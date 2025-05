Etihad Airways prosegue l’espansione della flotta con un ordine per 28 aeromobili Boeing

Etihad Airways sta ulteriormente espandendo la propria flotta, confermando un ordine per 28 aeromobili widebody Boeing.

“Dal 2023, la compagnia aerea ha costantemente ampliato la propria flotta come parte di una strategia a lungo termine per raddoppiare le dimensioni entro il 2030. Questo riflette l’approccio continuo di Etihad nell’allineare la propria flotta con le esigenze di rete e operative in evoluzione.

L’accordo include una combinazione di aeromobili Boeing 787 e 777X, alimentati da motori GE e supportati da un pacchetto di servizi. Questi aeromobili dovrebbero unirsi alla flotta a partire dal 2028 e sosterranno i piani esistenti di Etihad per la crescita in termini di connettività, efficienza operativa ed esperienza degli ospiti”, afferma Etihad Airways.

“Questo impegno riflette il nostro approccio di gestione attenta della nostra flotta e di espansione in linea con la domanda e i nostri piani di rete a lungo termine”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways. “Dal 2023, abbiamo fatto aggiunte costanti alla nostra flotta, e questo ultimo passo garantisce che continuiamo a soddisfare i nostri requisiti futuri”.

“Etihad sta attualmente finalizzando un piano dettagliato che modellerà la strategia della compagnia aerea fino al 2035. Gli aeromobili Boeing aggiuntivi faranno parte di questa tabella di marcia in evoluzione, garantendo che la compagnia aerea sia ben posizionata per offrire esperienze clienti straordinarie e rimanere finanziariamente autosufficiente”, prosegue Etihad Airways.

“Questa aggiunta riflette l’investimento continuo di Abu Dhabi nell’aviazione come facilitatore chiave di connettività, turismo e commercio”, ha aggiunto Neves. “La crescita continua di Etihad supporta più ampie opportunità economiche negli EAU e oltre”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)