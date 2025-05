Bell celebra il suo 6.000° Commercial Aircraft costruito presso il Bell Textron Canada Centre

Bell Textron Canada Limited, una società di Textron Inc., annuncia il completamento del suo 6.000° commercial aircraft presso il Commercial Delivery and Assembly Centre di Mirabel, Quebec, Canada, con due SUBARU Bell 412EPX destinati alle operazioni della Sûreté du Québec.

Bell consegnerà gli aerei al Ministère des Transports et de la Mobilité Durable, che opera una flotta di aeromobili tramite il Service Aérien Gouvernemental (SAG). Questo è un traguardo significativo nei quasi 40 anni di storia di Bell Textron Canada in Quebec.

“Il nostro 6.000° elicottero costruito in Canada dimostra il nostro impegno nella produzione di velivoli in grado di svolgere le missioni più critiche, nonché la nostra dedizione a contribuire all’economia del Quebec. Siamo orgogliosi dei prodotti che Bell Textron Canada ha consegnato per supportare missioni critiche in tutto il mondo e siamo entusiasti di celebrare questo traguardo consegnando questo velivolo e supportando la nostra comunità”, ha dichiarato Danny Maldonado, chief commercial officer, Bell Textron.

“Per quasi 40 anni, Bell Textron Canada è stata un pilastro della nostra economia regionale. L’azienda mette in mostra l’esperienza del Québec ben oltre i nostri confini, creando al contempo posti di lavoro di qualità e benefici sostenibili. Questo 6.000° elicottero è molto più di un numero. È il simbolo del know-how del Québec, di un’ambizione condivisa e di un impegno incrollabile per la sicurezza del Québec”, ha dichiarato Ms. Sonia Bélanger, Minister responsible for Seniors, Minister Delegate for Health, and Minister responsible for the Laurentians region.

Il Ministère des Transports et de la Mobilité Durable, tramite il SAG, aggiunge due velivoli SUBARU Bell 412EPX alla sua flotta e li mette a disposizione della Sûreté du Québec per supportare le sue missioni critiche.

“Per la Sûreté du Québec, i nuovi elicotteri sono essenziali per il raggiungimento della nostra missione. I nostri police helicopter services, inclusi quelli di ricerca e soccorso, sono offerti in tutto il Quebec grazie alla preziosa partnership con il Ministère des Transports et de la Mobilité Durable, in particolare con la Direzione Generale del SAG. Nel 2024 i nostri elicotteri hanno effettuato 116 missioni”, ha dichiarato Madame Liette Abel Normandin, Senior Director of Strategy and Institutional Affairs and member of the Sûreté du Québec’s senior management team.

“Bell investe da tempo in Quebec, il che ci ha permesso di creare un global Center of Excellence a Mirabel. Siamo lieti che, grazie a questo, l’esperienza ingegneristica del Quebec venga esportata in tutto il mondo con velivoli eccezionali come il SUBARU Bell 412EPX”, ha dichiarato Michael Nault, General Manager of Bell Textron Canada.

“Fin dagli anni ’60, il Ministère des Transports et de la Mobilité Durable, tramite il SAG, si affida agli elicotteri Bell. La flotta utilizzata per le missioni della Sûreté du Québec svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza pubblica in tutto il Quebec. Il SUBARU Bell 412EPX è dotato di tecnologie e caratteristiche all’avanguardia che miglioreranno le prestazioni e le capacità operative delle operazioni della Sûreté du Québec, tra cui missioni di ricerca e soccorso in aree forestali e montagnose, trasporto di equipaggi e attrezzature, evacuazione in caso di alluvione, sorveglianza aerea e operazioni tattiche.

Le celebrazioni si sono svolte presso lo stabilimento di Mirabel di Bell Textron Canada, dove dipendenti e autorità si sono riuniti per commemorare l’evento storico. Bell Textron Canada continua a stabilire standard di eccellenza nel settore aeronautico e la consegna del 6.000° elicottero è una testimonianza del talento e della dedizione del talentuoso team che realizza i Bell commercial aircraft”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credit: Bell Textron)