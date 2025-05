News Brevi – 14.05.2025

IL 156° GRUPPO VOLO IN RISCHIERAMENTO A KINGSLEY FIELD (USA) PER L’ADDESTRAMENTO AVANZATO CON L’F-35 – Si è concluso con successo lo scorso 9 maggio, presso la base aerea statunitense di Kingsley Field, Oregon, il rischieramento del 156º Gruppo Volo. L’operazione, che ha visto il coinvolgimento di due Gruppi Volo USAF, il 61st FS e il 62nd FS, all’interno del quale il 156º Gruppo opera regolarmente, 16 velivoli F-35A e circa 190 tra personale militare e contractors, ha rappresentato un’importante occasione di condivisione sia delle tattiche d’impiego che di addestramento congiunto. Durante il rischieramento sono state condotte più di trecento sortite, per un totale di oltre 100 eventi addestrativi in favore di allievi piloti, all’interno dei quali le “Linci” – così sono conosciuti i piloti del 156º Gruppo Volo – Reparto dell’Aeronautica Militare di stanza a Luke AFB (Arizona), si sono distinte per l’elevato livello di professionalità e preparazione dimostrata. Tra i risultati più significativi dell’attività, si segnala il completamento dell’addestramento di due piloti italiani, che hanno così concluso con successo il percorso formativo Initial Qualification su F-35. Un traguardo che testimonia l’efficacia del lavoro svolto e l’alto livello di preparazione raggiunto dal personale. L’esercitazione ha avuto come obiettivi principali l’esecuzione di missioni di tipo Offensive Counter Air (OCA) e Defensive Counter Air (DCA), il perfezionamento dell’integrazione tra velivoli di diversa generazione e l’incremento della prontezza operativa. Particolarmente significativo è stato il contributo offerto dall’integrazione con assetti americani quali F-15C, AWACS, aerocisterne e sistemi di guerra elettronica presso il poligono di Mountain Home. L’attività si è svolta in piena sicurezza e ha permesso non solo la crescita professionale dei piloti in addestramento, ma ha rappresentato anche un banco di prova fondamentale per i piloti istruttori del 156º Gruppo Volo che, operando in questo contesto ad alta intensità, hanno potuto consolidare le capacità operative, rafforzare lo spirito di squadra, nonché confermare l’impegno e la dedizione che contraddistinguono il Reparto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO AL 3° STORMO IL CORSO SULLE CAPACITA’ SAITARIE PROIETTABILI A FAVORE DEGLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA AERONAUTICA – Dal 5 all’8 maggio, presso il 3° Stormo di Villafranca, si è svolto il modulo Attività Didattica Elettiva (A.D.E.) dedicato all’impiego delle capacità sanitarie nelle Operazioni Nazionali e nelle Operazioni Fuori dai Confini Nazionali (OFCN), previsto dal Piano di Studi dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli per gli allievi del Corpo Sanitario Aeronautico Ruolo Normale. Sette i frequentatori che hanno preso parte all’attività formativa, la quale ha coniugato contenuti teorici e applicazioni pratiche incentrate sulle capacità sanitarie di proiezione in ambito operativo. Il modulo si colloca nell’ambito del percorso specifico dedicato all’insegnamento della Sanità Militare Aeronautica, elaborato in sinergia tra l’Accademia Aeronautica e l’Ufficio del Capo del Corpo Sanitario Aeronautico, con l’obiettivo di fornire competenze applicabili nei contesti nazionali e internazionali. Durante le quattro giornate di corso, il personale sanitario dell’Infermeria di Corpo del 3° Stormo, sotto la direzione del Colonnello Paolo Marcatili, ha presentato le principali caratteristiche organizzative e funzionali degli assetti sanitari campali di tipo “Role”, previsti dalla dottrina NATO. Il modulo ha approfondito le modalità di attivazione e impiego delle strutture sanitarie mobili, dai livelli base fino alle capacità di supporto sanitario avanzato, con riferimento sia agli aspetti clinici che alla gestione logistica in contesti operativi. I discenti hanno avuto modo di conoscere le dotazioni elettromedicali impiegate nei moduli campali, le modalità operative dell’ambulanza tattica e le procedure di gestione sanitaria in situazioni di emergenza. Nella fase pratica sono state verificate le capacità di risposta