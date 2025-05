SAS nominata la compagnia aerea più puntuale al mondo ad aprile 2025

SAS informa: “SAS è in cima alla classifica mondiale come compagnia aerea più puntuale al mondo per aprile 2025, una pietra miliare nella continua trasformazione della compagnia e una chiara testimonianza dello straordinario impegno dei suoi dipendenti.

Secondo l’ultimo rapporto di Cirium, un’autorità leader nell’analisi del settore aeronautico, SAS ha raggiunto un solido on-time arrival rate dell’88,32%, a dimostrazione dell’impegno della compagnia aerea nel portare i passeggeri a destinazione con costanza, attenzione e puntualità.

Subito dopo SAS in classifica c’è Aeromexico, mentre Saudia si assicura il terzo posto, il che significa che l’intero podio di aprile è stato conquistato da compagnie aeree dell’alleanza SkyTeam. La stessa vittoria dell’alleanza si era verificata a marzo, con i primi tre posti ancora una volta assegnati a compagnie aeree appartenenti a SkyTeam“, afferma SAS.

“Questo è un momento di grande orgoglio per tutti noi di SAS”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Essere nominati la compagnia aerea più puntuale al mondo, pur operando in condizioni meteorologiche tra le più difficili e in uno dei mercati più competitivi, la dice lunga sulla dedizione e la professionalità dei nostri colleghi in tutta l’organizzazione. È una forte conferma dei progressi compiuti e un chiaro segnale che il nostro impegno per l’eccellenza operativa ci consente di offrire il servizio affidabile e costante che i nostri clienti giustamente si aspettano e meritano”.

“Il riconoscimento arriva in un momento di rinnovamento per SAS, a testimonianza dei progressi compiuti e della nuova direzione che la compagnia aerea sta intraprendendo. Con il completamento della ristrutturazione e l’ingresso nell’alleanza SkyTeam, la compagnia aerea sta entrando in un nuovo capitolo, diventando più agile, resiliente e concentrata sulla soddisfazione delle esigenze in continua evoluzione dei viaggiatori di oggi”, prosegue SAS.

“Questo risultato riflette la costante dedizione dei nostri team in tutte le aree operative, dalla pianificazione all’assistenza a terra, fino agli equipaggi di volo e al personale di supporto”, afferma Jason Mahoney, Executive Vice President & Chief Operating Officer. “Diventare il numero uno a livello globale in termini di puntualità non è una coincidenza, è il risultato di un’esecuzione disciplinata, di una collaborazione interfunzionale e di un impegno condiviso per l’eccellenza scandinava. Sono incredibilmente orgoglioso di come i nostri colleghi abbiano accolto questa sfida e raggiunto i risultati sperati, giorno dopo giorno. L’eccellenza operativa non è più un obiettivo: sta diventando un nuovo standard in SAS”.

“La puntualità è sempre stata una priorità assoluta per SAS e negli ultimi anni la compagnia aerea ha avviato un rinnovato impegno a livello aziendale per migliorare ulteriormente le prestazioni. Negli ultimi anni SAS ha iniziato a raccogliere tutti i dati rilevanti, ha introdotto riunioni operative giornaliere, ha rafforzato la collaborazione interdipartimentale e ha incoraggiato il personale ad assumersi la responsabilità all’interno delle proprie aree”, conclude SAS.

“I risultati parlano chiaro. SAS ha intrapreso una svolta radicale e l’impatto è innegabile. Da agosto a novembre 2024 la compagnia aerea si è classificata al 1°, 2°, 1° e 2° posto in termini di puntualità tra i maggiori vettori europei, chiudendo l’anno al 3° posto tra le principali compagnie aeree più puntuali in Europa e al 9° posto a livello mondiale. Ora SAS ha raggiunto il primo posto a livello globale, un traguardo importante che dimostra che la sua svolta non solo è concreta, ma sta producendo risultati di livello mondiale”, afferma Mike Malik, Chief Marketing Officer, Cirium.

(Ufficio Stampa SAS)