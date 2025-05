Emirates svela nuovi miglioramenti per la sua First Class

Emirates informa: “Emirates, il più grande operatore internazionale al mondo per viaggi in First Class, con ben 26.800 posti settimanali – tutti in suite private – continua a perfezionare la sua offerta di volo all’insegna del motto “Fly Better”. La compagnia ha appena svelato una serie di nuovi dettagli pensati per offrire ai suoi passeggeri un livello di comfort e raffinatezza ancora più elevato: dai menù ai servizi a bordo con guanti bianchi, fino ad aree check-in ispirate a lounge di lusso e l’iconico servizio di caviale illimitato.

Tra le novità introdotte a bordo spicca un elegante menù, progettato per raccontare la storia dei vini selezionati da Emirates e delle ispirazioni culinarie che ne guidano l’offerta. I passeggeri possono scoprire l’origine di etichette rare, selezionate da prestigiosi château, accompagnate da profili di degustazione completi e abbinamenti suggeriti per un’esperienza gastronomica su misura. Il servizio di caviale, da sempre simbolo dell’eccellenza Emirates, viene ora servito in raffinate ciotole incise firmate Robert Welch, perfettamente coordinate con l’attuale gamma da tavola. Anche la selezione di formaggi viene presentata in grande stile, su vassoi di ardesia rustica, con ciotoline dedicate e un elegante spargimiele in legno. A bordo, l’accoglienza è affidata a un personale altamente formato che offre un servizio con guanti bianchi, sinonimo di un’ospitalità d’eccellenza. A terra, l’esperienza esclusiva inizia già al Terminal 3 del Dubai International Airport (DXB), dove l’area dedicata al check-in di First Class è in fase di rinnovamento. A breve, sarà inaugurato uno spazio completamente rinnovato, ispirato all’eleganza di una lounge, con servizi personalizzati e un’atmosfera rilassante.

I clienti hanno accesso gratuito a 43 lounge di lusso in tutto il mondo e possono contare sul servizio di chauffeur drive in molte destinazioni, per un trasferimento porta a porta senza interruzioni. A queste novità si aggiungono tutti quei dettagli che, da sempre, rendono volare in First Class con Emirates un’esperienza impareggiabile”, afferma Emirates.

“Descritta come una vera e propria “camera d’hotel tra le nuvole”, la First Class di Emirates offre ai suoi clienti suite spaziose e completamente private. Le tecnologie innovative presenti nelle suite includono porte elettroniche a comando per garantire la privacy su alcuni aeromobili, oltre a controlli personali della temperatura e illuminazione ambientale regolabile su altri.

A bordo dell’Emirates A380, ad esempio, la First Class dispone di 14 suite private con letto completamente reclinabile, disposte in configurazione 1-2-1 sul ponte superiore. Ogni suite è dotata di una porta automatica per una privacy totale e offre ampio spazio per lavorare, leggere o cenare, con una scrivania e un tavolo da pranzo estraibile.

Allo stesso modo, nelle innovative Game Changer Suites della First Class a bordo del Boeing 777, sono disponibili 6 lussuose suite private, in configurazione 1-1-1. Le poltrone possono essere regolate nella posizione “a gravità zero” per un riposo ottimale, mentre la struttura della suite è pensata per garantire massima riservatezza, sia per rilassarsi che per lavorare. Su questi aeromobili è disponibile anche una funzione di videochiamata, che permette di ordinare il servizio in camera direttamente dalla propria suite. Le suite centrali sono dotate di finestre virtuali, mentre quelle vicino al finestrino offrono persino un paio di binocoli personalizzati per ammirare il panorama.

Su tutta la flotta Emirates, i passeggeri possono consultare la configurazione delle suite di First Class visitando le mappe dei posti su Emirates.com. Ai clienti di First Class è concesso un generoso bagaglio da stiva di 50 kg. Per il bagaglio a mano, l’organizzazione degli spazi a bordo è altrettanto generosa, con armadi che si espandono in altezza, vani portaoggetti sopraelevati, spazi per le valigie e scomparti aggiuntivi per scarpe o effetti personali”, prosegue Emirates.