a situazioni di emergenza sanitaria, simulando, grazie alla Realtà Virtuale, interventi di gestione di eventi emorragici o aspetti sanitari legati alla difesa CBRN (Chimico Biologico Radiologico Nucleare). Nell’ambito del corso, è stata inoltre offerta la possibilità di visionare alcuni dei principali assetti in fase di acquisizione da parte del 3° Stormo, tra cui il Point of Entry Sanitario, pensato per la gestione immediata dei pazienti affetti da gravi malattie infettive all’ingresso del territorio nazionale, e il Modulo Generatore di Ossigeno medicale, un sistema autonomo per la produzione di ossigeno, utile per garantire continuità sanitaria in ambienti privi di supporto logistico. Particolare attenzione è stata data al Role 1 modulare, del quale sono stati approfonditi gli aspetti relativi alla configurazione e all’impiego. Questo modulo rappresenta la prima risposta sanitaria in teatro operativo, destinato al triage, alla stabilizzazione del paziente e alla preparazione per l’evacuazione verso strutture sanitarie superiori. Concepito per essere rapidamente dispiegabile e adattabile, il Role 1 costituisce il primo livello della catena di assistenza sanitaria nei contesti militari. La disponibilità di questi sistemi, prevista entro il mese di settembre, incrementerà ulteriormente la capacità del 3° Stormo di fornire supporto sanitario efficace e continuativo anche in scenari operativi complessi e prolungati (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA LANCIA LA QUINTA EDIZIONE DEL SUO CADET PROGRAMME – Iberia ha annunciato il lancio di una nuova edizione del suo cadet programme, in collaborazione con la prestigiosa airline pilot school FTEJerez (Flight Training Europe). “Dal 12 al 25 maggio, coloro che sono interessati a diventare piloti possono presentare la propria candidatura tramite il sito web di Iberia dedicato alle opportunità di lavoro, dove troveranno informazioni dettagliate sui requisiti e le condizioni di questo programma, progettato da Iberia per individuare i candidati più idonei e fornire loro un supporto finanziario per la formazione. Grazie alla stretta collaborazione tra Iberia e FTEJerez, i candidati vengono selezionati per partecipare a un programma di formazione che permetterà loro di ottenere l’ATPL (Airline Transport Pilot License), finanziato da Iberia per circa il 50% e senza interessi. La compagnia aerea supervisiona inoltre la formazione degli studenti, valutandone periodicamente le performance e i progressi. L’Iberia Cadet Program non si propone solo di formare piloti, ma anche di promuovere la passione per questa professione tra i giovani, offrendo loro condizioni vantaggiose per realizzare i propri sogni. Una volta completati gli studi a Jerez, Iberia si impegna a facilitare l’inserimento di questi cadetti nel mercato del lavoro attraverso Iberia Group, consentendo loro di iniziare a restituire il contributo di Iberia ai loro studi. Ad oggi Iberia ha integrato 51 piloti provenienti dalle precedenti edizioni del programma. Ora verranno selezionati 12 candidati che inizieranno la loro formazione nel settembre 2025”, afferma Iberia. Óscar Sordo, CEO di FTEJerez, ha commentato: “Siamo orgogliosi che Iberia continui ad affidarsi a FTEJerez per la sua prossima generazione di piloti. Questa nuova edizione del cadet program riafferma la fiducia riposta nel nostro centro e sottolinea lo slancio dell’aviazione commerciale, con un orizzonte ricco di opportunità per i futuri professionisti del settore”. Ramiro Sequeira, Iberia’s Production Director, ha aggiunto: “Siamo in un momento decisivo per la formazione delle nuove generazioni nelle professioni tecniche, soprattutto nel settore aeronautico. La previsione di una carenza di professionisti nei prossimi anni sottolinea l’urgente necessità di formare nuovi piloti in grado di soddisfare i più elevati standard di qualità e preparazione. FTEJerez, con la sua riconosciuta esperienza e la sua eccellenza nell’addestramento dei piloti, è il nostro partner ideale per affrontare questa sfida e garantire che i nostri futuri piloti siano perfettamente preparati alle esigenze del settore”. Per maggiori informazioni visitare: https://trabajaconnosotros.iberia.es/job/Programa-de-Cadetes-2025/820294002/.

