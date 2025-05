Il Diamond Aircraft DA62 MPP inaugura una nuove capacità per l’Aerial Reconnaissance in Ungheria

Diamond Aircraft Industries annuncia la consegna di un DA62 MPP (Multi-Purpose Platform) a HM Zrínyi Nonprofit Kft., segnando una pietra miliare significativa nelle capacità di difesa e di geospatial intelligence dell’Ungheria.

“La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta presso il Liszt Ferenc International Airport di Budapest, alla presenza di alti rappresentanti dell’Hungarian Ministry of Defence, tra cui il Dr. János Czermann, Deputy State Secretary for Human Resources e il Lieutenant General Ferenc Kajári, Deputy Chief of the Defence Staff.

Dotato di remote sensing technology all’avanguardia di Vexcel e Riegl, il DA62 MPP offrirà aerial imaging and geospatial data collection capabilities senza precedenti. Include high-resolution digital cameras and airborne laser scanners, consentendo la creazione di dettagliate orthophotos, digital terrain models e 3D urban mapping”, afferma Diamond Aircraft.

“Con il DA62 MPP, stiamo entrando in una nuova era della ricognizione aerea”, ha affermato il Dott. Czermann. “Questo velivolo fungerà da pietra miliare per gli Hungarian Defence Forces simulation, command and control systems e supporterà un’ampia gamma di esigenze riguardo defense-related data. È una risorsa vitale per la sicurezza nazionale”.

“Il DA62 MPP è riconosciuto come il velivolo più conveniente, potente e versatile della sua categoria. La sua integrazione nell’infrastruttura di difesa ungherese migliorerà significativamente la capacità del Paese di condurre high-resolution aerial surveys su tutto il suo territorio”, prosegue Diamond Aircraft.

“Si tratta di una capacità trasformativa”, ha aggiunto Gábor Kulcsár, CEO di HM Zrínyi Nonprofit Kft. “Per la prima volta dal 1977, la cartografia militare ungherese viene dotata di una nuova piattaforma aerea. Il DA62 MPP semplificherà la produzione di high-resolution digital terrain and surface models, consentendo ai nostri team di lavorare in modo più efficiente ed efficace”.

“Il DA62 MPP è rinomato per la sua versatilità e flessibilità operativa”, ha affermato Robert Kremnitzer, COO and Head of Design Organization at Diamond Aircraft Austria. “È ideale per un’ampia gamma di missioni, tra cui intelligence, surveillance, reconnaissance, law enforcement, border patrol, aerial mapping. Diamond Aircraft è onorata di sostenere gli sforzi di modernizzazione della difesa dell’Ungheria e auspica una continua collaborazione per migliorare le geospatial intelligence capabilities in tutta Europa”.

