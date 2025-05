British Airways migliora la puntualità dei voli grazie alla tecnologia

British Airways informa: “La tecnologia all’avanguardia introdotta nell’ambito del programma di investimenti di trasformazione da 7 miliardi di sterline di British Airways ha permesso alla compagnia aerea di raggiungere livelli record per le sue performance operative.

Il Presidente e CEO della compagnia aerea, Sean Doyle, ha dichiarato al Future Travel Experience World Innovation Summit di Pittsburgh che AI, forecasting, optimisation and machine learning hanno trasformato le performance operative della compagnia e sono diventati parte integrante del percorso dei clienti, consentendo loro di raggiungere la destinazione desiderata con il minimo ritardo possibile rispetto ai loro piani di viaggio.

Ogni reparto di British Airways utilizza ora questa tecnologia all’avanguardia, che ha aumentato significativamente il numero di voli in partenza in orario o in anticipo rispetto all’orario di decollo previsto.

La compagnia aerea ha investito 100 milioni di sterline per migliorare la resilienza operativa e nel primo trimestre del 2025 l’86% dei suoi voli dalla base di London Heathrow è stato puntuale, la più alta D-15 punctuality performance registrata. Questo dato è da confrontare al 46% del 2008.

Durante tutto il trimestre, i voli British Airways hanno raggiunto oltre il 90% di partenze puntuali in 38 degli 89 giorni operativi.

Il mese scorso (aprile), due terzi di tutti i voli della compagnia aerea in partenza da Heathrow sono partiti in anticipo rispetto all’orario previsto. Si tratta di più del doppio rispetto al numero registrato nello stesso periodo del 2023 e di quasi il 20% in più rispetto a quelli del 2024″.

Sean Doyle, British Airways Chairman and Chief Executive, ha dichiarato: “Migliorare le performance operative è una parte fondamentale del nostro programma di investimenti perché conosciamo l’impatto che ritardi e disagi possono avere sui nostri clienti. Sebbene i disagi ai nostri voli siano spesso al di fuori del nostro controllo, ci siamo concentrati sul miglioramento dei fattori su cui possiamo influire direttamente e sull’implementazione delle migliori soluzioni possibili per i nostri clienti quando si verificano. Ecco perché abbiamo investito 100 milioni di sterline nella nostra resilienza operativa, investendo in tecnologia e strumenti e ideando un modo migliore di lavorare a terra a Heathrow, oltre a creare altri 600 ruoli operativi in aeroporto. La tecnologia ha rappresentato un vero punto di svolta per le performance, dando ai colleghi la sicurezza di prendere decisioni informate per i nostri clienti sulla base di una rapida valutazione di enormi quantità di dati. È entusiasmante che il nostro settore sia in grado di sfruttare questa capacità, che si svilupperà ulteriormente nei mesi a venire”.

“Nel 2023 British Airways ha annunciato un importante programma di investimenti da 7 miliardi di sterline, progettato per offrire un’esperienza cliente di livello mondiale e migliori prestazioni in termini di puntualità.

Una parte fondamentale della strategia è stata un investimento da 100 milioni di sterline che ha visto lo sviluppo di una gamma di strumenti e app digitali progettati per migliorare le performance operative. La compagnia aerea impiega attualmente oltre 100 data scientist, che lavorano a progetti in tutti i settori aziendali. In totale, sono stati implementati circa 830 progetti di cambiamento.

Il fondamento di questo lavoro è stato il miglioramento delle performance e della resilienza dei sistemi della compagnia aerea, inclusa la migrazione dei data center al Cloud per garantire una maggiore stabilità digitale. Questo lavoro è ora completato al 90%.

In tutta l’operazione, gli esperti tecnici hanno sviluppato un’applicazione che consente alla compagnia aerea di assegnare gli aerei in atterraggio a Heathrow alle piazzole di sosta in base a un’analisi in tempo reale dei piani di viaggio dei clienti su un determinato volo, riducendo le coincidenze perse e le interruzioni nei viaggi di proseguimento. Ciò ha permesso di risparmiare 160.000 minuti di ritardo.

È stato inoltre implementato un real-time weather program che reindirizza proattivamente gli aerei per evitare zone con maltempo. È in grado di comunicare direttamente con gli Air Traffic Control flow management centres in tutta Europa per individuare e generare rotte più efficienti e ha evitato un totale di 243.000 minuti di ritardo”, prosegue British Airways.

“La compagnia aerea sta inoltre utilizzando un nuovo strumento che sfrutta la tecnologia predittiva per raccogliere e valutare enormi quantità di dati operativi in tempo reale, evidenziando le rotte che potrebbero subire ritardi, consentendo ai team di implementare ulteriori misure per ridurre tale rischio.

Anche i programmi basati sulla tecnologia per aiutare i colleghi operativi a prendere le migliori decisioni possibili durante i periodi di interruzione hanno dimostrato di aver avuto un impatto significativamente positivo.

Ad esempio, il nostro Runway support tool, che calcola l’intervento più appropriato in caso di disruption. Utilizza i dati da planned schedule, passengers and crew per determinare la risposta più appropriata a interruzioni come cancellazioni, ritardi all’arrivo o cambi di aeromobile. È stato utilizzato per modellare 163 disruption event scenarios nel periodo 2024-2025 per ridurre al minimo l’impatto di air traffic control rates and bad weather sui clienti.

Nei prossimi mesi, verranno implementati anche ulteriori strumenti e programmi per migliorare ulteriormente le performance operative. Tra questi, nuove app per pilots, cabin crew teams and aircraft dispatch teams, per contribuire ad accelerare le partenze degli aeromobili”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)