EVA AIR LANCIA IL PROGRAMMA EVA BizFam – EVA Air ha ospitato il lancio ufficiale del programma globale di viaggi aziendali EVA BizFam presso il W Hotel Taipei il 30 aprile 2025. “L’evento è stato condotto dal presidente di EVA Air Clay Sun, dal vicepresidente esecutivo del Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) Joe Chou e dai dirigenti di EVA Air, tra cui il vicepresidente amministratore delegato Albert Liao, il portavoce David Chen, i vicepresidenti esecutivi Charlie Pan e Ted Hou. Più di 130 rappresentanti di aziende nazionali e internazionali si sono riuniti per assistere alla presentazione della nuova piattaforma digitale di EVA Air, che segna un nuovo capitolo nel settore dei viaggi aziendali intelligenti ed efficienti”, afferma EVA Air. “Apprezzando il supporto di lunga data dei nostri clienti aziendali in tutto il mondo, abbiamo sviluppato EVA BizFam per migliorare l’esperienza di viaggio con maggiore convenienza, flessibilità e attenzione”, ha dichiarato il Presidente di EVA Air, Clay Sun. “EVA BizFam è più di una piattaforma, è una partnership. L’abbiamo costruita comprendendo a fondo le esigenze dei nostri utenti per creare una soluzione unica di gestione dei viaggi per le aziende di tutte le dimensioni in tutto il mondo. Per EVA Air, i soci aziendali non sono semplici viaggiatori, ma partner preziosi in un viaggio condiviso. Che si tratti di viaggi d’affari o di piacere, li invitiamo a godere dell’intera gamma di servizi e di vantaggi esclusivi di EVA BizFam. Offrendo risorse globali e stringendo partnership intersettoriali, puntiamo a creare collaborazioni significative che generano valore e vantaggi reciproci che offriamo direttamente ai nostri membri”. “EVA BizFam si distingue per quattro punti di forza fondamentali: una piattaforma globale, la gestione centralizzata dei viaggi, l’elaborazione digitale dei premi e un modello unico di alleanza intersettoriale. La piattaforma è accessibile tramite cellulare, tablet o desktop e consente alle aziende, in tempo reale, di tenere traccia dei piani di viaggio e dei premi dei dipendenti, razionalizzando e aumentando l’efficienza”, prosegue EVA Air.

RYANAIR RIBADISCE LA POLITICA DI TOLLERANZA ZERO NEI CONFRONTI DEI COMPORTAMENTI IRRISPETTOSI A BORDO – Ryanair informa: “Ryanair ha accolto oggi (mercoledì 14 maggio) con favore la decisione del tribunale distrettuale di Cracovia di condannare un passeggero che ha causato disordini a bordo del volo FR4204 da Glasgow a Cracovia il 30 giugno 2024. Il comportamento inaccettabile di questo passeggero ha costretto l’aereo a deviare su Rzeszów, dove è atterrato e dove il passeggero in questione è stato fatto sbarcare, provocando un inutile disagio a 191 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio. Il passeggero è stato condannato al pagamento di una multa di 3.230 euro”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “È inaccettabile che i passeggeri debbano subire disagi inutili a causa del comportamento scorretto di un solo individuo. Purtroppo, è quanto accaduto ai passeggeri del volo da Glasgow a Cracovia nel giugno 2024, costretto a deviare su Rzeszów a seguito dell’atteggiamento importuno di un passeggero. Oggi accogliamo con favore la decisione del tribunale distrettuale di Cracovia, che dimostra una delle tante conseguenze che i passeggeri indisciplinati possono avere nell’ambito della politica di tolleranza zero adottata da Ryanair. Ci auguriamo che questa misura possa servire da deterrente contro futuri comportamenti inappropriati a bordo, affinché passeggeri ed equipaggio possano viaggiare in un ambiente confortevole e rispettoso”.

