Pacific Air Charters lancia i charter services nelle Hawaii con i Tecnam P2012 Traveller

Tecnam Aircraft annuncia che Pacific Air Charters Incorporated (PACI) ha ufficialmente lanciato on-demand charter services in tutte le Hawaii, utilizzando una flotta dedicata di aeromobili Tecnam P2012 Traveller.

“In seguito alla recente autorizzazione della FAA, PACI è pronta a ridefinire i viaggi interinsulari con un approccio flessibile, sicuro e rispettoso dell’ambiente.

Il Tecnam P2012 Traveller è un velivolo bimotore all’avanguardia, progettato specificamente per operazioni a corto raggio, che lo rende perfetto per le rotte delle isole vicine alle Hawaii. Prodotto a Capua, in Italia, il P2012 offre una versatilità senza pari con diverse configurazioni degli interni e caratteristiche che garantiscono comfort, sicurezza e prestazioni”, afferma Tecnam.

“La nostra missione in PACI è offrire voli charter personalizzabili, progettati per soddisfare le esigenze specifiche dei nostri clienti”, ha dichiarato Marshall Ashley, CEO di PACI. “Siamo entusiasti di presentare la flotta Tecnam Traveller, che ci consente di offrire un’esperienza personalizzata per un’ampia gamma di esigenze charter”.

“I nuovi servizi di PACI sono progettati per soddisfare le esigenze di diversi gruppi, tra cui viaggiatori d’affari, squadre sportive, famiglie, giocatori di golf, turisti, DMC e tour operator. Il velivolo P2012 da nove passeggeri offre un’esperienza charter premium, consentendo viaggi più rapidi e convenienti”, prosegue Tecnam.

Francesco Sferra, Tecnam’s Sales and Business Development Manager, ha commentato: “L’avvio delle operazioni charter di PACI con i nostri P2012 Traveller è una testimonianza dell’impegno di Tecnam nel fornire soluzioni di mobilità aerea moderne, efficienti e sostenibili. Siamo onorati di supportare la visione di PACI di servizi charter premium alle Hawaii e siamo certi che il P2012 supererà le aspettative su tutta la linea”.

“Oltre al comfort per i passeggeri, il P2012 offre anche funzionalità per cargo transport and medevac missions. L’avionica avanzata del velivolo e la dual-pilot configuration migliorano ulteriormente la sicurezza operativa e le prestazioni.

PACI è inoltre impegnata nella sostenibilità, utilizzando il G100UL lead-free aviation fuel. L’avanzato Electronic Engine Control system del P2012 contribuisce a garantire la migliore efficienza nei consumi e a ridurre l’impatto ambientale”, conclude Tecnam.

“Siamo orgogliosi di presentare una flotta che incarna la nostra dedizione alla sicurezza, all’affidabilità e a un servizio clienti eccezionale”, ha aggiunto Ashley. “I nostri aeromobili ecocompatibili sono pronti a soddisfare le esigenze di viaggio interinsulare, che si tratti di lavoro, svago o salute”.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)