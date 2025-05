News Brevi – 16.05.2025

WIZZ AIR ANNUNCIA PROMOZIONI SPECIALI PER IL COMPLEANNO DELLA COMPAGNIA – Wizz Air celebra il suo compleanno con una promozione. “Da oggi fino a domenica 18 maggio, i passeggeri potranno prenotare oltre 1 milione di posti a meno di 21€ per viaggiare entro il 28 marzo 2026. I biglietti sono già disponibili sul sito web di Wizz Air e tramite l’app ufficiale WIZZ. L’offerta è valida fino al 18 maggio e i posti in promozione sono limitati. Con una rete di oltre 800 rotte verso quasi 200 destinazioni in più di 50 Paesi, la compagnia festeggia questo traguardo con una campagna che riflette il suo impegno di lunga data nell’offrire esperienze di viaggio accessibili, personalizzate e orientate al valore. Dal suo primo volo nel 2004 da Katowice a Londra Luton, Wizz Air ha trasportato oltre 437,7 milioni di passeggeri, supportata da 33 basi operative in 16 Paesi, una flotta giovane ed efficiente composta da 232 aeromobili Airbus (di cui il 66% con tecnologia neo) e un’età media degli aerei di soli 4,66 anni – una delle più giovani del settore. Questa promozione riflette anche l’iniziativa Customer First Compass della compagnia, che guida ogni aspetto dell’esperienza del passeggero attraverso quattro pilastri fondamentali: Prodotto, Prezzo, Servizio e Comunicazione. Con un investimento di 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni, Wizz Air continua ad evolversi in linea con le esigenze dei suoi clienti, offrendo tariffe basse, maggiore flessibilità, un’esperienza fluida e un servizio dedicato in ogni fase del viaggio”, afferma Wizz Air. “Questo compleanno non è solo una celebrazione per noi. È un sentito ringraziamento ai milioni di passeggeri che hanno volato con Wizz Air sin dal nostro primo volo. Questo incredibile percorso è stato possibile solo grazie alla fiducia, all’entusiasmo e alla fedeltà dei nostri clienti in tutta Europa e oltre. Che si tratti di una fuga per il fine settimana, di una visita ai propri cari o della scoperta di una nuova meta, vogliamo essere parte del vostro viaggio. Con la nostra rete in espansione, una flotta moderna e un rinnovato focus sulla personalizzazione tramite la nostra iniziativa Customer First Compass, ci impegniamo a rendere i viaggi più accessibili, piacevoli e su misura per voi. Questa celebrazione è dedicata ai nostri passeggeri, passati e futuri, e non vediamo l’ora di accogliere sempre più persone a bordo”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Con oltre 200 rotte da e per l’Italia, Wizz Air continua a rafforzare la propria presenza nel Bel Paese. Solo nel 2024, la compagnia ha operato più di 91 mila voli da e per la nazione italiana e ha trasportato quasi 100 milioni di passeggeri dall’inizio delle sue operazioni. Attualmente Wizz Air gestisce 5 basi operative in Italia, tra cui Milano, Roma, Venezia, Napoli e Catania. Il programma estivo 2025 include un’ampia gamma di destinazioni e frequenze, rendendo più facile che mai per i passeggeri italiani esplorare l’Europa e oltre, a tariffe contenute”, conclude Wizz Air.

ENAC VINCE IL PREMIO “JOHN McCARTHY” PER LA VISIONE STRATEGICA NELL’ADOZIONE DELL’AI – Enac informa: “Nel corso dell’AI Week che si è svolta nei giorni scorsi a Milano, è stato assegnato a Enac il Premio “John McCarthy” 2025, che celebra le aziende che si distinguono per un utilizzo virtuoso e innovativo delle soluzioni dell’AI. Il premio, ricevuto dal Direttore Sistemi Informativi di Enac Roberto Giagnacovo che ha partecipato ai lavori, è stato consegnato oggi al Presidente Pierluigi Di Palma che ha messo in evidenza come questo riconoscimento internazionale rappresenti una tappa importante nel percorso di trasformazione e innovazione che l’Ente sta portando avanti con visione e determinazione. Enac, in squadra con Expert.ai, si è distinto per il contributo strategico e innovativo nell’ideazione e nello sviluppo di un virtual agent di nuova generazione, basato su un’architettura RAG (Retrieval-Augmented Generation) avanzata e integrata con un approccio di Hybrid AI. Tra gli obiettivi di Enac vi è l’evoluzione innovativa finalizzata a un’aviazione civile sicura, efficiente e sostenibile, a beneficio dei passeggeri, degli operatori del settore e di una Pubblica Amministrazione moderna e sempre di più al fianco dei cittadini”.

