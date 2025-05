Etihad Airways: la crescente domanda italiana contribuisce allo slancio dell’economia turistica di Abu Dhabi

Etihad Airways sta registrando una crescita significativa nella domanda di viaggi tra l’Italia e Abu Dhabi. Questo incremento sostiene le ambizioni turistiche di Abu Dhabi e rafforza i più ampi legami commerciali e culturali tra l’Italia e gli EAU.

Jurriaan Stelder, SVP Network, Alliances and Industry Affairs, Etihad Airways, ha dichiarato: “La crescita costante che stiamo osservando dal mercato italiano evidenzia l’attrattiva di Abu Dhabi sia come destinazione che come hub globale. I viaggiatori italiani stanno rispondendo positivamente alla nostra offerta, con una domanda stabile sia nel segmento leisure che business. Questa connettività sta rafforzando il turismo e supportando legami più profondi nel commercio, nella cultura e negli investimenti”.

“L’Italia è emersa come uno dei mercati europei di Etihad con la crescita più rapida, con un aumento del 76% dei viaggi tra l’Italia e Abu Dhabi rispetto al 2023. Questo riflette la crescente attrattiva della capitale degli EAU come destinazione per i visitatori italiani.

Questa domanda sostenuta ha spinto Etihad ad aumentare le frequenze a tre voli giornalieri tra l’aeroporto di Milano Malpensa e Abu Dhabi, e due voli giornalieri dall’aeroporto di Roma Fiumicino, offrendo ai viaggiatori italiani opzioni convenienti per visitare Abu Dhabi.

La terza frequenza giornaliera su Milano sarà operata dal nuovo Airbus A321LR di Etihad, che offre un’esperienza premium che include una cabina First class dedicata, poltrone Business completamente reclinabili, Wi-Fi ad alta velocità e un servizio di ristorazione a bordo migliorato. Questo aeromobile porta il comfort caratteristico dei voli a lungo raggio di Etihad ai viaggi a corto e medio raggio, elevando ulteriormente l’esperienza di viaggio per gli ospiti italiani”, afferma Etihad Airways.

“Da novembre, Etihad offrirà più di 10.000 posti settimanali tra l’Italia e Abu Dhabi per direzione, rappresentando un aumento di capacità dell’80% rispetto a novembre 2023. Il numero di posti premium disponibili raddoppierà a più di 1.000 a settimana, rispondendo all’aumento della domanda in questo segmento.

La compagnia aerea continua a rafforzare la sua presenza in Italia attraverso partnership strategiche. Grazie ai nostri partner ITA Airways e Trenitalia, i viaggiatori possono partire da 14 aeroporti nazionali e 31 stazioni ferroviarie in tutta Italia per collegarsi ai voli Etihad da Roma e Milano. Questo si basa sulla partnership di codeshare di successo con ITA Airways stabilita nel dicembre 2021, che consente una connettività migliorata tra gli EAU e l’Italia.

I viaggiatori italiani stanno accogliendo con favore il programma Abu Dhabi stopover di Etihad, che offre soggiorni in hotel gratuiti fino a due notti, permettendo ai visitatori di sperimentare le attrazioni culturali di Abu Dhabi, le spiagge incontaminate e i luoghi di intrattenimento di livello mondiale. Le prenotazioni di stopover dal mercato italiano sono cresciute del 92% dal 2024.

Con la continua crescita della domanda dal mercato italiano, Etihad è posizionata per accogliere il crescente numero di passeggeri con il suo attuale programma di voli”, conclude Etihad Airways.

“La solida performance delle nostre rotte italiane riflette la posizione di Abu Dhabi sia come destinazione per i viaggiatori italiani che come conveniente hub globale,” ha affermato Stelder. “Questa crescita supporta il turismo mentre costruisce valore a lungo termine attraverso legami più profondi con uno dei nostri più importanti mercati europei”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)