ETIHAD: LE STATISTICHE DI TRAFFICO DI APRILE 2025 – Etihad ha pubblicato le statistiche sul traffico di aprile 2025, dimostrando una crescita e una performance costanti e solide. “La compagnia aerea ha accolto 1,7 milioni di passeggeri durante il mese, con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, a conferma della continua crescita di Etihad. La compagnia ha registrato un load factor dell’89% ad aprile, in netto miglioramento rispetto all’84% di aprile 2024, mantenendo al contempo la sua capacità ampliata e l’aumento delle dimensioni della flotta operativa. Da inizio anno, Etihad ha accolto 6,7 milioni di passeggeri, 1 milione in più rispetto allo stesso periodo del 2024, mantenendo la compagnia saldamente sulla buona strada per superare i 21 milioni di passeggeri nel 2025”, afferma Etihad. Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Aprile è stato un altro mese eccezionalmente positivo per Etihad, con un’impressionante crescita del numero di passeggeri del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Con quasi 7 milioni di passeggeri trasportati solo nei primi quattro mesi, stiamo costruendo un forte slancio verso un altro anno da record. Il nostro load factor ad aprile dell’89% dimostra che i clienti continuano a scegliere Etihad per la qualità del servizio, il network e il valore complessivo. Siamo sulla buona strada per trasportare oltre 21 milioni di ospiti nel 2025, un numero mai visto prima nella nostra storia. Mentre ci avviamo verso l’intensa stagione estiva, rimaniamo concentrati sulla nostra strategia di crescita, mantenendo al contempo l’eccezionale esperienza di viaggio che i nostri ospiti si aspettano da Etihad”.

AIR CANADA ANNUNCIA I TERMINI DELLA SUA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato oggi i termini della sua offerta pubblica di acquisto sostanziale precedentemente annunciata, in base alla quale Air Canada offrirà di acquistare a titolo oneroso fino a 500 milioni di dollari delle sue Class A Variable Voting Shares and Class B Voting Shares. L’offerta dovrebbe iniziare il 16 maggio 2025 e scadere alle 23:59 (Eastern Time) del 20 giugno 2025, salvo proroghe, modifiche o revoca da parte di Air Canada”.

NASCE NUVLITALIA: ENEL, ANSALDO ENERGIA E LEONARDO INSIEME PER LA RICERCA SUL NUOVO NUCLEARE – Leonardo informa: “Enel, Ansaldo Energia e Leonardo hanno formalizzato la costituzione di Nuclitalia, società che si occuperà dello studio di tecnologie avanzate e dell’analisi delle opportunità di mercato nel settore del nuovo nucleare. Le quote del capitale di Nuclitalia, società a responsabilità limitata, sono detenute per il 51% da Enel, per il 39% da Ansaldo Energia e per il 10% da Leonardo. Nuclitalia avrà il compito di valutare i design più innovativi e maturi del nuovo nucleare sostenibile, con un focus iniziale sugli Small Modular Reactor (SMR) raffreddati ad acqua. Il processo includerà la definizione dei requisiti specifici per il nostro sistema Paese e la selezione delle soluzioni più promettenti sulla base di un’approfondita analisi tecnico-economica. La società esaminerà inoltre le opportunità di partnership industriali e di co-design con un approccio fondato su innovazione, sostenibilità ambientale ed economica e valorizzazione delle competenze della filiera italiana. I soci di Nuclitalia hanno anche definito le cariche sociali. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sette membri e sarà presieduto da Ferruccio Resta, già rettore del Politecnico di Milano. Luca Mastrantonio, responsabile dell’unità di Nuclear Innovation di Enel, assumerà il ruolo di amministratore delegato. Completano il board altri cinque manager provenienti dalle aziende azioniste, selezionati per le loro solide competenze tecniche e la loro grande esperienza, qualità che metteranno a disposizione della nuova società, contribuendo attivamente alla sua crescita. Nelle prossime settimane sarà inoltre istituito un comitato tecnico incaricato di supportare le attività di analisi tecnologica di Nuclitalia”.

