Boeing apre un nuovo commercial parts warehouse in Germania

Boeing ha celebrato l’apertura del suo terzo centro di distribuzione in Germania, rafforzando la presenza di servizi regionali e la customer support capacity dell’azienda.

“Su una superficie di oltre 4.500 metri quadrati, il nuovo centro di distribuzione situato nella città di Dormagen immagazzinerà oltre 9.000 componenti unici per aeromobili Boeing, inclusi articoli di grandi dimensioni come landing gear components.

I principali airline customers in Europa beneficiano di tempi di consegna dei ricambi più brevi, consentendo riparazioni più rapide, nonché interventi di manutenzione e revisione per mantenere gli aerei in servizio”, afferma Boeing.

“L’eccellenza del servizio è il fondamento della nostra missione. Ci impegniamo ad ascoltare attivamente i nostri clienti per garantire la consegna dei componenti critici di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno”, ha dichiarato William Ampofo, senior vice president, Parts & Distribution and Supply Chain, Boeing Global Services. “L’espansione della nostra rete globale attraverso questo nuovo magazzino è un esempio del nostro impegno a essere presenti dove i nostri clienti hanno più bisogno di noi”.

“Boeing continua a investire e a sviluppare regional distribution centers per ottimizzare la consegna dei componenti e garantire una supply chain affidabile ed efficiente. Il nuovo magazzino tedesco è uno dei nove centri di distribuzione in tutto il mondo dedicati alla conservazione e alla spedizione di ricambi specificamente per i clienti commerciali di Boeing“, prosegue Boeing.

“Il nostro nuovo logistics and spare parts center in Dormagen si aggiunge alle nostre attuali attività di distribuzione a Norderstedt e Henstedt-Ulzburg”, ha dichiarato il Dr. Michael Haidinger, president, Boeing Germany. “Con questo nuovo sito, raddoppiamo il nostro impegno nei confronti della comunità aerospaziale tedesca, dei nostri clienti e dei partner locali”.

“Rifornito con i componenti più rapidi da reperire nello spares catalog, il Boeing Cologne Distribution Center dovrebbe spedire circa 30.000 componenti quest’anno. Progettato principalmente per supportare le principali compagnie aeree europee, servirà tutti i clienti di aerei commerciali Boeing. La struttura opera in partnership con il third-party logistics provider GXO“, continua Boeing.

“Siamo orgogliosi di estendere la nostra collaborazione con Boeing alla Germania, in seguito alla nostra partnership di lunga data negli Stati Uniti, a conferma della nostra comprovata esperienza nella fornitura di servizi logistici per l’industria aerospaziale e della difesa”, ha dichiarato Richard Cawston, Chief Revenue Officer, GXO. “Il magazzino di Dormagen è situato in posizione ideale, vicino agli aeroporti di Colonia e Düsseldorf, per garantire un flusso di consegne fluido ai clienti Boeing”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)