“Per garantire un sonno confortevole a bordo, i passeggeri di First Class di Emirates possono trasformare il proprio sedile in un letto completamente orizzontale, dotato di morbidi materassi e cuscini, piumini foderati in cotone e, sugli aeromobili Game Changer, una soffice coperta effetto pelliccia di pecora sintetica, pensata per favorire un riposo ottimale.

A bordo viene inoltre offerto il pigiama idratante Hydra Active, studiato per aumentare il comfort durante il volo. Grazie a una tecnologia brevettata a microcapsule, il tessuto rilascia gradualmente sulla pelle vitamina C e olio d’oliva, dalle proprietà naturalmente idratanti. Il set include anche pantofole coordinate e mascherina per gli occhi.

Per il benessere della pelle e del corpo, i passeggeri di First Class possono usufruire di una selezione curata di prodotti di lusso, tra cui i trattamenti skincare di Byredo e i profumi e lozioni corpo di Bulgari. Ogni suite di First Class è dotata di una collezione esclusiva Byredo, creata appositamente per Emirates dal celebre marchio svedese. Il set include una salvietta rinfrescante per il viso, tonico, crema contorno occhi, olio per il sonno e uno spray per cuscini. Le suite dispongono anche di uno specchio da trucco illuminato integrato.

Per i voli a lungo raggio su tratte selezionate, Emirates collabora inoltre con il marchio italiano Bulgari per offrire kit di cortesia dal design esclusivo. Questi eleganti beauty kit contengono articoli essenziali come spazzola per capelli realizzata in materiale sostenibile, elastico, specchietto, spazzolino, rasoio e kit spazzolino/dentifricio, insieme a profumi e lozioni della linea Bulgari Le Gemme. Le ultime fragranze introdotte a bordo includono Le Gemme Orom per lei – una fragranza intensa a base di legni e ambra, costruita intorno alla vaniglia bourbon e all’essenza di oud assam – e Le Gemme Tygar per lui – un profumo che contrappone note legnose e agrumate, con accenti di pompelmo fresco e ambra grigia sofisticata. Anche le trousse firmate Bulgari sono veri e propri oggetti di design: proposte in quattro eleganti modelli in pelle, nei toni cioccolato per gli uomini e champagne per le donne”, continua Emirates.

“I passeggeri di First Class con Emirates possono gustare i propri pasti secondo il proprio ritmo, grazie a un servizio di ristorazione disponibile su richiesta durante tutto il volo. Sulle tratte a lungo raggio è possibile ordinare in qualsiasi momento menù à la carte a più portate, preparati con ingredienti stagionali e locali. Sono disponibili anche piatti gourmet vegani su rotte selezionate, oltre a un Movie Snacks Menu che include delizie come mini burger di Wagyu, lobster rolls, popcorn ed edamame.

Per gli amanti del lusso, viene servito caviale illimitato accompagnato da sette guarnizioni: toast Melba, blinis, uovo, erba cipollina, cipolla bianca, panna acida e limone, il tutto servito con un cucchiaino in madreperla. I clienti di First Class possono inoltre gustare una selezione di cioccolatini di pregio, praline, datteri e dolci, con la possibilità di portare via i propri preferiti in una mini-box. Ogni suite è inoltre fornita di snack dolci e salati premium, insieme ad acqua naturale e frizzante.

La raffinata proposta di bevande include un’esclusiva assoluta: Emirates è l’unica compagnia aerea al mondo a servire lo champagne Dom Pérignon in First Class su tutte le rotte globali. Ai passeggeri è offerta gratuitamente un’ampia gamma di bevande, alcoliche e analcoliche, con distillati di altissima qualità come Stoli Elit 18 Vodka (Lettonia), The Botanist Gin delle Ebridi (Scozia), Eminente Reserva Rum 7 anni (Cuba), Glenmorangie Signet Single Malt Scotch Whisky (Scozia) e Hennessy Paradis Cognac (Francia). Ogni vino, liquore e birra a bordo è stato selezionato con cura da Emirates come miglior proposta della categoria.