AMERICAN E’ UNO DEI PRINCIPALI MOTORI ECONOMICI NELLA CAROLINA DEL NORD GRAZIE AL SUO HUB DI CHARLOTTE – American informa: “American Airlines è uno dei principali motori economici della Carolina del Nord. Il suo hub presso Charlotte Douglas International Airport (CLT) contribuisce autonomamente con oltre 30 miliardi di dollari all’economia statale e sostiene quasi 150.000 posti di lavoro in tutto lo stato, secondo un recente studio sull’impatto economico condotto dall’Institute for Transportation Research and Education (ITRE) della North Carolina State University. American è la compagnia aerea più grande della Carolina del Nord, con il maggior numero di voli e oltre il 70% dei posti disponibili nello stato. L’aeroporto ospita il secondo hub più grande di American, dove opera circa il 90% delle partenze. CLT svolge un ruolo significativo nelle attività della compagnia aerea, collegando ogni anno decine di milioni di clienti alla sua rete globale attraverso l’aeroporto. Questa capacità di collegamento apporta numerosi vantaggi alla Carolina del Nord, garantendo al contempo un servizio aereo di qualità e migliaia di posti di lavoro ben retribuiti, il tutto con un impatto cumulativo sull’economia dello stato”. “Alimentato da una crescita costante durata oltre quattro decenni, il nostro impegno nei confronti di Charlotte è incrollabile e questa solida base è solo l’inizio”, ha dichiarato Ralph Lopez Massas, Senior Vice President of CLT Operations, American. “Il nostro hub posiziona la Carolina del Nord al centro del mondo per il turismo, gli eventi e lo sviluppo commerciale, e questi vantaggi vanno ben oltre la compagnia aerea e si estendono alle comunità che serviamo. Siamo incredibilmente orgogliosi del nostro contributo all’economia statale, grazie alla nostra solida partnership con CLT Airport e ai 15.500 membri del team di CLT che sono la forza trainante del nostro successo”. “Dei 50 milioni di clienti che American ha servito a CLT lo scorso anno, circa il 70% erano passeggeri in transito attraverso l’aeroporto. Queste connessioni consentono alla compagnia di operare un numero di voli significativamente maggiore di quanto sia giustificato dalla sola domanda locale, il che comporta una serie di vantaggi per clienti, aziende locali, per lo Stato e l’aeroporto. American, insieme alle sue compagnie aeree regionali interamente di proprietà, opera oltre 670 partenze giornaliere nelle ore di punta da CLT e circa 810 partenze giornaliere in tutto lo stato. American serve oltre 170 destinazioni da CLT, tra cui 41 destinazioni internazionali, come il nuovo servizio per Atene a partire da giugno. Con 10 voli giornalieri da CLT verso l’Europa, tra cui Dublino, Francoforte, Londra, Madrid, Parigi, Monaco, Roma e Atene, lo studio ha rilevato che il servizio transatlantico di American Airlines è responsabile dell’arrivo di migliaia di visitatori stranieri ogni anno nello stato, che altrimenti non vi avrebbero soggiornato, e ha stimolato lo sviluppo del business estero in tutto lo stato, in particolare con aziende con sede in Germania. La compagnia aerea offre anche quattro voli giornalieri per Londra-Heathrow (LHR): uno da Raleigh-Durham (RDU) e tre da CLT. L’hub di CLT ha inoltre favorito la crescita di otto aeroporti della Carolina del Nord, tra cui RDU, Asheville (AVL) e Wilmington (ILM), entrambi cresciuti rispettivamente di oltre il 200% e il 100% negli ultimi due decenni grazie ai numerosi voli giornalieri diretti per CLT e altre destinazioni. American ha investito 3 miliardi di dollari in progetti infrastrutturali presso CLT attualmente in corso per migliorare l’esperienza del cliente. Tra questi il Terminal Lobby Expansion (TLE) project, il cui completamento è previsto entro la fine dell’anno, e la quarta pista parallela, la cui entrata in servizio è prevista per il 2027”, conclude American.

