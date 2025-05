GE Aerospace e Qatar Airways rafforzano la partnership con un accordo per oltre 400 motori GE9X e GEnx

GE Aerospace e Qatar Airways hanno annunciato un’importante espansione della loro partnership di lunga data con la firma di diversi accordi per i nuovi motori GE9X e GEnx durante la visita del presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump a Doha.

“Nell’ambito della visita, Qatar Airways ha firmato un accordo per oltre 400 motori, inclusi 60 GE9X e 260 GEnx, con opzioni e ricambi aggiuntivi, per equipaggiare i suoi Boeing 777-9 e Boeing 787: il più grande acquisto di motori widebody nella storia di GE Aerospace (leggi anche qui).

I nuovi accordi consolidano l’impegno di GE Aerospace nei confronti della fiorente industria aeronautica del Qatar e si aggiungono al precedente ordine di 188 motori GE9X, portando il totale a 248. L’aggiunta dei motori GEnx per la flotta di aeromobili Boeing 787 integra l’attuale ordine di 124 motori, rafforzando ulteriormente l’impegno della compagnia in termini di efficienza e prestazioni. I due accordi includono anche contratti di assistenza per la manutenzione, la riparazione e la revisione dei motori GEnx e GE9X“, afferma GE Aerospace.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il nostro ultimo accordo con GE Aerospace riflette la nostra fiducia nelle performance dei motori GE9X e GEnx per equipaggiare la nostra flotta di aeromobili Boeing 777-9 e 787. Questi motori di nuova generazione sono componenti fondamentali della nostra strategia per garantire che la nostra flotta rimanga moderna ed efficiente. Qatar Airways ha piani ambiziosi per il futuro e apprezziamo la nostra continua partnership con GE Aerospace e il loro impegno nel supportare le nostre esigenze operative”.

Il GE Aerospace Chairman and CEO, H. Lawrence Culp, Jr., ha dichiarato: “Siamo estremamente onorati di consolidare il nostro rapporto con Qatar Airways e grati a loro per la fiducia accordataci con il nostro più grande accordo di sempre per motori widebody. I nostri motori widebody, il GE9X e il GEnx, sono meraviglie dell’ingegneria moderna, con la durata e l’affidabilità necessarie per volare sulle distanze più lunghe. Apprezziamo il sostegno del Presidente Trump a questo storico accordo”.

“Il motore GE9X è il commercial aircraft engine più potente al mondo e il più fuel-efficient della sua categoria. Disponibile solo sulla famiglia Boeing 777X, composta dai velivoli 777-9 e 777-8, il GE9X offre uno specific fuel consumption inferiore del 10% rispetto al suo predecessore, il GE90-115B, con emissioni tecnologicamente all’avanguardia.

Dalla sua introduzione nel 2011, la famiglia di motori GEnx ha accumulato oltre 62 milioni di ore di volo. Si tratta del fastest-selling, high-thrust engine di GE Aerospace fino ad oggi, con oltre 3.600 motori attualmente in servizio e in backlog, comprese le unità di ricambio. Oggi, il motore GEnx equipaggia due terzi di tutti i 787 attualmente in servizio.

Come tutti i motori commerciali di GE Aerospace, sia il GE9X che il GEnx sono certificati per l’utilizzo con Sustainable Aviation Fuel (SAF) blends”, prosegue GE Aerospace.

“La solida partnership di GE Aerospace con Qatar Airways si estende anche alla fornitura di un completo On Wing Support, per garantire performance ottimali dei motori e ridurre al minimo i tempi di fermo. Presso l’On Wing Support Center in Qatar, GE Aerospace forma anche professionisti dell’aviazione, sviluppando talenti locali per creare una forza lavoro qualificata a supporto delle ambizioni aeronautiche della regione”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)