EASYJET APRE UN NUOVO AIRCRAFT MAINTENANCE HANGAR AND APPRENTICESHIP CAMPUS A LONDON LUTON AIRPORT – easyJet informa: “easyJet aprirà un ulteriore maintenance hangar presso London Luton Airport, contribuendo così alla creazione di posti di lavoro in aeroporto. L’ampliamento delle strutture di manutenzione della compagnia aerea, che dovrebbero entrare in funzione nel 2026, creerà oltre 30 nuovi posti di lavoro nel settore dell’ingegneria e della manutenzione a Luton. La nuova struttura ospiterà un Engineering and Maintenance training campus, completo di custom-built training facilities and workshops, e accoglierà fino a 40 apprendisti aggiuntivi ogni anno. L’ulteriore struttura di formazione amplia ulteriormente il consolidato programma di apprendistato di easyJet. L’hangar ospiterà oltre 130 dipendenti easyJet, responsabili della gestione e della supervisione delle attività di manutenzione degli aeromobili di easyJet, e si aggiungerà agli hangar tecnici già esistenti della compagnia aerea a Luton, Gatwick e Liverpool. Offrirà una capacità ingegneristica e di manutenzione più dedicata e potenziata a supporto della flotta easyJet di oltre 355 aeromobili, 190 dei quali registrati nel Regno Unito. Quest’estate la flotta britannica della compagnia aerea aumenterà di sette aeromobili aggiuntivi, in quella che sarà la più grande stagione estiva britannica di sempre per la compagnia”. Brendan McConnellogue, easyJet’s Director of Engineering and Maintenance, ha dichiarato: “L’apertura di un altro hangar a Luton svolgerà un ruolo fondamentale nel supportare la nostra continua crescita nel Regno Unito e nel garantire performance operative leader del settore, continuando ad accogliere nella nostra flotta aeromobili più moderni ed efficienti in termini di consumo di carburante. La creazione di queste nuove posizioni offre a un maggior numero di ingegneri l’opportunità di unirsi al nostro fantastico team a Luton. Non solo ci impegniamo a investire nelle nostre attività per continuare a fornire un servizio eccellente ai nostri clienti, ma ci impegniamo altrettanto a investire nelle competenze. Oltre alla creazione di numerose opportunità di lavoro qualificate, siamo lieti che questo nuovo hangar ci consenta di lanciare il nostro easyJet apprenticeship training campus, offrendo un nuovo centro di eccellenza per un numero ancora maggiore di aspiranti ingegneri che desiderano iniziare la loro carriera con noi”. Per maggiori dettagli visitare: https://careers.easyjet.com/en/career-areas/engineering-and-maintenance.

IBERIA E I SINDACATI RAGGIUNGONO UN ACCORDO PRELIMINARE CHE PREVEDE AUMENTI SALARIALI E PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA COMPAGNIA – Iberia informa: “Iberia, UGT, il Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (SITCPLA), Candidatura Independiente de TCP (CITCP) e CC.OO.UGThanno raggiunto un accordo preliminare per migliorare il 18° Contratto Collettivo per il Personale di Cabina e prorogarlo fino al 31 dicembre 2028. L’accordo preliminare sarà ora sottoposto al voto delle assemblee dei diversi sindacati. L’accordo preliminare serve a lanciare un modello che consentirà a Iberia di condividere meglio i propri profitti con gli assistenti di volo, proprio come già fa con i piloti. Questa formula consentirà all’equipaggio di cabina di ricevere ulteriori aumenti salariali consolidati e non consolidati, basati non solo sui risultati finanziari ma anche sul raggiungimento di obiettivi di eccellenza operativa: puntualità, NPS e produttività”.

LOCKHEED MARTIN AMPLIA LA COOPERAZIONE INDUSTRIALE IN SPAGNA – Lockheed Martin España S.A., controllata di Lockheed Martin, ha firmato un importante accordo di cooperazione industriale con il Ministero della Difesa spagnolo, che fornirà all’industria della difesa spagnola una maggiore capacità ingegneristica e produttiva. Questo accordo offre all’industria spagnola l’opportunità di competere per la produzione di Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) components. Questo accordo segna una pietra miliare negli sforzi dell’azienda per rafforzare le supply chain della difesa, sfruttando il meglio dell’industria spagnola, statunitense ed europea. L’accordo, firmato durante l’International Defence and Security Exhibition of Spain, (FEINDEF), delinea un quadro per la futura collaborazione su progetti di sviluppo industriale in Spagna con le aziende spagnole nel settore della tecnologia della difesa Sener e Oesía-Tecnobit. Sener progetterà e svilupperà PAC-3 MSE actuators basati sulle specifiche Lockheed Martin, mentre Oesía Tecnobit produrrà PAC-3 MSE cables and harnesses. Lockheed Martin España collabora a stretto contatto con queste aziende dal 2023. “Le partnership industriali come questa con Sener e Oesía Tecnobit rappresentano una vittoria per gli interessi di sicurezza condivisi dei nostri Paesi e sottolineano l’impegno di Lockheed Martin nel rafforzare le capacità di difesa spagnole”, ha dichiarato Brian Kubik, vice president of PAC-3 Programs at Lockheed Martin. “L’inclusione di Sener e Oesía Tecnobit nella PAC-3 MSE supply chain rappresenta un significativo passo avanti nei nostri sforzi per supportare la base industriale della difesa degli Stati Uniti e dei suoi alleati”.