SUPPLY CHAIN SOSTENIBILE: FORMAZIONE PER I FORNITORI DI LEONARDO – Leonardo informa: “Al via il nuovo progetto di formazione “Green & Sustainable Supply Chain”, con un primo gruppo di 50 aziende selezionate tra i fornitori di Leonardo. L’obiettivo è affiancarle nel loro percorso verso la sostenibilità, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione della supply chain dell’azienda. Il progetto è parte integrante del programma di education dei fornitori, previsto dal Piano di Sostenibilità di Leonardo, che punta ad accelerare la sostenibilità della supply chain coinvolgendo oltre 500 fornitori chiave entro il 2027. “Green & Sustainable Supply Chain” supporta i fornitori nell’acquisizione delle competenze e dei tool necessari al calcolo e alla rendicontazione delle emissioni di CO2 e dei principali KPI di sostenibilità, come primo step per la definizione di un piano di decarbonizzazione”. “La formazione, della durata di 72 ore, è finanziata tramite il Fondo Interprofessionale FondImpresa ed è articolata in due moduli – Modulo 1: ‘Perché e come misurare le emissioni di GHG (Greenhouse Gases)’ (32 ore), finalizzato al calcolo e alla rendicontazione delle emissioni di CO2 e dei principali KPI di sostenibilità. Modulo 2: ‘Come definire un target Science Based e le leve per decarbonizzare’ (40 ore), volto alla elaborazione di un piano di decarbonizzazione con obiettivi coerenti alle linee guida della Science Based Target Initiative (SBTi) per il contenimento del surriscaldamento globale. In base al livello di maturità già posseduto, i fornitori avranno la possibilità di scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze: seguire l’intero programma (Modulo 1 e Modulo 2), qualora non abbiano ancora avviato la rendicontazione delle emissioni GHG, oppure accedere direttamente al Modulo 2 per focalizzarsi sul piano di decarbonizzazione”, prosegue Leonardo. “I corsi offrono un precorso integrato tra teoria e implementazione pratica: la parte teorica, interaziendale, sarà erogata in videoconferenza; quella pratica, di coaching, si svolgerà in presenza presso le aziende, in piccoli gruppi di partecipanti, per realizzare i deliverables attesi applicando le competenze apprese nella fase teorica. Il percorso di formazione descritto concorre al raggiungimento dell’obiettivo di decarbonizzazione di Leonardo per la supply chain: il 58% dei fornitori, misurati in termini di emissioni, dovrà definire degli obiettivi di decarbonizzazione science-based entro il 2028”, conclude Leonardo.

TECNAM AIRCRAFT: IL RICORDO DI JACK ZANAZZO – Tecnam Aircraft informa: “È con profondo rispetto e sentito dolore che ricordiamo la vita del nostro amico, Giovanni Battista Zanazzo, affettuosamente conosciuto da tutta la comunità aeronautica come Jack, scomparso il 14 maggio 2025, all’età di 87 anni. Jack, dopo aver frequentato l’accademia dell’aeronautica militare a Nisida (Napoli) Corso Rostro, quello dei Capi di Stato Maggiore Mario Arpino e Andrea Fornasiero, è stato il più giovane pilota “Top Gun” della Nato nonché pilota sperimentatore al reparto sperimentale di volo. Istruttore di volo per molti anni, alcuni trascorsi anche a Dubai, dal 1966 al 1968 è stato pilota delle “Frecce Tricolori” con il nome Pony 11 e nel 1968 fu solista insieme a Renato Ferrazzuti: il duo diede vita a figure acrobatiche spettacolari mai più replicate negli anni successivi. “Jack” ha fatto anche parte per due anni della prima pattuglia acrobatica civile italiana, le “Alpi Eagles”, fondate all’aeroclub “Arturo Ferrarin” di Thiene nel 1979 e denominata “Aquile delle Alpi” e, come collaudatore, ha svolto un ruolo fondamentale nel collaudare il “G91Y” della Fiat, detto “Yankee”. Per oltre vent’anni ha eseguito prove di volo di velivoli autocostruiti o ultraleggeri per il mensile VOLARE , quasi sempre in coppia con l’amico e collega Fabrizio Bovi”.

TWAZUN COUNCIL, RTX E EGA SIGLANO UN MoU PER ESPLORARE LA PRODUZIONE DI GALLIO IN ABU DHABI – RTX informa: “Il Tawazun Council, l’aerospace and defense company RTX e Emirates Global Aluminium (EGA), il più grande produttore mondiale di “premium aluminium”, hanno firmato un protocollo d’intesa per costituire EGA come nuovo produttore di gallio, un minerale essenziale utilizzato nelle supply chain globali. Questa iniziativa potrà creare capacità di estrazione e raffinazione del gallio presso la EGA alumina refinery in Abu Dhabi e renderebbe gli Emirati Arabi Uniti il secondo produttore mondiale di gallio. Il gallio trova applicazioni in molti settori diversi, tra cui la produzione di semiconduttori, veicoli elettrici, dispositivi medici e infrastrutture per le telecomunicazioni. Per l’industria della difesa, la fornitura di gallio è fondamentale, in quanto componente chiave dei prodotti di difesa, inclusi i radar avanzati. Questo nuovo accordo garantirebbe l’accesso a questo minerale essenziale per aziende come RTX”. “L’industria aerospaziale e della difesa fa affidamento su un accesso stabile alle terre rare”, ha dichiarato Paolo Dal Cin, senior vice president for operations and supply chain at RTX. “L’accordo odierno ci pone sulla strada giusta per una fornitura affidabile di gallio, necessario per la produzione di critical aerospace and defense solutions”. “EGA e RTX prevedono di stipulare un accordo per condurre uno studio di fattibilità per un high purity gallium plant presso l’EGA Al Taweelah alumina refinery, che trasforma la bauxite in alumina, la materia prima per le fonderie di alluminio. Il gallio è presente in tracce nella bauxite. Poiché il gallio è un’impurità nell’alluminio, i livelli di gallio devono essere attentamente gestiti nel metallo per le applicazioni più impegnative”, prosegue RTX. His Excellency Dr. Nasser Humaid Al Nuaimi, Secretary General of Tawazun Council, ha sottolineato che il progetto rappresenta una pietra miliare fondamentale per lo sviluppo delle industrie vitali degli Emirati Arabi Uniti, posizionando il Paese come leader globale nella produzione di gallio, un metallo raro essenziale per settori quali semiconduttori, radar militari, veicoli elettrici, tecnologia medica e telecomunicazioni. “Il gallio è un metallo importante per i sistemi elettronici più avanzati, ma rimane commercialmente difficile da produrre”, ha dichiarato Abdulnasser Bin Kalban, chief executive officer of EGA. “Questo accordo tra Tawazun Council, EGA e RTX rende fattibile lo sviluppo di una nuova fonte di gallio negli Emirati Arabi Uniti, creando un flusso di entrate aggiuntivo per EGA e una nuova capacità industriale per gli Emirati Arabi Uniti, in linea con la industrial growth strategy Operation del nostro paese. Non vediamo l’ora di progredire in questo progetto con i nostri partner”.

