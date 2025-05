ATR rafforza la partnership con Braathens a supporto della long term Wet Leasing activity

ATR e Braathens Regional Airlines (Braathens) hanno rinnovato con successo il loro Global Maintenance Agreement (GMA) per cinque anni.

“L’estensione di questo pacchetto completo di supporto riflette la continua fiducia che la compagnia aerea svedese ripone nella competenza di ATR in regional aviation services.

Il rinnovo del GMA garantisce un supporto continuo alla flotta ATR di Braathens, incluso l’accesso a un ampio pool di Line Replaceable Units (LRUs), repair and landing gears overhaul services. Questa decisione sottolinea la comprovata esperienza di ATR in termini di affidabilità, efficienza dei costi e reattività, fattori vitali per il successo operativo delle compagnie aeree nell’attuale panorama competitivo”, afferma ATR.

“Oltre ai servizi di manutenzione, ATR offre anche training solutions personalizzate per gli equipaggi di volo di Braathens, mettendo in contatto gli studenti delle scuole di volo con gli operatori alla ricerca di giovani piloti motivati. Dopo un’accurata selezione, i cadetti stanno ora frequentando un type rating course presso l’ATR Training Centre prima di entrare a far parte di Braathens come primi ufficiali junior. Per supportare l’inserimento dei cadetti, gli istruttori di volo ATR forniranno line training assistance. Questa collaborazione aiuterà Braathens a soddisfare la sua esigenza di piloti regionali, mantenendo elevati standard di sicurezza ed efficienza.

Questa rinnovata partnership evidenzia il ruolo strategico di ATR non solo come produttore di aeromobili, ma anche come partner a lungo termine per il successo operativo. Braathens, che in precedenza offriva cheduled and charter services, insieme al wet lease, ha modificato la sua strategia aziendale per concentrarsi esclusivamente sulla fornitura di capacità di volo ad altre compagnie aeree, come SAS e Austrian Airlines, operando voli per loro conto.

A supporto di questa mossa strategica, la flotta ATR di Braathens passerà da 14 a 17 velivoli entro la fine dell’anno, con uno dei tre ATR 72-600 che verrà consegnato nuovo dalla ATR final assembly line”, prosegue ATR.

“Rafforzando ulteriormente la nostra partnership con ATR, riaffermiamo la nostra fiducia nella loro capacità di fornire il supporto costante e di alta qualità di cui le nostre wet-lease operations richiedono”, ha dichiarato Jimmie Bergqvist, deputy Chief Executive Officer of Braathens. “Questo accordo non riguarda solo ricambi, logistica e formazione, ma un impegno condiviso per l’affidabilità, la sicurezza e la sostenibilità nel trasporto aereo regionale”.

Stefano Marazzani, Senior Vice President Customer Support and Services, ATR, ha commentato: “La nostra continua collaborazione con Braathens è una testimonianza della solidità della nostra support and services offering e della fiducia che i nostri clienti ripongono in noi. Grazie a un’assistenza personalizzata, siamo in grado di supportare gli interessi dei nostri clienti, adattando le nostre soluzioni alle esigenze dei loro ambienti operativi e modelli di business, andando oltre le tipiche offerte e responsabilità degli OEM. Siamo orgogliosi di supportare Braathens nel fornire connettività essenziale alle principali compagnie aeree in tutta Europa, integrando la loro capacità in modo efficiente e sostenibile. Continueremo a essere al loro fianco, nei successi e nelle sfide”.

“Questa collaborazione fa seguito a una lunga storia tra ATR e Braathens, che include il primo 100% SAF-powered test flight su un aereo commerciale nel giugno 2022.

Il rafforzamento della partnership è un’ulteriore dimostrazione della volontà di ATR di costruire relazioni reciprocamente vantaggiose con i propri clienti, ampliando la gamma di ciò che un produttore può offrire a una compagnia aerea e inventando insieme un modo sostenibile di concepire i collegamenti regionali”, conclude ATR.

