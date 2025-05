Wizz Air rafforza il servizio clienti con il supporto in lingua italiana

Wizz Air continua a rafforzare il suo impegno nei confronti dei passeggeri con un importante aggiornamento del servizio clienti, come parte dell’iniziativa Customer First Compass.

“Il supporto in lingua italiana è disponibile sia nel chatbot che nella chat live sul sito web e sull’app ufficiale di Wizz Air. L’assistenza in italiano è attiva nei giorni feriali dalle 9:00 alle 18:00, offrendo ai passeggeri supporto diretto e personalizzato da agenti di lingua italiana, oltre al supporto automatizzato da Amelia, l’assistente virtuale della compagnia.

Questa espansione dei servizi linguistici segna un ulteriore passo in avanti nel miglioramento dell’accessibilità e della qualità dell’assistenza clienti, offrendo un supporto sempre più rapido e su misura per le principali comunità di passeggeri di Wizz Air in tutta Europa.

Con l’inizio della stagione estiva, il supporto in lingua italiana sarà fondamentale per garantire ai passeggeri la migliore esperienza di viaggio possibile, mentre Wizz Air lancia la sua più grande offerta estiva: oltre 200 rotte dall’Italia verso 80 destinazioni in 32 paesi, con oltre 13 milioni di posti a tariffe basse disponibili”, afferma Wizz Air.

“Questi sviluppi sono anche pienamente in linea con l’iniziativa Customer First Compass, che si basa su quattro pilastri fondamentali: Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza di viaggio che metta veramente il cliente al centro, investendo in quelle aree del servizio che sono più importanti per i passeggeri”, prosegue Wizz Air.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha commentato: “L’introduzione del supporto in lingua italiana è un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo. Questo sviluppo si inserisce perfettamente nella nostra iniziativa ‘Customer First Compass’, che include un investimento di 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per migliorare ogni punto di contatto con il passeggero. Con questa iniziativa, puntiamo a offrire un’esperienza di viaggio sempre più personalizzata, accessibile e reattiva per i nostri clienti di lingua italiana”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)