GE Aerospace completa l’ultimo test milestone, facendo progredire la compact engine core technology

GE Aerospace, CFM International parent company, ha recentemente completato oltre 3.000 cicli di endurance tests sulle next-generation high-pressure turbine (HPT) airfoil technologies, un ulteriore passo avanti nello sviluppo di un compact engine core per il futuro del volo.

“La test campaign di HPT blades and nozzles ha dimostrato una maggiore durata e fuel efficiency rispetto alla conventional turbine technology, un fattore importante per le operazioni dei clienti. Gli endurance tests mirano a simulare high-thrust takeoff and climb, per verificare come i componenti resisterebbero alle condizioni di volo. I test precedenti si sono inizialmente concentrati sulla convalida delle thermal, mechanical and system performance dell’HPT hardware.

GE Aerospace sta sviluppando un compact engine core che include high-pressure compressor, HPT and combustor technologies per un core demonstrator entro la fine del decennio, attraverso il CFM RISE program”, afferma GE Aerospace.

“Gli endurance tests condotti sulle nuove high-pressure turbine blade cooling technologies dimostrano l’attenzione iniziale del CFM RISE program alla durata e all’affidabilità. Si tratta del primo durability tests che abbiamo condotto nello sviluppo di una nuova tecnologia, basandoci sull’esperienza dei nostri commercial aircraft engines attualmente in volo”, ha dichiarato Arjan Hegeman, vice president of future of flight engineering for GE Aerospace.

“Sono previsti ulteriori test. Il prossimo passo sarà eseguire il dust ingestion testing per valutare il comportamento delle turbine blades, situate nella sezione più calda del motore, in ambienti difficili”, prosegue GE Aerospace.

“Presentato nel 2021, il CFM RISE program è uno dei dimostratori tecnologici più completi del settore aeronautico, che mostra progressi concreti con oltre 250 test completati.

Il RISE program sta sviluppando una serie di tecnologie pionieristiche. Oltre al compact core, queste includono engine architectures come Open Fan and hybrid electric systems. Le tecnologie vengono testate con conventional and alternative jet fuels, come unblended Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il CFM RISE program mira a un consumo di carburante inferiore di oltre il 20% e a una maggiore durata e affidabilità rispetto ai commercial engines più efficienti attualmente in servizio”, conclue GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace – CFM International – Photo Credits: GE Aerospace – CFM International)