LA PIÙ GRANDE IMPORTAZIONE AUSTRALIANA DI SAF ARRIVA A SYDNEY – Qantas informa: “Qantas, Sydney Airport e Ampol, con il supporto dei Qantas SAF Coalition partners, hanno celebrato la più grande importazione commerciale di Sustainable Aviation Fuel (SAF) in Australia, con quasi due milioni di litri di SAF non miscelato in arrivo questa settimana. Il carburante è stato importato da Ampol dalla Malesia al suo stabilimento di Kurnell mercoledì 7 maggio e attualmente viene miscelato con conventional jet fuel prima di essere testato e certificato, in modo da poter essere distribuito nella supply chain di Sydney Airport. Sarà poi utilizzato sui voli in partenza da Sydney Airport nelle prossime settimane. Una volta miscelato con una percentuale di circa il 18%, il carburante potrebbe alimentare l’equivalente di 900 voli da Sydney ad Auckland con i 737 di Qantas e Jetstar, riducendo le emissioni di carbonio derivanti da tali voli di un totale stimato di 3.400 tonnellate. Questa importazione dimostra la capacità di Ampol e dell’infrastruttura esistente dell’aeroporto di Sydney di gestire il SAF, nonché il crescente slancio che sta dietro all’avvio della produzione di SAF e di un settore redditizio in Australia, sostenuto dalla compagnia aerea nazionale. Qantas ha istituito la SAF Coalition nel 2023, composta da 15 aziende leader australiane e globali, che supportano l’uso del SAF su larga scala per contribuire a ridurre le emissioni dei loro viaggi aerei e del trasporto merci, a ulteriore dimostrazione della domanda di SAF esistente in tutti i settori. I viaggi aerei e il trasporto merci possono rappresentare una parte significativa delle emissioni dei partner della coalizione. Se consolidata, la produzione nazionale di SAF potrebbe contribuire al PIL annuo di circa 13 miliardi di dollari australiani entro il 2040, sostenendo al contempo quasi 13.000 posti di lavoro nella filiera delle materie prime e creando 5.000 nuovi posti di lavoro per la costruzione e la gestione degli impianti”. Scott Charlton, CEO di Sydney Airport, ha dichiarato: “Sydney Airport rappresenta quasi il 40% del rifornimento totale di carburante per l’aviazione in Australia, quindi abbiamo una grande opportunità di essere leader nello sviluppo di un’industria nazionale per il SAF”. Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, ha dichiarato: “La creazione di un’industria nazionale per il SAF è fondamentale per i nostri sforzi verso la decarbonizzazione dell’aviazione, aumentando la fuel security in Australia e creando migliaia di nuovi posti di lavoro in tutta la nostra economia”. In linea con la Net Zero by 2050 ambition,, Qantas punta a far sì che il 10% del suo consumo di carburante provenga da SAF entro il 2030 e circa il 60% entro il 2050. Qantas attualmente utilizza il SAF da London Heathrow e sta valutando opportunità in altre sedi internazionali.

