IATA lancia la Global Baggage Roadmap

IATA ha lanciato una 10-year Global Baggage Roadmap per modernizzare le operazioni relative ai bagagli. Sviluppata in collaborazione con compagnie aeree, aeroporti e partner del settore, la roadmap traccia un percorso chiaro per migliorare sia l’efficienza operativa che la soddisfazione dei viaggiatori.

“I bagagli sono importanti per i viaggiatori. Quando registrano un bagaglio, si aspettano che arrivi in orario. E se non arriva, vogliono sapere dove si trova. Ciò è confermato da un recente sondaggio IATA che mostra che l’81% dei viaggiatori desidera un tracciamento migliore, il 74% si aspetta aggiornamenti in tempo reale sui propri telefoni cellulari e il 67% è disposto a passare alle etichette elettroniche per i bagagli. La Global Baggage Roadmap ci avvicinerà agli automated digital baggage services che i viaggiatori desiderano”, ha affermato Monika Mejstrikova, IATA’s Director of Ground Operations.

“La Roadmap si basa su tre pilastri:

– Scambio di informazioni sui bagagli e standardizzazione dei dati per uniformare le modalità di condivisione delle informazioni sui bagagli tra compagnie aeree, aeroporti e partner. Per i passeggeri, la sostituzione di sistemi legacy con moderni standard di messaggistica si tradurrà in una riconciliazione più rapida dei bagagli, in una riduzione dei ritardi dovuti a errori nei dati e in un ripristino del servizio più affidabile in caso di problemi. Guidare la trasformazione verso questi nuovi API-driven baggage messaging standards ridurrà significativamente la spesa annuale dell’airline industry di 1 miliardo di dollari per teletype messaging.

– Tracciamento e automazione dei bagagli per garantire visibilità durante tutto il viaggio. Ciò include l’utilizzo di electronic baggage tags, GPS tracking and robotics, che consentiranno ai passeggeri di tracciare i propri bagagli in tempo reale e di vivere trasferimenti e arrivi più fluidi.

– Snellire il processo di ritiro bagagli, contrastare le frodi e migliorare l’esperienza del cliente, in modo che le compagnie aeree possano risolvere i reclami dei passeggeri più rapidamente e godere di una maggiore protezione dalle frodi relative ai bagagli”, afferma IATA.

“Questa Roadmap consoliderà i progressi delle precedenti iniziative volte a modernizzare i processi di gestione dei bagagli e adotterà una visione olistica degli obiettivi che dovremo raggiungere tra 10 anni. Con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, siamo più in grado che mai di migliorare la soddisfazione dei viaggiatori offrendo il servizio digitale, automatizzato e incentrato sul cliente che ricevono in molti altri settori”, ha affermato Mejstrikova.

“La Global Baggage Roadmap è in linea con gli sforzi più ampi di IATA per modernizzare le operazioni a terra, migliorare la sicurezza e migliorare l’esperienza dei passeggeri. IATA collaborerà a stretto contatto con gli stakeholder per sviluppare linee guida per l’implementazione, fornire formazione e monitorare i progressi”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)