’ordine comprendeva 120 motori Trent XWB-84 e 40 motori Trent XWB-97, escludendo opzioni e ricambi”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)