Emirates: nel 2024-25 raggiunto un profitto record

Emirates Group ha pubblicato oggi il suo Report Annuale 2024-25, dal quale emerge il raggiungimento di nuovi livelli record di profitto, EBITDA, ricavi e liquidità disponibile.

“Questa straordinaria performance colloca Emirates Group come il gruppo del settore dell’aviazione più redditizio a livello globale nel periodo di riferimento 2024-25, con Emirates che riporta il miglior risultato della sua storia, diventando la compagnia aerea più redditizia al mondo.

Nel periodo di riferimento, sia Emirates che dnata hanno contribuito con ricavi record, mentre il Gruppo ha ampliato le sue operazioni in tutto il mondo per soddisfare la continua domanda dei clienti per i suoi prodotti e servizi di alta qualità.

Per l’anno finanziario conclusosi il 31 marzo 2025, Emirates Group ha riportato:

– Un profitto record ante imposte di 22,7 miliardi di Dirham (5,44 miliardi di euro/6,2 miliardi di dollari USA), in aumento del 18% rispetto all’anno precedente.

– Ricavi record di 145,4 miliardi di Dirham (34,9 miliardi di euro/39,6 miliardi di dollari USA), in aumento del 6% rispetto ai risultati dell’anno precedente.

– Un livello record di liquidità disponibile pari a 53,4 miliardi di Dirham (12,8 miliardi di euro/14,6 miliardi di dollari USA), in aumento del 13% rispetto all’anno precedente.

– Il più alto EBITDA di sempre, pari a 42,2 miliardi di Dirham (10,1 miliardi di euro/11,5 miliardi di dollari USA), in aumento del 6%, a dimostrazione della sua forte redditività operativa.

Emirates si guadagna il titolo di compagnia aerea più redditizia al mondo, riportando:

– Un profitto record ante imposte di 21,2 miliardi di Dirham (5 miliardi di euro/5,8 miliardi di dollari USA), in aumento del 20% rispetto all’anno precedente.

– Ricavi record di 127,9 miliardi di Dirham (30,7 miliardi di euro/34,9 miliardi di dollari USA), un aumento del 6% rispetto all’anno precedente.

– Il più alto livello di liquidità disponibile di sempre, pari a 49,7 miliardi di Dirham (11,9 miliardi di euro/13,5 miliardi di dollari USA), superiore del 16% rispetto al 31 marzo 2024.

dnata ha registrato una solida crescita e grandi performance in tutte le sue divisioni aziendali, riportando:

– Un profitto record ante imposte di 1,6 miliardi di Dirham (384 milioni di euro/430 milioni di dollari USA), in aumento del 2% rispetto all’anno precedente.

– Ricavi record di 21,1 miliardi di Dirham (5,0 miliardi di euro/5,8 miliardi di dollari USA), in aumento del 10%.

– Una solida liquidità disponibile pari a 3,7 miliardi di Dirham (888 milioni di euro/1,0 miliardi di dollari USA).

Il Gruppo dichiara un dividendo di 6,0 miliardi di Dirham (1,4 miliardi di euro/1,6 miliardi di dollari USA) al suo proprietario, la Investment Corporation of Dubai (ICD).

Questo è il primo anno finanziario in cui l’imposta sulle società degli Emirati Arabi Uniti, entrata in vigore nel 2023, viene applicata a Emirates. Group. Dopo aver contabilizzato l’onere fiscale del 9%, l’utile netto del Gruppo è di 20,5 miliardi di Dirham (4,9 miliardi di euro/5,6 miliardi di dollari USA)”, afferma Emirates.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Amministratore Delegato di Emirates Airline e Gruppo Emirates, ha dichiarato: “Non è un caso che da Dubai siano nate realtà globali dell’aviazione di enorme successo, tra cui Emirates e dnata. Il settore aeronautico di Dubai è diventato una forza influente sulla scena globale grazie a leader visionari, pianificazione strategica, esecuzione coordinata e forte sostegno da parte dei nostri clienti, partner commerciali e di tutta la popolazione di Dubai. Quando il governo ha fondato Emirates 40 anni fa e abbiamo iniziato a espandere le capacità di dnata per sostenere la crescita della città, avevamo una missione chiara: essere i migliori in quello che facevamo; e creare valore per Dubai, i nostri stakeholder e le comunità che avremmo servito. Con questo obiettivo in mente, abbiamo lavorato con determinazione per garantire un’eccellente fornitura di prodotti e servizi e oggi continuiamo a investire in tecnologia e talenti per aumentare il nostro vantaggio competitivo. Ci prendiamo cura delle nostre persone e dei nostri clienti e lavoriamo duramente per generare un impatto positivo sulle nostre comunità. Non prendiamo scorciatoie e non corriamo rischi che mettano a repentaglio il nostro futuro per guadagni a breve termine. Costruendo i nostri modelli di business attorno a questi principi e ai punti di forza unici di Dubai, Emirates Group ha prosperato ed è rimasto resiliente attraverso le sfide geopolitiche e socioeconomiche nel corso degli anni”.

