Qatar Airways premiata agli Italian Mission Awards 2025 per la Miglior Business Class

Qatar Airways è stata ancora una volta riconosciuta per l’eccellenza del suo servizio Business Class, ricevendo il prestigioso premio come “Miglior Business Class Aerea” agli Italian Mission Awards 2025, il più importante evento italiano dedicato al business travel.

“La cerimonia di premiazione si è tenuta lunedì 12 maggio presso l’iconica location nhow di via Tortona, nel cuore del design district di Milano, alla presenza di oltre 270 professionisti del settore.

Il riconoscimento, assegnato da una giuria composta da esperti travel manager e rappresentanti della stampa specializzata, ha premiato l’elevata qualità del servizio a bordo offerto da Qatar Airways, con particolare apprezzamento per l’attenzione ai viaggiatori, l’ampiezza degli spazi e la cura dei dettagli, che garantiscono un’esperienza di viaggio paragonabile alla First Class di altri vettori”, afferma Qatar Airways.

“Qatar Airways si distingue per una flotta tra le più moderne e innovative al mondo, per la qualità del servizio e per i prodotti esclusivi a disposizione dei passeggeri Business, come la pluripremiata Qsuite, disponibile su rotte selezionate. La Qsuite ridefinisce gli standard di comfort e privacy a bordo, con suite dotate di letti completamente reclinabili, illuminazione regolabile, spazi personalizzabili e pannelli mobili che permettono la configurazione “Quad” per viaggi di gruppo o riunioni in volo.

Grazie alla sua presenza consolidata in Italia, Qatar Airways vanta collegamenti giornalieri da Roma, Milano e Venezia verso oltre 170 destinazioni globali attraverso l’hub di Doha, l’Hamad International Airport“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)