Per gli appassionati di vino, Emirates vanta uno dei programmi enologici più prestigiosi nel settore dell’aviazione, con la cantina più ampia tra tutte le compagnie aeree. Nei suoi impianti dedicati in Francia sono conservate circa 6 milioni di bottiglie di vino pregiato, alcune delle quali non saranno servite prima del 2037. Attualmente Emirates propone alcune delle migliori etichette di Borgogna bianca, tra cui Premier e Grand Crus come Montrachet 2011, Chevalier-Montrachet 2013 e Corton-Charlemagne 2014, oltre a straordinari rossi Grand Cru come Échezeaux, Clos Vougeot e Chambertin.

In futuro, Emirates introdurrà anche diversi Premier Cru di Bordeaux provenienti da tenute iconiche come Château Mouton Rothschild, Château Margaux, Château Haut-Brion, Château Cheval Blanc e Château d’Yquem.

Non mancano infine pregiati vini Porto, inclusi vintage Tawny Port come il Graham’s 1979 e il Dow’s 1981. I clienti di First Class possono inoltre ordinare da un ricco menù di caffè italiani Lavazza e tè pregiati dello Sri Lanka, selezionati dagli artigiani del tè di fama mondiale Dilmah”, prosegue Emirates.

“Per un’esperienza di visione eccezionale, i passeggeri di First Class possono godere di uno schermo LCD FULL HD da 32 pollici con ampi angoli di visuale, tecnologia touch screen e retroilluminazione a LED, collegato al pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo ice di Emirates.

Il suono a bordo è garantito da cuffie premium Bowers & Wilkins E1, create in esclusiva per Emirates. Dotate di tecnologia di cancellazione del rumore, eliminano i suoni ambientali della cabina per offrire un audio cristallino. Le cuffie, leggere e realizzate con materiali di altissima qualità, includono rivestimenti in morbida pelle di pecora per un comfort ottimale.

Il sistema ice propone oltre 6.500 canali di intrattenimento on demand in più di 40 lingue, con più di 4.000 ore tra film e canali TV, fino a 3.500 ore di musica e podcast, oltre 2.000 film hollywoodiani e internazionali, 250 canali dedicati a bambini e famiglie, e centinaia di serie TV complete e cofanetti delle ultime stagioni, incluse le novità di Paramount+, HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals e Shahid”, afferma Emirates.

“Emirates è stata la prima compagnia aerea al mondo a introdurre le docce nelle cabine di First Class. A bordo degli A380, i passeggeri di First Class possono usufruire in esclusiva di due Shower Spa, progettate per offrire un’esperienza di benessere completa. Ogni doccia è dotata di controllo della temperatura dell’acqua, mobile vanity, lavabo, area per cambiarsi, toilette, asciugacapelli, specchio a figura intera, pavimento riscaldato, seduta in pelle e decorazioni floreali esotiche per creare un’atmosfera rilassante.

I prodotti cosmetici disponibili sono forniti dal marchio irlandese di lusso biologico Voya, con una linea sostenibile che comprende shampoo, balsamo, crema corpo, sapone solido e gel doccia. I passeggeri possono scegliere tra due collezioni: Revitalise e Tranquillity.

I clienti di First Class e Business Class hanno inoltre accesso esclusivo alla Onboard Lounge, situata nella parte posteriore del ponte superiore dell’A380. Questo elegante salotto a 40.000 piedi di altitudine è dotato di un bar completamente fornito con liquori e distillati di marca, champagne e cocktail classici, oltre a una selezione di snack caldi e freddi. La lounge offre comodi posti a sedere aperti e uno schermo LCD da 55 pollici che mostra la posizione dell’aereo e le immagini delle telecamere esterne, per vivere un’esperienza sociale unica tra le nuvole”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)