Sua Altezza lo Sceicco Ahmed ha aggiunto: “Per il 2024-25, il Gruppo Emirates ha alzato l’asticella stabilendo nuovi record per profitto, ricavi e liquidità. Durante l’anno, Emirates e dnata sono state in grado di muoversi rapidamente per soddisfare la forte domanda di servizi di trasporto aereo in tutti i mercati e conquistare nuovi clienti, grazie ai nostri investimenti incessanti nelle persone, nella creazione di partnership e nella fornitura di prodotti e servizi eccellenti. Vorrei ringraziare le straordinarie persone che lavorano nel Gruppo Emirates per aver raggiunto un altro anno da record, e i nostri clienti e partner per la loro fiducia e il loro supporto. La mia gratitudine ai leader visionari di Dubai Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum e i suoi figli Sua Altezza lo Sceicco Hamdan e Sua Altezza lo Sceicco Maktoum, per la loro continua leadership e guida della strategia di Dubai, nella quale il Gruppo Emirates è orgoglioso di svolgere un ruolo chiave”.

Commentando le prospettive per il 2025-26, lo Sceicco Ahmed ha dichiarato: “Entriamo nel prossimo anno con entusiasmo e ottimismo. La nostra eccellente solidità finanziaria ci consente di continuare a costruire e a espandere i nostri modelli di business di successo. Mentre alcuni mercati sono nervosi riguardo alle restrizioni commerciali e di viaggio, la volatilità non è una novità nel nostro settore. Ci adattiamo semplicemente e navighiamo attorno a queste sfide. Emirates rafforzerà la connettività del nostro network con la prevista consegna di 16 A350 e 4 Boeing 777 cargo nel 2025-26, fornendo la capacità tanto necessaria per soddisfare la domanda dei clienti. Il nostro programma di riammodernamento continuerà a pieno ritmo per offrire ai nostri clienti i più recenti prodotti Emirates e un’esperienza più coerente sull’intera flotta di A380, 777 e A350. dnata è su un percorso di crescita costante, con investimenti in strutture che stanno dando i loro frutti in mercati chiave, inclusa l’apertura di nuove strutture ad Amsterdam, Dubai ed Erbil il prossimo anno, che espanderanno significativamente la nostra capacità e le nostre competenze nella gestione cargo. I lavori sono già in corso presso il nuovo aeroporto internazionale Al Maktoum (DWC) e per uno sviluppo più ampio attorno a Dubai South. I nostri team di pianificazione stanno lavorando a stretto contatto con gli aeroporti di Dubai e altre entità per progettare e realizzare il futuro dell’aviazione e le migliori esperienze di viaggio possibili. Ci siamo posti obiettivi elevati, ma sono fiducioso che la nostra forza lavoro talentuosa e la formula vincente di Dubai consentiranno al Gruppo Emirates di forgiare un futuro ancora più luminoso e di fornire ancora più valore alle persone, alle città e alle comunità che serviamo”.