L’ADDESTRAMENTO CON I VR SIMULATORS DI LOFT DYNAMICS E’ FONDAMENTALE PER AIR GREENLAND – Loft Dynamics informa: “I VR simulators di Loft Dynamics hanno reso l’addestramento più sicuro, oltre che più conveniente e sostenibile. Air Greenland affronta alcune delle condizioni di volo più difficili del pianeta. In qualità di compagnia con 64 anni di storia, la compagnia aerea svolge un’ampia gamma di operazioni essenziali, dai voli passeggeri e charter alle missioni di ricerca e soccorso. Per Air Greenland l’addestramento dei piloti non riguarda solo il rispetto delle normative, ma anche la garanzia di sicurezza e prontezza operativa in alcune delle condizioni più implacabili. Air Greenland ha trascorso anni a valutare flight simulation training devices (FSTDs) alla ricerca di una piattaforma di addestramento in grado di soddisfare le sue specifiche sfide operative. Questa esigenza era particolarmente urgente per Air Greenland, poiché la compagnia inviava i suoi piloti in simulator centers in zone remote d’Europa. Nel novembre 2022 Air Greenland ha ricevuto un FAA and EASA-qualified Loft Dynamics H125 VR simulator, un dispositivo che ha migliorato drasticamente l’efficacia dell’addestramento dei piloti della compagnia. I piloti di Air Greenland sono ora in grado di condurre l’addestramento e i check presso la loro base di Nuuk, il che consente di risparmiare tempo e denaro e di affettuare una gamma molto più ampia di normal and non-normal procedures. Air Greenland può eseguire license and operator proficiency checks on-site in loco, il che significa che i piloti non devono più percorrere migliaia di chilometri. Air Greenland ha scelto Loft Dynamics anche perché offre una soluzione di addestramento aggiornabile e personalizzata. Loft Dynamics ha collaborato a stretto contatto con Air Greenland per personalizzare il simulatore con funzionalità specifiche per la missione, come la HESLO feature, i customized scenery e gli specialized training scenarios”. Marco Peyer, istruttore di Air Greenland, afferma: “La situazione è cambiata quando abbiamo scoperto il Loft Dynamics VR FSTD, che permette ai piloti di esercitarsi efficacemente in situazioni di volo normali e anomale senza rischi. Questo non significa solo praticare procedure di emergenza che non potrebbero essere replicate su un aeromobile, ma significa anche ridurre il rischio di incidenti a tutti i livelli, offrendo un’alternativa sicura e realistica per regular training and checking”. Jacob Nitter Sørensen, CEO di Air Greenland: “Ci impegniamo a stabilire gli standard più elevati fornendo ai nostri piloti la migliore formazione possibile, e questa partnership con Loft Dynamics rappresenta un significativo passo avanti”. “Loft Dynamics non si limita a produrre simulatori all’avanguardia: offre anche un supporto tecnico e operativo completo. Questa partnership pratica consente ad Air Greenland di concentrarsi sulla propria missione, sapendo che il simulatore è supportato da un team reattivo ed esperto. Per organizzazioni come Air Greenland, Loft Dynamics offre una soluzione di addestramento personalizzata che affronta sfide operative complesse. Soprattutto, i simulatori Loft Dynamics consentono ai piloti di addestrarsi in modo più sicuro che mai”, conclude Loft Dynamics.