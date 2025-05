Boeing e Qatar Airways annunciano un ordine storico per un massimo di 210 aerei widebody

Qatar Airways e Boeing hanno annunciato che la compagnia aerea acquisterà fino a 210 aerei widebody, stabilendo nuovi record come il più grande widebody order per Boeing, tra cui il più grande ordine per il 787 Dreamliner e il più grande ordine di sempre per Qatar Airways.

“Questo acquisto, che include anche ordini aggiuntivi per il nuovo Boeing 777-9, sosterrà circa 400.000 posti di lavoro negli Stati Uniti e posizionerà la compagnia aerea mediorientale per un’ulteriore espansione internazionale.

L’ordine include:

130 787 Dreamliner, la long-range, ultra-efficient widebody airplane family che ha offerto un miglioramento del 25% nei consumi di carburante rispetto agli aerei che sostituisce e un comfort superiore per i passeggeri. Dieci ordini erano stati precedentemente registrati come non identificati.

30 777-9, il più grande twin-engine airplane al mondo, progettato per stabilire nuovi standard di efficienza riducendo il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che sostituisce, migliorando al contempo l’esperienza di volo per i passeggeri.

Opzioni per ulteriori 50 aerei 787 e 777X.

L’U.S. President Donald J. Trump e His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani Amir of the State of Qatar si sono uniti al Boeing President and CEO Kelly Ortberg, alla Boeing Commercial Airplanes President and CEO Stephanie Pope e al Qatar Airways Group Chief Executive Officer Engr. Badr Mohammed Al-Meer per assistere alla firma dell’ordine”, afferma Boeing.

“Siamo lieti di annunciare il nostro accordo con Boeing e la nostra partnership per il più grande ordine di aeromobili della nostra storia. Un passo fondamentale per Qatar Airways nel nostro percorso, che prevede l’investimento nella flotta più pulita, giovane ed efficiente dell’aviazione globale. Questo ci permetterà di soddisfare la forte domanda della compagnia aerea, connettendo i passeggeri al mondo meglio di chiunque altro”, ha dichiarato il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer. “Dopo due anni consecutivi di performance commerciali da record e con questo storico ordine di aeromobili Boeing, non stiamo semplicemente inseguendo la crescita, ma stiamo consolidando la nostra forza che ci permetterà di continuare a offrire prodotti e customer experiences ineguagliabili. Ringraziamo i nostri partner di Boeing per aver risposto alla chiamata e guardiamo con fiducia a un futuro di continua crescita intelligente insieme”.

“Siamo profondamente onorati che Qatar Airways abbia piazzato questo ordine da record con Boeing, che consolida la loro flotta futura con al centro la nostra famiglia di aerei widebody leader di mercato”, ha dichiarato Stephanie Pope, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Il nostro team non vede l’ora di costruire 787 e 777 per Qatar Airways nel prossimo decennio, collegando sempre più persone e aziende in tutto il mondo con efficienza e comfort senza pari”.

“Qatar Airways attualmente opera oltre 150 aerei Boeing, tra cui 777 and 787 passenger jets e 777 Freighter. Con questo acquisto, Qatar Airways diventerà il più grande 787 Dreamliner operator in Medio Oriente”, conclude Boeing.

Qatar Airways stipula accordi storici: il più grande Boeing widebody order della sua storia e il più grande ordine per widebody engine nella storia di GE Aerospace

Qatar Airways ha annunciato di aver effettuato il più grande ordine di aeromobili della sua storia con il partner Boeing. “Nell’ambito del suo piano strategico di crescita della flotta, l’ordine storico include fino a 210 widebody Boeing – 160 fermi e 50 in opzione – che rappresenta il più grande widebody order e il più grande 787 Dreamliner order nella storia dell’azienda aerospaziale americana.

Qatar Airways ha inoltre firmato un accordo con GE Aerospace per oltre 400 motori, inclusi 60 GE9X e 260 GEnx, con opzioni e ricambi aggiuntivi, per equipaggiare i suoi next-generation Boeing 777-9 and Boeing 787 aircraft: il più grande acquisto di widebody engine nella storia di GE Aerospace.

Leader del settore, Qatar Airways è stata nominata ‘World’s Best Airline’ by Skytrax per ben otto volte, un record senza precedenti, e sta investendo ulteriormente nella sua flotta nell’ambito della sua strategia di crescita a lungo termine”, afferma Qatar Airways.

“I nuovi accordi con GE Aerospace consolidano l’impegno della compagnia nei confronti del fiorente settore aeronautico del Qatar e si basano sul precedente ordine di 188 motori GE9X, portando il totale a 248 motori. L’aggiunta dei motori GEnx per la Boeing 787 fleet integra l’attuale ordine di 124 motori, rafforzando ulteriormente l’impegno della compagnia in termini di efficienza e prestazioni. I due accordi includono anche contratti di assistenza per la manutenzione, la riparazione e la revisione dei motori GEnx e GE9X“, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il nostro ultimo accordo con GE Aerospace riflette la nostra fiducia nelle performance dei motori GE9X e GEnx per equipggiare la nostra flotta di Boeing 777-9 e 787. Questi motori di nuova generazione sono componenti fondamentali della nostra strategia per garantire che la nostra flotta rimanga moderna ed efficiente. Qatar Airways ha piani ambiziosi per il futuro e apprezziamo la nostra continua partnership con GE Aerospace e il loro impegno nel supportare le nostre esigenze operative”.

Il GE Aerospace Chairman and CEO, H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “Siamo estremamente onorati di consolidare il nostro rapporto con Qatar Airways e grati a loro per la fiducia accordataci con il nostro più grande contratto di sempre per widebody engines. I nostri widebody engines – GE9X e GEnx – sono meraviglie dell’ingegneria moderna, con la durata e l’affidabilità necessarie per alimentare i voli sulle distanze più lunghe. Apprezziamo il sostegno del Presidente Trump a questo storico accordo”.

“Qatar Airways vanta una delle flotte più moderne del settore e questi ordini storici con Boeing e GE Aerospace consolideranno questa leadership negli anni a venire”, conclude Qatar Airways.