“Durante l’anno, Emirates ha lanciato due nuove destinazioni – Bogotá e Madagascar; ha riavviato i voli per Phnom Penh, Lagos, Adelaide ed Edimburgo; ha rafforzato i servizi verso altre 21 destinazioni per soddisfare la domanda crescente di viaggi. Al 31 marzo Emirates serviva 148 città in 80 paesi e territori. Emirates ha anche ampliato le sue partnership a 33 accordi di codeshare e 118 accordi di interlinea, fornendo ai clienti un accesso agevole a oltre 1.750 città oltre il suo network.

Il primo aeromobile Airbus A350 è entrato a far parte della flotta di Emirates quest’anno. Al 31 marzo, Emirates aveva 4 A350 nella sua flotta che volavano verso Edimburgo, Ahmedabad, Bahrain, Colombo, Kuwait e Mumbai.

Nonostante i continui ritardi nelle consegne dei nuovi aeromobili, Emirates ha aggiunto altri 99 aeromobili al suo programma di riammodernamento che ora vedrà 219 aeromobili sottoposti a un completo rinnovo della cabina per un investimento totale di 5,0 miliardi di dollari USA. Al 31 marzo, il portfolio ordini di Emirates contava 314 aeromobili in attesa di consegna, inclusi 61 A350, 205 Boeing 777x, 35 787 e 13 777F. Il numero totale di aeromobili in flotta alla fine di marzo era di 260 unità, con un’età media della flotta di 10,7 anni”, prosegue Emirates.

“Implementando strategicamente la capacità per soddisfare la forte domanda nei mercati, il ricavo totale di Emirates per l’anno finanziario è aumentato del 6% raggiungendo 127,9 miliardi di Dirham (30,7 miliardi di Euro/34,9 miliardi di dollari USA). Le fluttuazioni valutarie e le svalutazioni in alcuni dei principali mercati della compagnia aerea hanno avuto un impatto negativo sulla redditività della compagnia aerea per 718 milioni di Dirham (172,3 milioni di Euro/196 milioni di dollari USA).

Emirates ha registrato un flusso di cassa operativo record di 40,8 miliardi di Dirham (9,8 miliardi di Euro/11,1 miliardi di dollari USA) nel 2024-25, il che riflette la sua forte performance commerciale e consente alla compagnia aerea di far crescere il business in futuro.

I costi operativi totali sono aumentati del 4% rispetto all’anno finanziario precedente.

Con una solida propensione ai viaggi in tutti i segmenti di clientela, la forza del suo network globale e una forte preferenza dei clienti per i suoi prodotti, Emirates ha raggiunto un nuovo record di profitto dopo le imposte di 19,1 miliardi di Dirham (4,6 miliardi di Euro/5,2 miliardi di dollari USA), superando il risultato di 17,2 miliardi di Dirham (4,1 miliardi di Euro/4,7 miliardi di dollari USA) dell’anno precedente con un margine di profitto eccezionale del 14,9%. Questa è la migliore performance nella storia della compagnia aerea e nel settore aereo per l’anno di riferimento 2024-25.

Emirates ha trasportato 53,7 milioni di passeggeri (in crescita del 3%) nel 2024-25, con una capacità di posti a sedere in aumento del 4%. La compagnia aerea riporta un Fattore di Riempimento Passeggeri (Passenger Seat Factor) del 78,9%, un calo marginale rispetto al 79,9% dell’anno precedente.

Emirates ha continuato a investire per offrire esperienze cliente sempre migliori. Nel 2024-25, oltre a una serie di miglioramenti nei servizi di bordo, Emirates ha investito 63 milioni di Dirham (15,12 milioni di Euro) nel suo prodotto lounge, aprendo due nuove lounge a Londra Stansted e Jeddah, portando il numero totale di lounge Emirates dedicate a 41; ha rinnovato strutture esistenti a Bangkok e Parigi. Questo fa parte di una strategia di lungo periodo per fornire ai clienti premium esperienze distintive in località chiave del network, non solo nel suo hub. La compagnia aerea ha anche lanciato il suo servizio Emirates Chauffeur-Drive a Riyadh, espandendo questo servizio distintivo a oltre 70 città.

Emirates World, la linea di negozi di travel retail premium, è stato aperto in 8 città globali con un investimento di 34 milioni di Dirham (8,16 milioni di Euro), offrendo un ambiente su misura affinché consulenti specializzati possano servire più clienti di persona, nelle loro comunità.

