Singapore Airlines Group comunica i risultati dell’anno fiscale 2024/25

Singapore Airlines (SIA) Group ha riportato i risultati dell’anno fiscale 2024/25 (chiuso il 31 marzo 2025).

“I ricavi del Gruppo sono aumentati di 527 milioni di dollari (+2,8%) rispetto all’anno precedente, raggiungendo la cifra record di 19,540 miliardi di dollari, trainati dalla solida domanda per air travel e cargo nell’anno fiscale 2024/25.

SIA e Scoot hanno trasportato un numero record di 39,4 milioni di passeggeri, con un aumento dell’8,1%. Il load factor del Gruppo è sceso di 1,4 punti percentuali all’86,6%, poiché la crescita del traffico passeggeri del 6,4% è rimasta indietro rispetto all’espansione della capacità dell’8,2%.

Nell’anno, i ricavi derivanti dal trasporto passeggeri sono stati pari a 15,849 miliardi di dollari (+1,0%). I ricavi derivanti dal cargo sono aumentati di 94 milioni di dollari (+4,4%), sostenuti dalla forte domanda di e-commerce e di prodotti deperibili.

Le spese del Gruppo sono aumentate di 1,546 miliardi di dollari (+9,5%), a 17,831 miliardi di dollari

Il Gruppo ha registrato un operating profit di 1,709 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2024/25, in calo di 1,019 miliardi di dollari (-37,3%) rispetto all’anno precedente. Il net profit è migliorato di 103 milioni di dollari (+3,9%), raggiungendo il record di 2,778 milioni di dollari, grazie a una plusvalenza contabile non monetaria di 1,098 miliardi di dollari a seguito del completamento della fusione Air India-Vistara nel novembre 2024″, afferma SIA Group.

“Nel secondo semestre dell’anno fiscale 2024/25, il Gruppo ha raggiunto il suo fatturato semestrale più alto, pari a 10,042 miliardi di dollari, con un aumento di 192 milioni di dollari (+1,9%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi passeggeri sono aumentati di 46 milioni di dollari (+0,6%) e quelli cargo di 52 milioni di dollari (+4,9%).

Le spese operative sono aumentate di 452 milioni di dollari (+5,2%).

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’operating profit è diminuito di 260 milioni di dollari (-22,1%), attestandosi a 914 milioni di dollari. Il net profit del Gruppo per il secondo semestre è aumentato di 802 milioni di dollari (+65,0%), attestandosi a 2,036 miliardi di dollari, grazie alla plusvalenza contabile non monetaria derivante dalla fusione Air India-Vistara“, prosegue SIA Group.

“Al 31 marzo 2025, la flotta operativa del Gruppo comprendeva 205 aeromobili con un’età media di sette anni e otto mesi. SIA operava 145 aeromobili passeggeri e sette aerei cargo, mentre Scoot ne operava 532.

Nell’aprile 2025 il Gruppo ha aggiunto alla sua flotta un Airbus A321neo e un Boeing 787-8. Al 1° maggio 2025, il Gruppo aveva ordinato 78 aeromobili.

Al 31 marzo 2025, il network passeggeri del Gruppo copriva 128 destinazioni in 36 paesi e territori. SIA serviva 79 destinazioni, mentre Scoot 71. Il network cargo comprendeva 132 destinazioni in 37 paesi e territori.

Per la stagione estiva settentrionale 2025 (dal 30 marzo 2025 al 25 ottobre 2025), SIA aumenterà i servizi per Brisbane, Colombo, Giacarta, Johannesburg, Londra (Gatwick), Manila e Seattle. Scoot ha lanciato i servizi per Iloilo City nell’aprile 2025 e inizierà le operazioni per Vienna a giugno 2025″, continua SIA Group.

“Il settore aereo globale si trova ad affrontare un contesto operativo difficile, caratterizzato da politiche tariffarie in continua evoluzione e tensioni commerciali, incertezze economiche e geopolitiche e continui vincoli alla supply chain. Questi fattori possono influire sulla fiducia di consumatori e imprese, con potenziali ripercussioni sia sul mercato passeggeri che su quello cargo.

Il Gruppo rimane vigile, monitorando attentamente gli sviluppi, pronto a rispondere rapidamente alle condizioni di mercato.

La strategia a doppio marchio del Gruppo, che sfrutta sia SIA che Scoot, consente di offrire ai clienti un’ampia gamma di opzioni, rispondendo al contempo con agilità alle dinamiche del mercato. Inoltre, le partnership win-win con vettori che condividono gli stessi obiettivi consentono di collaborare con queste compagnie aeree per aprire nuove opportunità di crescita, in particolare nella regione Asia-Pacifico.

SIA e Tata Sons (Tata) hanno completato con successo la fusione Air India-Vistara il 12 novembre 2024, rafforzando la strategia multi-hub del Gruppo. SIA detiene ora una partecipazione del 25,1% nella nuova Air India, consentendole di partecipare direttamente al mercato dell’aviazione indiano in rapida espansione. SIA e Tata sono fermamente impegnate a sostenere la crescita e il successo di Air India, che vanta una solida presenza in tutti i segmenti chiave del mercato indiano”, conclude SIA Group.

