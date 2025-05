Aeronautica Militare: inaugurata a Roma la mostra sull’artista Marcella Mencherini

L’Aeronautica Militare informa: “Venerdì 9 maggio, a Roma, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale S.A. Luca Goretti e del Comandante Logistico, Generale di S.A. Antonio Conserva, della Direttrice del Museo Nazionale Etrusco, dottoressa Luana Toniolo e di un numeroso pubblico, è stata inaugurata la mostra “Visioni dall’intimo, visioni dal cielo” sull’artista Marcella Mencherini.

L’esposizione, allestita nella spettacolare cornice della Sala dello Zodiaco, adiacente al Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, sarà aperta al pubblico fino al 21 maggio”.

“Promossa dall’Aeronautica Militare in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco e curata da Gina Ingrassia, la mostra cameo, che si compone di “ventuno opere + 1” accompagna il visitatore in un viaggio nell’universo creativo dell’artista toscana Marcella Mencherini, caratterizzato da visioni che scendono nella materia, sostanziandosi in rappresentazioni oniriche, surreali, cariche di mistero e di simbolismi.

Accoglie il visitatore l’opera simbolo della mostra che celebra il Sarcofago degli Sposi, capolavoro dell’Arte etrusca, un omaggio alla sede ospite e nel contempo una riflessione sulla dimensione spazio-temporale dell’Arte.

Il cuore della narrazione si sviluppa all’interno della Sala dello Zodiaco prendendo in considerazione due aree di indagine dell’artista, quella legata all’Aeropittura e quella più intima attorno alla quale prendono corpo suggestive visioni”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – S.M.A. 5° Reparto “Comunicazione” – Photo Credits: Aeronautica Militare)