Emirates SkyCargo ha registrato un anno eccezionale, trasportando 2,3 milioni di tonnellate di merci in tutto il mondo, in crescita del 7% rispetto all’anno precedente, poiché la consegna di 2 nuovi aerei cargo Boeing 777 e 2 aerei cargo 747 wet-leased (noleggiati con equipaggio) ha sbloccato capacità per soddisfare la crescente domanda di trasporto aereo.

Grazie alla sua capacità di gestire abilmente le sfide in corso nella logistica globale, la divisione cargo ha riportato ricavi solidi per 16,1 miliardi di Dirham (3,8 miliardi di Euro/4,4 miliardi di dollari USA), contribuendo per il 13% ai ricavi totali di Emirates. Il rendimento merci (Cargo yield) per Tonnellata-chilometro Merci (FTKM – Freight Tonne Kilometre) è aumentato del 10%, tornando ai livelli di mercato pre-pandemia.

Durante l’anno, Emirates ha aggiunto Copenhagen al suo cargo network e ha firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) con Astral Aviation per espandere la sua portata in Africa. Emirates Delivers, una soluzione di consegna per l’e-Commerce, è stata lanciata in Arabia Saudita per connettere gli acquirenti locali con i rivenditori online negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Emirates ha effettuato ordini per altri 10 Boeing 777F, un investimento significativo per rafforzare la posizione della sua divisione cargo al centro del commercio e della logistica globali. Emirates SkyCargo ha 13 aerei cargo ordinati e prevede di operare una flotta di 21 aerei cargo entro dicembre 2026.

Alla fine di marzo, la flotta totale di aerei cargo di Emirates SkyCargo era composta da 10 Boeing 777F“, continua Emirates.

“Tra le società e sussidiarie di Emirates Group, anche Emirates Flight Catering (EKFC) e MMI/Emirates Leisure Retail (ELR) hanno riportato risultati notevoli nel 2024-25″, afferma Emirates.

“Nel 2024-25, dnata ha aumentato il proprio utile ante imposte del 2%, raggiungendo 1,6 miliardi di Dirham (397 milioni di euro\ 430 milioni di dollari USA), con tutte le divisioni aziendali che hanno registrato una solida performance, in particolare le operazioni aeroportuali e le divisioni di catering e retail.

Il fatturato totale di dnata è aumentato del 10%, raggiungendo un nuovo record di 21,1 miliardi di Dirham (5,6 miliardi di euro\5,8 miliardi di dollari USA), grazie all’incremento delle attività di volo e viaggi a livello globale, in particolare nei suoi mercati principali: Australia, Europa, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.

Il numero di movimenti aerei gestiti da dnata a livello globale è cresciuto del 2%, raggiungendo 794.091 voli, mentre il cargo gestito è aumentato del 9%, toccando 3,1 milioni di tonnellate, grazie a nuovi contratti acquisiti e all’aumento dell’attività dei vettori aerei clienti di dnata.

Quest’anno, la divisione Operazioni Aeroportuali ha avviato le attività all’aeroporto di Roma Fiumicino, dopo aver acquisito il restante 30% di Airport Handling, assicurandosi la piena proprietà del fornitore italiano di servizi di terra. Con circa 70.000 voli gestiti ogni anno per 22 compagnie aeree, le nuove operazioni a Roma raddoppiano di fatto la presenza di dnata in Italia, dove è già attiva anche negli aeroporti di Milano Malpensa e Linate. Nel 2024-25, dnata ha inoltre ottenuto il rinnovo settennale delle licenze operative a Zurigo e Bruxelles, e ha aggiunto Raleigh-Durham International Airport alla sua rete internazionale.

Nel corso del 2024-25, il Gruppo ha continuato a investire e a implementare iniziative volte a ridurre il proprio impatto ambientale e rafforzare il dialogo con le comunità, oltre a valorizzare e premiare il proprio personale.

Il Report Annuale 2024-25 di Emirates Group – che comprende Emirates, dnata e le loro filiali – è disponibile su: www.theemiratesgroup.com/annualreport“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)