LA ROLLS-ROYCE AEROSPACE COLLECTION SARA’ ESPOSTA IN UN NUOVO MUSEUM STORE PRESSO AEROSPACE BRISTOL – Rolls-Royce informa: “Un’importante collezione di historic Rolls-Royce engines avrà presto una nuova sede ad Aerospace Bristol. Rolls-Royce e il Rolls-Royce Heritage Trust stanno collaborando con il museo per trasformare Hangar 16R: Home of the Rolls-Royce Aerospace Collection, un hangar storico situato presso l’Aerospace Bristol site in Filton, in un nuovo museum store. L’Hangar 16R ospiterà i motori della Rolls-Royce Heritage Trust collection, oltre ad oggetti del museo esposti per la prima volta ai visitatori. La partnership fornirà anche uno spazio ai volontari del Rolls-Royce Heritage Trust per lavorare alla conservazione dei motori, tra cui Bristol radial engines come quelli utilizzati sul Wellington e sul Lancaster II, gas turbines utilizzate in combattimento e motori iconici come l’Olympus che equipaggiava il Vulcan e il Concorde, il Pegasus dell’Harrier, oltre a una serie di rari experimental engines. Lo sviluppo dell’Hangar 16R è stato reso possibile grazie a una donazione di 180.000 sterline da parte di Rolls-Royce plc al Bristol Aero Collection Trust, l’ente benefico che sta dietro ad Aerospace Bristol”. Andy Roberts, Director of Flight Operations at Rolls-Royce plc, afferma: “I motori che costruiamo oggi e che progettiamo per il futuro devono molto alla nostra ricca tradizione. Hangar 16R: Home of the Rolls-Royce Aerospace Collection permetterà a un pubblico più ampio di esplorare quella storia e di conoscere i motori che hanno equipaggiato molti dei nostri aerei più iconici. Siamo lieti di sostenere Aerospace Bristol come ente benefico che mira a ispirare la prossima generazione di ingegneri e siamo lieti che il Rolls-Royce Heritage Trust avrà presto un nuovo spazio adeguato per prendersi cura della collezione e svolgere il suo fondamentale lavoro di conservazione”. Sally Cordwell, CEO of Aerospace Bristol, ha dichiarato: “Lo sviluppo dell’Hangar 16R e l’arrivo della Rolls-Royce aerospace collection rappresentano un’entusiasmante opportunità per Aerospace Bristol. Arricchiranno la nostra offerta per i visitatori con nuove straordinarie mostre da ammirare, nuove esperienze da vivere e nuove storie da scoprire. Siamo lieti di collaborare con il Rolls-Royce Heritage Trust per promuovere i nostri obiettivi comuni di preservare e celebrare il nostro importante patrimonio aerospaziale e siamo estremamente grati per il generoso supporto di Rolls-Royce, che ha reso possibile questo progetto”. “Hangar 16R: Home of the Rolls-Royce Aerospace Collection è uno dei numerosi progetti in fase di sviluppo presso Aerospace Bristol, con ulteriori annunci che saranno svelati entro la fine dell’anno. Sono in corso i lavori per preparare l’Hangar 16R all’arrivo della Rolls-Royce aerospace collection,, con data di apertura e ulteriori dettagli che verranno annunciati prossimamente”, conclude Rolls-Royce.

FAA STATEMENT SU NEWARK LIBERTY INTERNATIONAL AIRPORT – La FAA informa: “La FAA e la National Air Traffic Controllers Association (NATCA) collaborano per stabilire gli obiettivi di personale per ogni struttura, per ogni area della struttura e per ogni turno. Aggiornano gli obiettivi annualmente e si basano sul pieno organico della struttura o dell’area. Vi è una carenza di air traffic controllers a livello nazionale e la FAA da anni non raggiunge l’obiettivo di personale per l’area che gestisce il Newark airspace. Il persistente basso livello di personale e il low training success rate presso il New York Terminal Radar Approach Control (TRACON) di New York, o N90, hanno contribuito al trasferimento del Newark airspace al Philadelphia TRACON nel 2024. La Philadelphia TRACON Area C, che dirige gli aeromobili in entrata e in uscita da Newark, conta 22 fully certified controllers, 5 fully certified supervisors e 21 controllers and supervisors in training. Dieci di questi 21 controllori e supervisori stanno ricevendo on-the-job training. Tutti e 10 sono certificati per almeno una posizione in Area C e tre sono certificati per più posizioni. Ciò significa che possono svolgere tali posizioni senza la supervisione di un istruttore. Disponiamo di un nutrito gruppo di controllori, con training classes completate fino a luglio 2026. Se i livelli di personale giornaliero o per turno sono bassi, la FAA garantisce la sicurezza implementando traffic management initiatives, come il rallentamento del flusso di aeromobili in ingresso in un aeroporto. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle dichiarazioni che abbiamo rilasciato su Newark. Il pubblico può ottenere le informazioni più aggiornate sul personale e sulle operazioni in generale in tutti gli aeroporti sul sito www.fly.faa.gov. Il Transportation Secretary Sean P. Duffy ha reso l’assunzione di controllori di volo una priorità assoluta”.