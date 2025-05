Il Gruppo SEAS scommette sulla formazione

Il Gruppo SEAS informa: “Nel mondo dell’aviazione, dove l’evoluzione tecnologica corre più veloce di qualunque jet, la vera sfida non è solo l’innovazione, è la formazione. Siamo al centro di un periodo in cui il mismatch tra domanda e offerta di lavoro sta penalizzando interi settori strategici e l’industria dell’aviazione italiana e internazionale si trova di fronte a un bivio: investire sulla formazione o subire la carenza di tecnici e professionisti qualificati. I numeri parlano chiaro. Solo nel 2024, AEA ha formato oltre 250 tecnici manutentori, con un tasso di occupazione post-diploma superiore al 95%, assorbiti quasi totalmente all’interno del Gruppo SEAS, che gestisce in esclusiva la manutenzione della flotta Ryanair sul territorio nazionale e opera anche a Malta e in Ungheria tramite le controllate SEAM e SEAH“.

“Alessandro Cianciaruso è il CEO del Gruppo SEAS e fondatore di due realtà formative d’eccellenza come AEA Aircraft Engineering Academy e Lindbergh Aviation Academy.

La crescita del Gruppo SEAS è impressionante ma dietro qualsiasi percentuale c’è un’idea precisa di sviluppo: costruire valore attraverso il capitale umano. Ed è per questo che accanto all’alta formazione tecnica di AEA, rivolta a chi vuole specializzarsi nella manutenzione aeronautica, Cianciaruso ha fortemente voluto la nascita di Lindbergh Aviation Academy, una scuola secondaria paritaria che unisce formazione scolastica e orientamento professionale”, prosegue il Gruppo SEAS.

“Il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione alla Lindbergh Aviation Academy non è stato solo un traguardo, ma un impegno. Significa credere in un’istruzione che sia già orientamento al futuro, in grado di parlare ai ragazzi con linguaggio tecnico ma anche con passione, quella che ogni giorno anima il mio lavoro e soprattutto il mondo del volo”, afferma Cianciaruso.

“La scuola, con sede a Grassobbio (BG), ha già attivato stage formativi estivi in collaborazione con diverse realtà e ovviamente con la stessa AEA. La vicinanza all’aeroporto di Orio al Serio è strategica, ma il vero asset è l’approccio didattico. Gli studenti diventano protagonisti attivi del loro percorso, con docenti che lavorano in stretta connessione con l’industria e con un programma pensato per colmare quel vuoto di competenze che oggi frena lo sviluppo del settore aeronautico”, continua il Gruppo SEAS.

“Non cerchiamo solo studenti brillanti, ma giovani disposti a mettersi in gioco. L’aviazione non è un mestiere, è una vocazione. Serve disciplina, tecnica, dedizione. Ma serve anche un ambiente che sappia riconoscere e coltivare il potenziale. È questo che abbiamo voluto creare con AEA e con Lindbergh”, spiega il CEO.

“La scommessa formativa non si limita al presente. AEA ha recentemente introdotto l’Intelligenza Artificiale nei suoi percorsi, con una piattaforma digitale sempre accessibile e videolezioni condotte da un Avatar AI che affianca l’allievo nell’apprendimento dei moduli specialistici. Un primo corso sul Safety Management System è già online, altri seguiranno nei prossimi mesi”, afferma il Gruppo SEAS.

“Non è una moda, è una direzione. La tecnologia AI ci consente di ampliare l’accessibilità ai contenuti formativi, mantenendo l’eccellenza che ci contraddistingue. Il nostro obiettivo è fornire strumenti sempre più efficaci per un apprendimento chiaro, ripetibile e di qualità”, aggiunge Cianciaruso.

“Questa visione integrata tra industria, scuola e tecnologia non è solo una risposta alle esigenze del mercato: è una proposta di sistema. L’Italia sconta un cronico ritardo nella formazione tecnica specializzata, il modello SEAS – AEA – Lindbergh dimostra che un altro approccio è possibile. Un approccio che parte dall’impresa per costruire sapere, competenze e occupazione”, conclude il Gruppo SEAS.

“Formarsi bene è il primo volo verso una carriera solida. Chi sceglie un’accademia aeronautica oggi, domani non atterra: decolla”, conclude Cianciaruso.

(Ufficio Stampa Gruppo SEAS – Photo Credits: Md80.it)